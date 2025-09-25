(VTC News) -

Việc sử dụng thuốc tránh thai được xem như là phương pháp ngừa thai hiệu quả và được chị em sử dụng phổ biến. Song không ít người cũng lo lắng về khả năng sinh sản nếu uống thuốc tránh thai lâu dài. Vậy thông tin khoa học về vấn đề này như thế nào, cùng tìm hiểu nhé.

Cơ chế hoạt động của thuốc tránh thai

Các loại thuốc tránh thai đều hướng đến mục đích ngăn ngừa quá trình thụ thai của phụ nữ. Cơ chế hoạt động của thuốc sẽ tập trung vào quá trình:

Rụng trứng: Thuốc ngừa thai sẽ ngăn chặn sự phát triển của các nang trứng và quá trình rụng trứng.

Tăng độ dày của chất nhầy ở cổ tử cung: Làm dày và đặc hơn lớp chất nhầy ở cổ tử cung để tạo rào cản cho tinh trùng khi di chuyển vào buồng trứng để thụ thai.

Thay đổi niêm mạc tử cung: Làm cho niêm mạc tử cung mỏng hơn làm cho trứng khó bám vào thành tử cung và phát triển thành phô thai.

Thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không?

Câu trả lời là không. Nếu bạn tuân thủ đúng theo những chỉ dẫn của bác sĩ đưa ra, thông tin trên bao bì sản phẩm và đặc biệt là lựa chọn loại thuốc tránh thai có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để sử dụng.

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, khả năng sinh con sẽ phục hồi ngay sau khi ngưng thuốc. Đa phần phụ nữ đều có thể mang thai trở lại ngay sau khi dừng uống thuốc ngừa thai. Một số người có thể mang thai ngay trong tháng đầu tiên khi ngưng thuốc.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của chuyên gia, bạn nên ngưng thuốc khoảng 2 - 3 tháng trước khi mang thai. Lý do, các cơ quan sinh sản cũng cần thời gian để phục hồi hoàn toàn.

Uống thuốc tránh thai lâu dài có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không là băn khoăn của nhiều người.

Một số lưu ý khi sử dụng thuốc tránh thai

Để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe và khả năng sinh con sau này khi ngưng dùng thuốc, bạn nên lưu ý đến một số yếu tố sau:

Thời điểm uống thuốc: Duy trì uống thuốc theo một giờ cố định mỗi ngày.

Thay đổi giờ uống thuốc: Trong trường hợp thay đổi giờ uống thuốc thì nên thay đổi từ vỉ thuốc tiếp theo. Trường hợp thay đổi múi giờ, bạn uống thuốc theo giờ giấc bình thường không muộn quá 12 tiếng.

Quan hệ sau khi uống thuốc: Trong 5 ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt có thể quan hệ vì khả năng mang thai thấp. Còn nếu bạn không uống thuốc vào ngày đầu của chu kỳ thì nên đợi ít nhất 7 ngày để đảm bảo khả năng an toàn.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng: Bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ và những khuyến cáo trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm để đảm bảo hiệu quả, an toàn cho sức khỏe.

Thuốc tránh thai không ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản nếu được sử dụng đúng cách, theo các chuyên gia

Đến đây thì chắc bạn đã yên tâm khi sử dụng thuốc tránh thai. Và bạn cũng đã tìm được câu trả lời cho vấn đề uống thuốc tránh thai có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không.