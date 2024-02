(VTC News) -

Lá sen thường được dùng để gói xôi, bọc gà... Tuy nhiên không phải ai cũng biết đây là loại dược liệu rất tốt cho sức khoẻ. Vậy, uống nước lá sen có tác dụng gì với sức khoẻ?

Tổng quan về lá sen

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, sen (Nelumbonaceae) là thực vật sống dưới nước. Lá sen màu xanh lục, mặt trên xanh sẫm còn phần tiếp xúc với nước màu xanh nhạt, đường kính 30 - 60cm, vị hơi đắng, thơm nhẹ. Hầu hết các bộ phận của cây sen đều có thể dùng như loại dược liệu tự nhiên trong nhiều bài thuốc.

Lá sen chứa nhiều chất chống oxy hóa như Flavonoid, Quercetin, Tannin… cùng các loại khoáng chất. Đây chính là thành phần có tác dụng tốt với việc ngăn ngừa oxy hóa, ung thư, bệnh tim mạch, hạ mỡ máu.

Cụ thể thành phần trong lá sen như sau: 70kcal năng lượng, 2g Lipid, 28,5g Natri, 30mg Kali, 4,3g Protein, 105% vitamin A, 18,8% vitamin C, 22.3% canxi, 16,5% sắt.

Dược liệu lá sen chỉ thu hái vào mùa hè và thu vì khoảng thời gian còn lại cây sen thường bị khô và chết. Y học cổ truyền cho rằng thời điểm dược liệu được thu hái tốt nhất là khi cây sen bắt đầu nở hoa. Việc sơ chế lá sen rất đơn giản, chỉ cần cắt lá, bỏ cuống rồi rửa hoặc lau sạch, thái nhỏ rồi phơi khô là được.

Uống nước lá sen có tác dụng gì với sức khoẻ?

Bài viết của BS Lan Anh trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, lá sen thơm, tính mát, vị thanh; khi uống nước lá sen tạo cảm giác thư thái, loại bỏ "nhiệt tích", loại bỏ độc tố trong cơ thể. Lá sen giá thành rẻ, chúng ta có thể mua bất kể ở đâu và bất kể thời gian nào.

Lá sen rất tốt cho sức khoẻ.

Do vậy trong cuộc sống dân gian hiện nay, thường có thói quen sử dụng lá sen hãm lấy nước uống hàng ngày, trong thời gian dài với mong muốn cải thiện sức khỏe tốt hơn.

Tuy nhiên, lá sen trong đông y là vị thuốc được dùng để chữa bệnh. Hay nói cách khác, lá sen có dược tính, giúp giải thử, lương huyết, chỉ huyết, thanh nhiệt, nhuận trường.

Lá sen công dụng rất tốt với người đang mắc chứng say nắng, sốt vào mùa hè, bị say nắng dẫn đến vừa nôn vừa đi ngoài. Trường hợp không gặp các triệu chứng này mà uống nước lá sen e rằng tác động dược tính của lá sen không những không cải thiện sức khỏe, mà còn khiến cơ thể mất cân bằng, hình thành một số bệnh mới.

Lưu ý khi sử dụng nước lá sen

Lá sen tuy tốt cho sức khoẻ nhưng chống chỉ định với phụ nữ đang trong thời kỳ hành kinh, phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Vì lá sen có tính khử ứ, khí huyết lưu hành "trơn tru", nếu người đang đến kỳ kinh nguyệt dùng lá sen, dược tính lá sen sẽ khiến rong kinh, kinh nguyệt ra nhiều, dai dẳng dẫn đến mất máu, thiếu máu… làm cho cơ thể mệt mỏi.

Phụ nữ có thai và đang cho con bú không dùng lá sen vì nó gây ảnh hưởng không tốt đến bào thai hoặc sức khỏe của bé.

Dùng lá sen với người thể trạng hàn, sốt do cảm phong hàn, vừa nôn vừa tiêu chảy do nguyên nhân khác không phải do say nắng… sẽ khiến tình trạng bệnh lý không đỡ, mà kéo dài thời gian mắc bệnh, có thể khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn.

Hơn nữa, cần lưu ý đặc biệt với những bệnh nhân mắc bệnh lý nội khoa như suy thận, suy gan. Do lá sen là thuốc, có thành phần dược tính, ít nhiều sẽ có tác động đến cơ thể, vậy nên cần thận trọng khi sử dụng.

Tóm lại, dùng lá sen hãm trà, đun nước uống thay nước lọc hằng ngày cần phù hợp với thể trạng bệnh cụ thể.

Lá sen nói riêng, các loại lá có dược tính nói chung, đều có tính chất dược lý, do đó khi sử dụng cần đúng người, đúng thể bệnh, đúng thời điểm.

Nên tham vấn ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền khi dùng bất cứ thảo dược nào, trong đó có lá sen để tránh những tác dụng không mong muốn do lá sen gây ra.

Trên đây là những thông tin giải đáp về băn khoăn "uống nước lá sen có tác dụng gì?". Hãy sử dụng nước lá sen đúng cách để tốt cho sức khoẻ nhé.