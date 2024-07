Ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và nhiều quà tặng hấp dẫn khi mua xe Toyota (

(VTC News) -

Theo đó, từ 5-31/7, khách hàng mua Vios, Veloz Cross hoặc Avanza Premio sẽ được nhận đồng thời hai gói khuyến mại gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 6 tháng đầu khi trả góp. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ không vượt quá mức hỗ trợ tối đa cho từng dòng xe, cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, khách hàng mua Yaris Cross trong tháng cũng sẽ nhận được 2 gói ưu đãi bao gồm 1 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota gói Vàng và gói bảo dưỡng miễn phí trong 30.000km hoặc 2 năm (tuỳ điều kiện nào đến trước). Các chương trình ưu đãi trên áp dụng cho khách hàng mua và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc từ 5-31/7/2024.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho 4 mẫu xe của Toyota trong tháng 7

Chương trình ưu đãi mới nhất từ Toyota Việt Nam đem đến một cơ hội tốt dành cho khách hàng đang có nhu cầu mua xe trong dịp hè 2024, thúc đẩy sức mua trong bối cảnh thị trường ô tô còn ảm đạm đồng thời giúp hãng Nhật củng cố vị thế trên thị trường.

Theo hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Group, 5 tháng đầu năm 2024 là khoảng thời gian cho thấy phong độ tốt của Toyota trên thị trường xe Việt với vị trí dẫn đầu thị trường ô tô du lịch khi có 17.160 xe được giao đến tay khách hàng (chưa bao gồm Lexus), trong khi đó, ở vị trí thứ 2 là Hyundai với 15.158 xe được bàn giao cho khách hàng.

Doanh số bán hàng của Toyota và Hyundai 5 tháng đầu năm 2024. (Theo VAMA, TC Group)

Góp phần lớn vào thành tích trên là doanh số ấn tượng của bộ 3 Vios, Veloz Cross và Yaris Cross.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, sức hấp dẫn của bộ 3 xe Toyota là không thể bàn cãi. Đây là 3 mẫu xe thường xuyên góp mặt trong Top 10 mẫu xe bán chạy hàng tháng. Tính từ đầu năm 2024 đến tháng 5, Toyota Việt Nam đã bán ra 3.446 xe Vios, 2.097 xe Veloz Cross và 2.939 xe Yaris Cross.

Những chiếc xe từ Toyota luôn được đánh giá cao nhờ công năng sử dụng đồng thời được tích hợp nhiều công nghệ, tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Bên cạnh đó, trong khoảng 5 năm gần đây, Toyota chú trọng về thiết kế và bổ sung thêm về tiện nghi, bắt kịp xu hướng thời đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước.

Vios tạo ấn tượng với khách hàng về các tính năng an toàn. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

“Tôi thấy bất ngờ với các tính năng an toàn trên Vios”, anh Hoàng Minh, một chủ xe Vios mua vào tháng 12/2023 chia sẻ. “Tôi chọn mua Vios vì xe có tiếng bền, ít hỏng vặt và chi phí nuôi xe thấp. Trước khi mua tôi cũng đã tìm hiểu và đọc về Vios 2023 và biết xe được trang bị 2 tính năng trong gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense là cảnh báo tiền va chạm phía trước (PCS) và cảnh báo lệch làn đường (LDA)”, anh Minh chia sẻ.

Có chung ấn tượng với anh Hoàng Minh là anh Thanh, chủ xe Veloz Cross phiên bản TOP CVT, “Veloz Cross có thiết kế rất ấn tượng, cảm giác hiện đại và trẻ trung. Điều tôi đánh giá rất cao nữa là nhiều trang bị an toàn tích hợp trên xe, vượt trội trong phân khúc.”

“Đối với tôi sự an toàn cho bản thân và gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu khi chọn xe. Veloz là chiếc xe đáp ứng được những tiêu chí ấy với gói an toàn TSS “full” tính năng cùng cảnh báo điểm mù, cảnh bảo phương tiện cắt ngang khi lùi, 7 túi khí, camera lùi…”, anh Thanh chia sẻ thêm về lý do lựa chọn Veloz Cross.

Veloz Cross được nhiều gia đình lựa chọn là bạn đồng hành trong các chuyến đi dài. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Là một mẫu xe MPV, không gian rộng rãi, thoải mái cũng là một điểm để lại ấn tượng cho anh Thanh. Anh cho biết cả gia đình 6 người luôn rất thoải mái trên xe kể cả khi di chuyển đường dài từ Hà Nội về đến Nghệ An. “2 bé và ông bà không bị mệt và say dù di chuyển xa. Bên cạnh đó, các bé nhà tôi cũng rất thích ngả ghế dài dạng sofa để nằm”, anh Thanh kể về những chuyến về quê của cả gia đình trên Veloz Cross.

Bên cạnh đảm bảo mọi người ngồi trên xe đều được thoải mái, việc mang theo nhiều đồ đạc, hành lý cũng không còn là nỗi lo mỗi khi đưa cả nhà đi chơi.

Vượt qua những khó khăn ban đầu, Yaris Cross dần khẳng định được vị thế. (Ảnh: Toyota Việt Nam)

Ngoài các mẫu sedan và MPV, dải sản phẩm SUV của Toyota cũng rất phong phú, trong đó tân binh mới nhất là Yaris Cross. Vào thời điểm ra mắt, Yaris Cross có nhiều luồng ý kiến về mức giá nhưng mẫu xe này đã kịp thời điều chỉnh giá vào tháng 1/2024, theo đó giảm từ 73-80 triệu đồng tùy từng phiên bản. Và sau 9 tháng ra mắt, Yaris Cross đã khẳng định được vị thế trong phân khúc SUV đô thị hạng B khi doanh số cộng dồn đạt hơn 6 nghìn xe kể từ khi ra mắt.

Với thiết kế mạnh mẽ, năng động, được trang bị tính năng an toàn hàng đầu phân khúc đi cùng nhiều tiện nghi Yaris Cross chắc chắn sẽ là một trong những mẫu xe ăn khách nhất của thương hiệu xe Nhật Bản trong nhiều tháng tới.

Với các chương trình ưu đãi được triển khai trong tháng 7 cho 4 dòng xe, Toyota Việt Nam mong muốn hỗ trợ tối đa, mang đến nhiều cơ hội sở hữu ô tô cho khách hàng trong nước, thúc đẩy doanh số thị trường ô tô.