TV360 đưa Australian Open độc quyền từ 2026-2029 đến với khán giả Việt

(VTC News) -

Ngày 15/01/2026, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố TV360 chính thức sở hữu bản quyền phát sóng độc quyền Australian Open tại Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn giải Grand Slam mở màn mùa tennis - Opening Week từ 12/1 và Main Draw từ 18/1 đến 1/2/2026 - trên đa thiết bị, kèm hệ sinh thái highlights và thông tin đồng hành.

TV360 – Đơn vị phát sóng độc quyền Australian Open tại Việt Nam

TV360 phát sóng độc quyền Australian Open

Với vai trò là đơn vị phát sóng độc quyền, TV360 mang đến cho khán giả Việt Nam đầy đủ các trận đấu quan trọng của Australian Open, từ những trận tâm điểm hàng ngày, các vòng đấu then chốt cho tới trọn vẹn hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Tổng thời lượng phát sóng lên tới hàng trăm giờ, cho phép người hâm mộ theo dõi xuyên suốt diễn biến giải đấu từ ngày khai mạc đến trận đấu cuối cùng.

Song song với các trận đấu trực tiếp, TV360 đầu tư hệ sinh thái nội dung đồng hành, liên tục cập nhật lịch thi đấu, highlight trận đấu, điểm nhấn chuyên môn và những khoảnh khắc nổi bật của giải. TV360 tối ưu trải nghiệm theo dõi Australian Open cho khán giả Việt Nam thông qua nền tảng số linh hoạt, cho phép xem mọi lúc, mọi nơi trên đa thiết bị. Đặc biệt, người dùng mạng Viettel có thể theo dõi giải đấu với chất lượng cao mà không lo cước data 4G/5G, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận giải Grand Slam mở màn mùa quần vợt thế giới tới đông đảo người hâm mộ.

Việc sở hữu bản quyền phát sóng Australian Open tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào các giải thể thao đỉnh cao của TV360, đưa nội dung thể thao quốc tế chất lượng cao đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Australian Open – Grand Slam khắc nghiệt, kịch tính và mở ra toàn bộ nhịp đập của mùa tennis thế giới

Australian Open là một trong bốn giải Grand Slam của hệ thống quần vợt chuyên nghiệp thế giới, bên cạnh Roland Garros (Pháp), Wimbledon (Anh) và US Open (Mỹ). Giải đấu được tổ chức thường niên tại Melbourne, quy tụ các tay vợt hàng đầu của hai hệ thống thi đấu chuyên nghiệp ATP (nam) và WTA (nữ), với giá trị chuyên môn cao cùng mức điểm thưởng tối đa 2.000 điểm – cao nhất trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Australian Open là một trong những Grand Slam khắc nghiệt nhất do điều kiện thi đấu đặc thù của mùa hè Australia, với nền nhiệt có thể vượt ngưỡng 40 độ, cường độ vận động cao và lịch thi đấu dày đặc. Giải đấu đòi hỏi các tay vợt phải thể hiện toàn diện về kỹ thuật, thể lực, chiến thuật lẫn bản lĩnh tâm lý trong những trận đấu kéo dài nhiều giờ.

Không chỉ mang tính thử thách, Australian Open còn được xem là “vạch xuất phát” của mùa giải quần vợt thế giới. Thành tích tại Melbourne thường tạo lợi thế quan trọng về điểm số, tâm lý và vị thế, giúp các tay vợt duy trì phong độ ổn định và mở ra chuỗi kết quả tích cực ở các giải đấu lớn tiếp theo trong năm.

Australian Open quy tụ gần như đầy đủ các tay vợt thuộc Top 100 ATP và WTA ở cả hai nội dung. Nội dung đơn nam có sự góp mặt của Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner (đương kim vô địch), Alexander Zverev (đương kim á quân) hay Daniil Medvedev. Ở nội dung đơn nữ là những cái tên nổi bật như Madison Keys (đương kim vô địch), Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff hay Elena Rybakina, hứa hẹn tạo nên những cuộc cạnh tranh đỉnh cao ngay từ vòng đấu đầu tiên.