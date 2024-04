Tỷ lệ sinh ở Mỹ xuống mức thấp nhất trong 45 năm

(VTC News) -

Báo cáo do Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 25/4 cho thấy tỷ lệ sinh tại nước này năm 2023 đã giảm 2% so với năm trước, một phần do tỷ lệ sinh con của phụ nữ trong độ tuổi từ 20-24 và thanh thiếu niên từ 18-19 tuổi giảm mạnh.

Còn theo báo cáo của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ (NCHS), tỷ lệ sinh ở Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được thống kê. Số ca sinh ở Mỹ trong năm 2023 là 3.591.328, trong khi đó mức thấp nhất từng được ghi nhận vào năm 1979 là 3,4 triệu.

Dân số Mỹ vào năm 1979 là 225 triệu người, con số này hiện nay là gần 335 triệu người.

Tỷ lệ sinh tại Mỹ năm 2023 đã giảm 2% so với năm trước. (Ảnh: Jeff Gritchen)

Năm 2023, tỷ lệ sinh trung bình ở Mỹ đã giảm 3% so với năm ngoái xuống còn 54,4 ca trên 1.000 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (từ 15 đến 44 tuổi). Tổng tỷ suất sinh chỉ là 1,61, giảm 2% so với năm 2022. Tỷ lệ sinh ở Mỹ đã luôn ở dưới mức thay thế là 2,1% kể từ năm 2007.

Bên cạnh đó mang thai ngoài ý muốn ở độ tuổi thanh thiếu niên đã giảm 2% so với năm trước, tương đương mức giảm 68% so với mức năm 2007. Tỷ lệ sinh ở độ tuổi 20-24 cũng giảm gần 50% kể từ năm 2007. Nhóm nhân khẩu học duy nhất có tỷ lệ sinh tăng là phụ nữ gốc Tây Ban Nha, với mức tăng khiêm tốn 1% kể từ năm 2022.

Karen Guzzo, một nhà nhân khẩu học thuộc Đại học Bắc Carolina chỉ ra, các nghiên cứu cho thấy thanh niên Mỹ đang trì hoãn việc lập gia đình vì lý do tài chính. Guzzo nói với Wall Street Journal rằng trong số các yếu tố mà người Mỹ viện dẫn đến việc chờ đợi hoặc không sinh con là căng thẳng kinh tế, công việc không ổn định, phân cực chính trị, khoản vay sinh viên, chi phí chăm sóc sức khỏe và khả năng tiếp cận, biến đổi khí hậu và xung đột toàn cầu.

Tỷ lệ sinh ở Mỹ tăng nhẹ ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng nhìn chung đã giảm 11% kể từ năm 2000. Guzzo cũng cho rằng “giờ làm việc không ổn định” và tình trạng thiếu thời gian nghỉ phép có lương kể từ sau suy thoái kinh tế đang tác động đến tâm lý thanh niên Mỹ.

Các nhà nhân khẩu học như Guzzo đã lập luận rằng người Mỹ cần được trả lương khi nghỉ phép gia đình và các phúc lợi khác để nâng cao mức sống cho các gia đình trẻ. Các cuộc khảo sát của Mỹ liên tục thể hiện sự thất vọng với chi phí chăm sóc sức khỏe và chăm sóc trẻ em “tăng vọt” .

Tuy nhiên, tỷ lệ sinh ở nhiều quốc gia có chính sách hỗ trợ xã hội được cho là tốt hơn cũng đang giảm dần, điều mà các nhà nhân khẩu học thường cho là do “sự không chắc chắn” và “bất ổn kinh tế”. Trong khi đó, các quốc gia có tỷ lệ sinh cao nhất thế giới vào năm 2023 đều thuộc khu vực châu Phi cận Sahara: Niger (6,73), Angola (5,76) và Cộng hòa Dân chủ Congo.