(VTC News) -

Uống nước dừa hàng ngày có tác dụng gì?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Health cho biết, theo các chuyên gia tại chuyên trang sức khoẻ Health, nước dừa được biết đến như loại nước uống thiên nhiên không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Với hàm lượng dưỡng chất cùng khả năng giải nhiệt tuyệt vời, nước dừa là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày hè nắng nóng.

Giàu dưỡng chất thiên nhiên

Nước dừa chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể như: Vitamin C, B1, B2, B3, B5, B6, và B9. Đặc biệt, nước dừa rất giàu kali, ma-giê, canxi, natri và phốt pho nhằm duy trì cân bằng điện giải và tăng cường sức khỏe tổng thể. Những dưỡng chất này không chỉ giúp cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ chức năng của các cơ quan trong cơ thể.

Ngoài ra, nước dừa còn chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Chất xơ cũng giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Uống nước dừa thường xuyên cũng giúp duy trì sự cân bằng axit trong dạ dày, từ đó giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu.

Đặc tính chống viêm và kháng khuẩn của nước dừa cũng hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa các vấn đề về dạ dày.

Uống nước dừa thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Nước dừa còn có khả năng thanh lọc cơ thể bằng cách loại bỏ các độc tố tích tụ trong gan và thận.

Điều này không chỉ giúp cải thiện chức năng gan, thận mà còn hỗ trợ cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng nếu uống nước dừa mỗi ngày.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nước dừa chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Các chất này không chỉ làm chậm quá trình lão hóa mà còn tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể tránh được các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn.

Với hàm lượng vitamin C và các khoáng chất thiết yếu, nước dừa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cũng như giúp cơ thể chống chọi các tác nhân gây bệnh đến từ môi trường.

Kiểm soát cân nặng

Nước dừa là một loại thức uống ít calo nhưng lại giàu dinh dưỡng, giúp cơ thể cảm thấy no lâu để không tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Điều này rất hữu ích đối với những người mong muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng lý tưởng.

Các enzyme tự nhiên trong nước dừa giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo hiệu quả. Uống nước dừa thường xuyên kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập hợp lý sẽ giúp giảm cân an toàn và hiệu quả.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhờ hàm lượng kali cao, nước dừa giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Kali đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là tim và mạch máu.

Một số nghiên cứu cho thấy, nước dừa có khả năng làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL) trong máu. Điều này giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách tổng thể.

Lợi ích cho làn da

Nước dừa là loại thức uống tuyệt vời giúp dưỡng ẩm da từ bên trong. Việc uống nước dừa thường xuyên sẽ giúp làn da luôn mềm mại, mịn màng cũng như giảm thiểu tình trạng khô da.

Đặc tính kháng khuẩn và chống viêm của nước dừa sẽ giúp ngăn ngừa mụn, giúp cân bằng độ pH của da và giảm thiểu tình trạng dầu nhờn, mụn trứng cá.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Báo Lao động dẫn nguồn trang American Journal Of Clinical Nutrition cho biết, nước dừa có thể góp phần giảm nguy cơ đột quỵ nhờ vào các thành phần dinh dưỡng và tác dụng sinh lý của nó đối với cơ thể.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp nước dừa giảm nguy cơ đột quỵ là hàm lượng kali cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, kali là khoáng chất thiết yếu trong việc duy trì cân bằng huyết áp. Việc tiêu thụ đủ kali có thể giúp giảm huyết áp, một yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa đột quỵ.

Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng việc bổ sung kali vào chế độ ăn giúp giảm 24% nguy cơ đột quỵ ở những người có huyết áp cao. Nước dừa chứa khoảng 600 mg kali mỗi 100 ml, có thể bổ sung vào chế độ ăn để cải thiện tình trạng huyết áp.

Ngoài kali, nước dừa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và các axit amin. Các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào do các gốc tự do, một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh tim mạch và đột quỵ. Các chất chống oxy hóa có tác dụng bảo vệ mạch máu, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông - nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ.

Những lưu ý khi dùng nước dừa

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời do nước dừa đem lại nhưng không phải ai cũng là đối tượng phù hợp để sử dụng nó. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi dùng nước dừa:

- Không tốt cho người bị huyết áp thấp vì sẽ gây hạ huyết áp quá nhiều.

- Nước dừa rất dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách. Nếu uống phải nước dừa bị chua, thiu thì rất dễ gây đau bụng và tiêu chảy.

- Nước dừa có tính mát. Trong khi đó những bệnh nhân bị thấp khớp, trĩ, mệt tim do lạnh,... cơ thể thuộc tính hàn. Do đó nếu uống nước dừa sẽ khiến bệnh càng nghiêm trọng hơn.

- Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1 - 2 trái dừa.

- Đối với mẹ bầu, từ 3 tháng giữa thai kỳ trở đi là thời điểm thích hợp để uống nước dừa vì lúc này thai nhi đã ổn định, không nên uống ở những tháng đầu.