Trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan, bóng chuyền nữ SEA V.League hôm nay 3/8

Tuy nhiên, trận đấu với Thái Lan là thử thách hoàn toàn khác, có độ khó cao hơn nhiều so với tất cả các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam đã gặp trong năm nay. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), Thái Lan đứng thứ 20 (hạng 3 châu Á).

Kênh xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports thuộc hệ thống VTV Cab và các nền tảng truyền hình số. Ngoài ra, khán giả có thể xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan trên kênh YouTube On Sports.