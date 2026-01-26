Tuyệt chiêu dỗ con của ông bố trẻ: Bé nín khóc ngay khi nghe Quốc ca

(VTC News) -

Clip em bé nghe nhạc Quốc Ca Việt Nam liền nín khóc khiến dân mạng thích thú. (Nguồn: @dim1m49)

Đoạn clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh em bé khoảng 1 tuổi đang khóc quấy, khi bố mở nhạc Quốc ca Việt Nam để dỗ dành, bé nín khóc ngay lập tức, vẻ mặt chăm chú lắng nghe, tay còn đu đưa theo nhịp điệu.

"Độc chiêu" của ông bố khiến clip nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Dân mạng tấm tắc khen ngợi cách dỗ dành có một không hai này: "Bố bé có chiêu dỗ con quá chất, vừa hiệu quả lại vừa ý nghĩa. Chắc chắn sau này lớn lên chào cờ vào thứ Hai là con hát to nhất trường"...

"Đến cả em bé cũng cảm nhận được sự trang trọng, hào hùng của Quốc ca Việt Nam. Chắc hồi bé còn trong bụng, mẹ cũng hay cho nghe bài hát này"; "Nhạc vang lên là 'tắt đài' khóc nhè ngay, đúng phong thái con nhà lính rồi. Mình cũng phải về học theo cách này mới được"; "Ai bảo trẻ con không biết gì? Nhìn phản ứng của bé là biết ngay dòng máu Việt Nam đang cuộn chảy rồi"...

Mai Chi bình luận: "Yêu nước từ khi còn 'búp măng non' là có thật nhé. Ông bố quốc dân đây rồi, vừa dỗ được con ngoan, vừa rèn cho bé thói quen nghe nhạc hào hùng ngay từ nhỏ. Bái phục sự sáng tạo của người cha!".

Huyền My viết: "Nhìn cách ông bố thao tác nhanh gọn, mở nhạc đúng lúc là biết thường ngày rất chăm chút cho con rồi. Ai bảo chỉ có bà, mẹ mới dỗ dành được em bé nín khóc. Các ông bố dù hơi lười một chút nhưng lại rất hay nảy ra những ý tưởng sáng tạo để chăm con nhé".

Nhiều người cho em bé được nuôi dạy trong tiếng nhạc hào hùng, lớn lên thể nào cũng giàu lòng tự hào dân tộc, cống hiến cho quốc gia. Phan Nga chia sẻ: "Đúng là dòng máu anh hùng chảy trong người có khác! Nhìn con nín khóc ngay khi nhạc vang lên mà thấy lòng yêu nước nồng nàn rồi. Đây không chỉ là dỗ dành, mà là cách giáo dục lòng yêu nước từ trong nôi".

Nhiều dân mạng nhận định em bé đúng là yêu nước từ trong nôi. (Ảnh chụp màn hình)

Trang Anh viết: "Đúng là 'măng non' của đất nước! Tiếng nhạc vang lên là nghiêm chỉnh ngay lập tức. Chính ra các em nhỏ cứ nghe nhạc Tổ quốc vừa phát triển được tinh thần dân tộc, vừa giàu lòng yêu nước. Như vậy hơn hẳn nghe bài nhạc 'Baby Shark' luôn".

Ngoài ra, không ít cư dân mạng chia sẻ cách dỗ dành trẻ nhỏ khóc quấy. Minh Hiền gợi ý: "Mấy bé mà gắt ngủ hay khóc dạ đề thì bố mẹ thử bật nhạc không lời hoặc tiếng suối chảy róc rách cũng được. Trẻ sơ sinh nghe những âm thanh này cảm thấy an toàn như đang trong bụng mẹ nên nín ngay".

Thu Trang viết: "Kinh nghiệm của mình là khi con khóc, hãy bế con ra chỗ có ánh sáng tự nhiên hoặc thay đổi không gian đột ngột. Nhiều khi bé chỉ bị chán hoặc bí bách thôi. Hoặc học tập ông bố trong clip, chuyển kênh âm nhạc sang giai điệu mạnh mẽ chút là con quên luôn việc mình đang dỗi".