U21 Việt Nam đánh bại đội bóng châu Âu ở giải thế giới

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục tạo tiếng vang tại giải vô địch U21 thế giới 2025 khi giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U21 Serbia vào chiều nay (8/8) trong lượt trận thứ hai vòng bảng. Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh. Trước đó, Đặng Thị Hồng và đồng đội thắng chủ nhà U21 Indonesia ở trận ra quân.

Trong hiệp đầu tiên, U21 Việt Nam nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt những pha tấn công hiệu quả của Đặng Thị Hồng để dẫn điểm và giành chiến thắng 25-21. Sang set 2, hai đội chơi giằng co, nhưng đại diện châu Âu đã thể hiện đẳng cấp để thắng sát nút 25-23, quân bình tỉ số 1-1.

Set 3 chứng kiến thế trận căng thẳng khi U21 Việt Nam có lúc dẫn 18-13 nhưng để đối thủ rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, U21 Việt Nam đã nỗ lực để thắng 25-22, vươn lên dẫn 2-1. Bước vào set 4, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh đã bứt phá mạnh mẽ và giành chiến thắng 25-23, khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1.

ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng U21 Serbia 3-1

Theo thống kê, VĐV Đặng Thị Hồng ghi 15 điểm ở trận này, trong khi đó Lê Thuỳ Linh ghi 13 điểm còn Bích Huệ là 12 điểm. Phía U21 Serbia, Mihajlovic dẫn đầu với 14 điểm, nhưng không đủ để cứu vãn cục diện.

Chiến thắng này giúp U21 Việt Nam gần như chắc chắn giành vé vào vòng 1/8, đồng thời gây “địa chấn” khi đánh bại một ứng viên nặng ký đến từ châu Âu.

Xếp hạng bảng A của giải vô địch bóng chuyền U21 thế giới

Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 lần thứ 23 diễn ra tại Surabaya, Indonesia từ ngày 7 đến 17/8, quy tụ 24 đội tuyển quốc gia nữ dưới 21 tuổi từ 5 liên đoàn châu lục. Đây là lần đầu giải mở rộng từ 16 lên 24 đội. Đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt và chung bảng với Argentina, Serbia, Indonesia (chủ nhà), Puerto Rico và Canada. Theo thể thức, 4 đội đứng đầu vòng bảng sẽ giành vé đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, U21 Việt Nam sẽ gặp U21 Canada (13h00, 9/8), U21 Argentina (10h00, 11/8) và gặp U21 Puerto Rico lúc 13h00 ngày 12/8.