Ukraine nói Odesa trúng tên lửa giữa lúc Mỹ thúc đẩy hòa đàm

(VTC News) -

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine hôm 20/12 cho biết, một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào hạ tầng cảng tại thành phố Odesa (miền nam Ukraine), khiến 8 người thiệt mạng và 27 người bị thương.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh một đặc phái viên Điện Kremlin dự kiến sẽ tới bang Florida (Mỹ) để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm.

Theo giới chức Ukraine, cuộc không kích diễn ra đêm 19/12. Một số nạn nhân bị thương khi đang ngồi trên xe buýt tại khu vực trung tâm vụ tấn công. Nhiều xe tải trong bãi đỗ bốc cháy, hàng loạt ô tô bị hư hại nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tập kích bằng tên lửa và UAV ở tỉnh Odesa, Ukraine, ngày 20/12/2025. (Ảnh: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine tại Odesa/qua Reuters)

Thống đốc tỉnh Odesa, ông Oleh Kiper, cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào khu vực cảng.

Moskva hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc. Trong thông báo ngày 20/12, Bộ Quốc phòng Nga chỉ nói rằng quân đội nước này tấn công các cơ sở “vận chuyển và lưu trữ phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine”, cùng hạ tầng năng lượng và các mục tiêu hậu cần khác, song không nêu địa điểm cụ thể.

Hiện trường nhà ở, ô tô trúng đòn không kích, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Zaporizhzhia, Ukraine ngày 19/12/2025. (Ảnh: REUTERS/Stringer)

Ukraine phản công, nhắm vào hạ tầng dầu khí của Nga

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết các máy bay không người lái của nước này tấn công một giàn khoan dầu, tàu tuần tra quân sự Okhotnik và một số cơ sở khác của Nga. Con tàu được cho là đang tuần tra trên Biển Caspi, gần một nền tảng khai thác dầu khí. Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được xác minh.

Giàn khoan tại mỏ dầu khí Filanovsky, do tập đoàn Lukoil vận hành, cũng bị trúng đòn tấn công. Ngoài ra, UAV Ukraine còn đánh trúng một hệ thống radar tại khu vực Krasnosilske thuộc bán đảo Crimea.

Kiev cho rằng các cuộc tấn công tầm xa vào hạ tầng dầu khí Nga là cần thiết, bởi nguồn thu và nhiên liệu từ lĩnh vực này trực tiếp phục vụ cuộc xung đột.

Mỹ thúc đẩy đàm phán, Ukraine chờ lập trường Washington

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự. Trước đó, hồi đầu tuần, các quan chức Mỹ có các cuộc gặp với đại diện Ukraine và châu Âu tại Berlin.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine cho biết phái đoàn nước này cũng hoàn tất các cuộc làm việc riêng rẽ tại Mỹ với các đối tác Mỹ và châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng nhiều yếu tố sẽ phụ thuộc vào lập trường của Mỹ sau các cuộc thảo luận với Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev cùng Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro, ông Zelensky nói: “Câu hỏi then chốt vẫn là Mỹ sẽ phản ứng ra sao sau khi tham vấn với Nga. Thú thật, hiện tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ biết trong hôm nay”.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine và Bồ Đào Nha đã ký thỏa thuận thiết lập hoạt động sản xuất chung UAV trên biển. “Đây là một trong những lĩnh vực hợp tác quốc phòng có triển vọng nhất. Điều quan trọng lúc này là phải tạo ra kết quả cụ thể và mọi khu vực của châu Âu đều cần có đủ năng lực để đối phó với mọi mối đe dọa”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực hòa bình đối mặt nhiều thách thức

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động chiến dịch ngoại giao quy mô lớn nhằm chấm dứt chiến sự, song các nỗ lực này đang gặp trở ngại do lập trường đối lập gay gắt giữa Moskva và Kiev.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cho thấy không có dấu hiệu nhượng bộ, tiếp tục nhấn mạnh các yêu cầu cứng rắn đối với Ukraine. Hôm 19/12, ông Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện của Moskva trong đàm phán hòa bình.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu nhất trí cung cấp 90 tỷ Euro cho Ukraine để đáp ứng nhu cầu quân sự và kinh tế trong hai năm tới. Tuy nhiên, EU vẫn chưa thể thống nhất việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để huy động nguồn vốn này, buộc phải vay trên thị trường tài chính.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính Ukraine sẽ cần khoảng 137 tỷ Euro trong giai đoạn 2026-2027. Chính phủ Kiev hiện đối mặt nguy cơ cạn kiệt ngân sách và rất cần dòng vốn hỗ trợ trong thời gian tới.

Theo nguồn tin AP, ông Kirill Dmitriev - người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga - dự kiến sẽ gặp đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff cùng con rể ông Trump, Jared Kushner, tại Miami. Các cuộc trao đổi được cho là nhằm làm rõ lập trường của Moskva sau các cuộc gặp giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Berlin, liên quan tới bảo đảm an ninh cho Kiev, khả năng nhượng bộ lãnh thổ và các nội dung cốt lõi trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc với Mỹ để nắm kết quả các cuộc đàm phán gần đây, song không cung cấp thêm chi tiết.