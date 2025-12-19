Ông Putin tuyên bố Nga sẽ đạt được các mục tiêu quân sự tại Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 tuyên bố quân đội Nga đang tiến công trên toàn tuyến tại Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ đạt được các mục tiêu quân sự nếu Kiev không chấp nhận các điều kiện của Nga trong đàm phán hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên, ông Putin cho biết lực lượng Nga đã “hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược” và sẽ tiếp tục giành thêm lợi thế trước cuối năm.

Trong những ngày đầu xung đột năm 2022, quân đội Ukraine từng ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm chiếm Thủ đô Kiev. Tuy nhiên, sau đó giao tranh rơi vào thế giằng co kéo dài, với việc Nga đạt được những bước tiến chậm nhưng đều. Tổng thống Putin thường xuyên nhấn mạnh các bước tiến này.

“Quân đội chúng tôi đang tiến lên trên toàn bộ tuyến tiếp xúc, nhanh hơn ở nơi này, chậm hơn ở nơi khác, nhưng đối phương đang rút lui ở tất cả các khu vực", ông Putin nói.

Đàm phán hòa bình và các yêu cầu của Nga

Cuộc họp báo năm nay diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy một kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Tổng thống Donald Trump đề xuất, song các nỗ lực ngoại giao vấp phải những yêu sách trái ngược sâu sắc giữa Moskva và Kiev.

Ông Putin tái khẳng định Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình giải quyết “các nguyên nhân gốc rễ” của xung đột. Theo đó, Nga yêu cầu công nhận chủ quyền của Moskva đối với các khu vực ở 4 tỉnh do lực lượng Nga kiểm soát, cùng bán đảo Crimea; đồng thời đòi Ukraine rút khỏi một số vùng ở miền đông mà Nga chưa kiểm soát hoàn toàn. Kiev bác bỏ hoàn toàn các yêu cầu này.

Điện Kremlin cũng yêu cầu Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO, phản đối việc triển khai quân đội từ các nước thành viên liên minh này và cảnh báo sẽ coi họ là “mục tiêu hợp pháp”. Ngoài ra, ông Putin tiếp tục nhắc lại các yêu cầu từ đầu xung đột, gồm hạn chế quy mô quân đội Ukraine và trao quy chế chính thức cho tiếng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sẵn sàng gác lại mục tiêu gia nhập NATO nếu Mỹ và các nước phương Tây đưa ra những bảo đảm an ninh tương đương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Kiev vẫn coi tư cách thành viên NATO là bảo đảm tốt nhất.

Tài sản Nga bị đóng băng và cảnh báo “phản tác dụng”

Trước sức ép từ các đợt tiến công của Nga và các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, Ukraine đứng trước nguy cơ cạn kiệt tài chính và cần thêm hỗ trợ từ phương Tây. Ngày 19/12, các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí cung cấp một khoản vay lớn không tính lãi cho Ukraine. Theo đó, EU sẽ không sử dụng tài sản Nga bị đóng băng như dự kiến ban đầu để gây quỹ.