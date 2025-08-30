Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị ám sát trên đường phố, thủ phạm vẫn lẩn trốn

Theo tờ Pravda, các nhà chức trách Ukraine đang điều tra những tình tiết xung quanh vụ sát hại ông Parubii, người đã bị bắn 5 phát đạn tại Lviv.

Cảnh sát trước đó báo cáo một vụ nổ súng đã xảy ra tại quận Sykhivskyi ở Lviv. Sau đó, ông Parubii đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng. Chính quyền Lviv xác nhận, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm kẻ nổ súng.

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii. Ảnh: Global Look Press

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã lên tiếng về cái chết của ông Parubii.

"Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko vừa báo cáo về những tình tiết ban đầu liên quan tới vụ giết người kinh hoàng ở Lviv. Ông Andrii Parubii đã bị sát hại. Tôi xin chia buồn cùng gia đình, và người thân của ông ấy. Tất cả lực lượng và nguồn lực cần thiết đang được triển khai để điều tra, và truy tìm thủ phạm”, ông Zelensky cho hay.

Được biết, ông Parubii là đại biểu Quốc hội Ukraine từ khóa 6 - 9. Tại khóa 8, ông là Chủ tịch Quốc hội Ukraine.

Ông Parubii sinh năm 1971 tại tỉnh Lviv. Ông tốt nghiệp Khoa Lịch sử tại Đại học Quốc gia Ivan Franko ở Lviv, và hoàn thành chương trình sau đại học tại Đại học Bách khoa Quốc gia Lviv với chuyên ngành khoa học chính trị và xã hội học.

Vào năm 1990, ông trở thành thành viên Hội đồng tỉnh Lviv. Năm 1991, cùng với ông Oleh Tiahnybok, ông thành lập Đảng Xã hội - Dân tộc Ukraine. Ông từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004, và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013 - 2014.