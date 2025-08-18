(VTC News) -

Uống bột sắn dây hàng ngày có tốt?

Báo Lao động dẫn nguồn trang Healthline cho biết, bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm... Vì thế, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đưa ra lời khuyên rằng nên sử dụng chúng hàng ngày để có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ giúp giảm đau đầu khá hiệu quả. Chỉ cần pha bột sắn dây với nước sôi, thêm một chút đường tăng thêm vị ngọt rồi uống ngay khi sẽ thấy ngay tác dụng tốt trong việc giảm đau đầu.

Ngoài ra, bột sắn dây có hàm lượng tinh bột và chất béo khá thấp, vì thế việc sử dụng bột sắn dây hàng ngày sẽ không lo bị béo phì mà ngược lại còn giúp điều chỉnh huyết áp để từ đó, máu sẽ được lưu thông tốt cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, trong bột sắn dây cũng chứa Isoorientin. Đây là hợp chất có khả năng chống oxy hóa cũng như cải thiện khả năng phục hồi. Những lợi ích trên cũng sẽ giúp cơ thể tạo ra kháng thể chống lại những bệnh viêm nhiễm, đồng thời khiến các vết thương bị viêm mau chóng lành hơn.

Với cặp đôi chống viêm cùng chống oxy hóa trong bột sắn dây, chúng cũng mang lại kết quả giúp bảo vệ não bộ, tránh nguy cơ suy giảm nhận thức cũng như tình trạng não hoạt động kém hiệu quả. Đặc biệt khi sử dụng bột sắn dây cũng giúp hỗ trợ trong quá trình phục hồi chấn thương sọ não hay giảm nguy cơ đột quỵ.

Bên trong bột sắn dây cũng chứa phytoestrogen - hợp chất thực vật có tác dụng khá tương đồng với estrogen nhằm tăng khả năng điều hòa nội tiết tố, giúp giảm các triệu chứng mệt mỏi, khó chịu ở thời kỳ mãn kinh đối với phụ nữ.

Uống bột sắn dây hàng ngày rất tốt, đặc biệt là phụ nữ

Do đó, bột sắn dây được rất nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên nên sử dụng thường xuyên, đặc biệt là đối với phụ nữ từ 30 tuổi trở lên.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, bột sắn dây tuy tốt cho sức khoẻ nhưng bạn cần lưu ý một số điều sau:

Mặc dù bột sắn dây có nhiều công dụng nhưng không nên sử dụng quá nhiều bột sắn dây trong một ngày. Tốt nhất, bạn chỉ nên uống một lần mỗi ngày để hệ tiêu hóa không bị ảnh hưởng.

Người có vấn đề về tiêu hoá không nên sử dụng bột sắn dây vào buổi tối hoặc buổi trưa trước khi đi ngủ vì có thể gây khó tiêu, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thời điểm thích hợp để sử dụng bột sắn dây là buổi sáng.

Bột sắn dây có thể uống sống hoặc nấu chín tùy theo khẩu vị của từng người. Tuy nhiên, vị của sắn dây khi sống thì khá đặc trưng, nhiều người có thể cảm thấy khó chịu. Khi nấu chín thì sắn dây thơm hơn nhưng dễ gây cảm giác ngấy khi ăn nhiều.

Luôn lựa chọn nguồn cung cấp bột sắn dây uy tín để sử dụng để tránh mua hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng.