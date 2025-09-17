Thuốc nhỏ mắt Tobrex, thuốc ngủ Lexomil, trị loãng xương Aclasta bị nghi làm giả

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo khẩn về ba loại thuốc nghi bị làm giả, gồm thuốc nhỏ mắt Tobrex, Maxitrol, TobraDex; thuốc an thần Lexomil và thuốc điều trị loãng xương Aclasta.

Cảnh báo được đưa ra sau khi cơ quan này tiếp nhận phản ánh từ các công ty dược và người tiêu dùng, đồng thời phối hợp xác minh với các nhà sản xuất.

Công ty Novartis Việt Nam nhận được 4 phản ánh từ người dùng về các sản phẩm nhỏ mắt nghi làm giả gồm Tobrex, Maxitrol và TobraDex. Kết quả xác minh cho thấy lô Tobrex 5 ml số VEE90A là hàng giả.

Ngoài ra, ba lô thuốc khác gồm Tobrex 5 ml (số lô VEE98C), Maxitrol 5 ml (VFD09A) và TobraDex 5 ml (VHN07A) cũng bị nghi ngờ giả mạo. Hiện chưa có xác nhận chính thức nhưng nhiều dấu hiệu bất thường.

Đáng chú ý, các sản phẩm trên được phát hiện lưu hành ngoài hệ thống phân phối chính thức và được bán rộng rãi trên thị trường.

Trường hợp thứ hai là thuốc ngủ liều cao Lexomil 6 mg, do Công ty Cheplapharm Arzneimottel GmbH (Đức) sở hữu. Lực lượng chức năng TP.HCM vừa thu giữ lô thuốc số F3193F01, hạn dùng tháng 12/2027.

Nhà sản xuất xác nhận đây là thuốc giả, được sản xuất cho thị trường Pháp và chưa từng được nhập khẩu vào Việt Nam. Đặc biệt, Lexomil 6 mg chưa có số đăng ký lưu hành trong nước, nên mọi hoạt động mua bán, sử dụng đều là trái phép.

Sản phẩm nghi ngờ giả. (Ảnh: Cục Quản lý Dược)

Trường hợp thứ ba là thuốc Aclasta (thành phần acid zoledronic), chuyên dùng điều trị loãng xương. Một nhà thuốc tại Kiên Giang đã phản ánh về sản phẩm có ngày sản xuất tháng 8/2024, hạn dùng tháng 7/2027.

Đại diện công ty đăng ký cho biết lô thuốc này không do đơn vị nhập khẩu chính ngạch và bao bì có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, từ sau tháng 5/2024, hãng chuyển logo từ Novartis sang Sandoz. Do đó, sản phẩm có ngày sản xuất sau thời điểm này nhưng vẫn mang logo cũ bị nghi là hàng giả.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các bệnh viện, nhà thuốc và người dân không buôn bán, sử dụng các loại thuốc nêu trên.

Đồng thời, các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ khẩn trương kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nghi vi phạm.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì, đối chiếu với danh mục thuốc được cấp phép trên Cổng thông tin của Cục Quản lý Dược. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.