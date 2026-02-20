Ukraine và Moldova phá âm mưu ám sát nhà báo, sĩ quan tình báo

Một nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: SBU)

Theo tờ The Kyiv Post, thông tin trên do SBU đưa ra ngày 20/2. Theo đó, chiến dịch phản gián chung mang mật danh Enigma 2.0, được triển khai cùng Tổng cục Thanh tra Điều tra thuộc Tổng thanh tra Cảnh sát Moldova.

Các nhà điều tra cho biết nhóm này lên kế hoạch thực hiện các vụ giết người theo hợp đồng nhằm vào các nhà báo, nhân vật công chúng, lãnh đạo cấp cao của một doanh nghiệp nhà nước chiến lược và các sĩ quan đương nhiệm của Tổng cục Tình báo (HUR).

Trong một tuyên bố riêng, Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết một trong những mục tiêu là một nhà báo nổi tiếng đã bị Nga đưa vào danh sách cực đoan và truy nã. Giới chức cũng cho biết nhóm này đã thu thập thông tin về các sĩ quan HUR đang tại ngũ, bao gồm các binh sĩ thuộc Quân đoàn Quốc tế và Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, cũng như một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine gốc Nga.

Theo Tổng công tố Ruslan Kravchenko, các nhà điều tra đã xác định thêm các mục tiêu khác, gồm người phát ngôn HUR Andrii Yusov, người đồng thời là Phó trưởng Ban Điều phối về xử lý tù binh.

Giới chức Ukraine và Moldova xác định nghi phạm là một công dân Moldova 34 tuổi, từng thụ án tù tại Nga và được các cơ quan an ninh Nga tuyển mộ.

Sau khi trở về Moldova, người này thành lập một nhóm đặc vụ - tác chiến có cấu trúc phân cấp dưới sự chỉ đạo của Nga. Các thành viên chủ yếu được tuyển từ những người từng trải qua huấn luyện quân sự hoặc có quan điểm thân Điện Kremlin.

Nhóm được chia thành các tổ giám sát và tổ thực hiện. Một tổ theo dõi các mục tiêu tiềm năng, ghi nhận thói quen sinh hoạt, nơi ở, nơi làm việc và phương án bảo vệ. Nhóm còn lại chịu trách nhiệm thực hiện các vụ ám sát.

Theo cơ quan thực thi pháp luật, một số thành viên giả làm nhân viên giao hàng để chụp ảnh, quay video trinh sát và đánh dấu vị trí địa lý trên bản đồ số. Những người khác phụ trách mua vũ khí, chuẩn bị chất nổ và tổ chức các địa điểm trú ẩn an toàn.

Nhóm này liên lạc qua các kênh mã hóa, trong khi tiền được chuyển qua ví tiền điện tử và thẻ ngân hàng nước ngoài nhằm tránh bị phát hiện.

Giới chức cho biết các đầu mối phía Nga hứa trả tới 100.000 USD cho mỗi vụ ám sát, tùy theo mức độ quan trọng của mục tiêu. Ông Ruslan Kravchenko nói rằng mức tiền tương tự cũng được đề nghị cho vụ sát hại một sĩ quan HUR.

Chiến dịch được tiến hành đồng thời tại cả Ukraine và Moldova.

Ngày 19/2, các điều tra viên Moldova bắt giữ nghi phạm điều phối và hai đồng phạm. Giới chức Ukraine khám xét tại Kiev và Odessa, thu giữ súng, đạn dược, lựu đạn, thiết bị liên lạc và thiết bị kỹ thuật số.

Cảnh sát quốc gia Ukraine đã bắt giữ tổng cộng bảy nghi phạm tại Ukraine, trong khi ba người bị bắt tại Moldova, bao gồm cả nghi phạm đóng vai trò tổ chức.

Giới chức Ukraine đã tiến hành hơn 20 cuộc khám xét tại nhiều khu vực của Ukraine. Các nhà điều tra đã thu thập được thư từ trao đổi với các đầu mối phía Nga, qua đó xác nhận sự phối hợp với các cơ quan an ninh Nga.

Nếu bị kết án, các nghi phạm có thể đối mặt với án tù chung thân kèm tịch thu tài sản.

Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin trên.