Châu Âu kêu gọi Mỹ không để vấn đề Greenland làm xao nhãng xung đột ở Ukraine

Theo bà Kallas, Trung Quốc và Nga là những nước hưởng lợi từ tuyên bố của ông Trump về việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ 8 quốc gia châu Âu.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà nhận định, thuế quan có nguy cơ làm cho cả châu Âu và Mỹ nghèo đi và làm suy yếu sự thịnh vượng chung của các bên. Theo bà, cả Mỹ và EU không thể để tranh chấp này làm xao nhãng khỏi nhiệm vụ cốt lõi là giúp chấm dứt cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Đại diện cấp cao về đối ngoại và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu, bà Kaja Kallas. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào hôm qua (17/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế nhập khẩu 10% đối với Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Phần Lan, Pháp và Thụy Điển, mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi các bên đạt được thỏa thuận về việc Washington "mua lại toàn bộ" Greenland. Quyết định áp thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 1/2. Đồng thời, bắt đầu từ ngày 1/6, thuế sẽ tăng lên 25%.

Ông cũng chỉ trích ý định của châu Âu về việc điều quân đến Greenland. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng sở hữu Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia và triển khai hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.