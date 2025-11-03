Động thái mới nhất của ông Trump về việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

(VTC News) -

Hôm 2/11, khi được phóng viên có mặt trên chuyên cơ Không Lực Một bay từ Palm Beach, Florida về Washington (Mỹ) đặt câu hỏi liệu ông có đang cân nhắc thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine hay không, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Không, nhưng thực ra không hẳn vậy".

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh thêm, ông có thể thay đổi quyết định và ông không muốn leo thang cuộc xung đột. Theo Reuters, những bình luận mới nhất cho thấy Tổng thống Trump vẫn còn do dự về quyết định chuyển tên lửa cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Dù Lầu Năm Góc chấp thuận đề xuất cho phép chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, sau khi đánh giá rằng việc này không ảnh hưởng tiêu cực đến kho dự trữ của Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống Trump.

Liên quan đến kế hoạch này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc cung cấp tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine sẽ không giúp chấm dứt xung đột. Thông tin này được công bố sau khi CNN đưa tin Lầu Năm Góc phê duyệt cho Nhà Trắng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

"Như tình hình hiện tại và những năm trước đã cho thấy, rõ ràng là việc quân sự hóa và cung cấp vũ khí sẽ không dẫn đến một giải pháp hòa bình. Hơn nữa, những hành động như vậy sẽ đi ngược lại những cam kết trong chiến dịch tranh cử của chính quyền Mỹ hiện tại", bà Zakharova tuyên bố.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng nêu rõ và thể hiện lập trường về việc không thể chấp nhận Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Bà Zakharova cho hay việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine là hành động “không thể chấp nhận” đối với Nga.

Trong khi đó, Ukraine vẫn tiếp tục kêu gọi Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk để thực hiện các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm đến mục tiêu như cơ sở dầu mỏ và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga. Tomahawk có tầm bắn lên đến 2.500km.