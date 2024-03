UBCKNN: Sự cố VNDirect không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán

(VTC News) -

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tài chính quý I/2024, Ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch UBCKNN cho biết, sự cố tại VNDirect những ngày qua không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong nước.

“Chúng tôi xin khẳng định đây là sự cố của riêng VNDirect, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của thị trường chứng khoán", ông Sơn khẳng định.

Theo ông Sơn, ngay trong ngày xảy ra sự cố với công ty này, chúng tôi đã ban hành ngay trong đêm 02 văn bản.

Ông Phạm Hồng Sơn - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại cuộc họp.

Văn bản yêu cầu VNDirect phải tập trung khắc phục sự cố này, đồng thời đảm bảo an toàn tài sản của khách hàng tại công ty. Văn bản còn lại gửi đến các công ty chứng khoán để cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt của thị trường chứng khoán, UBCKNN yêu cầu các công ty đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), cơ sở dữ liệu dự phòng hoạt động an toàn và liên tục theo quy định tại khoản 10, Điều 89 Luật chứng khoán 2019.

Đồng thời, chúng tôi ngay lập tức đã mời các cơ quan chức năng để xử lý sự việc.

Ông Sơn cho biết thêm, trong hai ngày hôm nay, khách hàng của VNDirect đã có thể đăng nhập và kiểm tra được tài khoản của mình. Ông cho biết trong buổi sáng 29/3 đã trực tiếp gọi điện cho Tổng giám đốc của VNDirect và nhận được thông tin là 4 bước xử lý sự cố tại công ty này cơ bản đã xong.

Tuy nhiên, ông cho rằng đây là một vấn đề cần phải xem xét thêm. Vấn đề bảo mật cho hệ thống giao dịch chứng khoán tại các công ty chứng khoán và các sở giao dịch chứng khoán là vấn đề lớn, UBCKNN đều có các phương án để xử lý, phản ứng.

Các công ty chứng khoán cũng đã sẵn sàng đưa ra các nguồn lực để giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn mặc dù là đối thủ của nhau.

Làm rõ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thêm: “Sự cố này có ảnh hưởng đến nâng hạng thị trường không thì không trả lời chính xác được. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, các giải pháp của chính công ty chứng khoán, của sở giao dịch chứng khoán và UBCKNN phản ứng rất kịp thời và trúng”.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng đây sẽ là nhắc nhở cho các cơ quan chứng khoán và cả thị trường chứng khoán phải tiếp tục các giải pháp để đảm bảo an ninh mạng, an toàn hệ thống để đạt được tính ổn định.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục chỉ đạo UBCKNN, sở giao dịch chứng khoán và các thành viên thị trường. Các nhà đầu tư cần phải nâng cao các giải pháp bảo mật, công nghệ để đạt được mức độ an toàn cao nhất với tài sản của mình.