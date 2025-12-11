Quá dễ thương, clip em bé 4 tháng tuổi 'tập hát' hút gần 18 triệu lượt xem

(VTC News) -

Clip em bé tập "hát" thu hút 18 triệu lượt xem. (Nguồn: @meohi605)

Clip đang nổi trên nền tảng TikTok ghi lại cảnh em bé 4 tháng tuổi đang tích cực giao tiếp với đôi mắt biết nói tròn xoe, miệng má phúng phính, liên liên tục "ỏ ẻ" như vừa hát vừa cố gắng bắt chuyện với bố mẹ.

"Chào cả nhà, con là Sữa, được 4 tháng tuổi. Con xin trình bày bài hát mới học được ạ. Mong cả nhà ủn mông ủng hộ" là dòng ghi chú được gắn cùng clip.

Sự đáng yêu của em bé khiến clip được dân mạng đua nhau chia sẻ, thu hút gần 18 triệu lượt xem, 1,4 triệu lượt thích và hơn 20 nghìn bình luận: "Đây là giai đoạn đáng yêu nhất của trẻ nhỏ"; "Chắc hẳn câu chuyện nào đó khiến em bé vui đến vậy. Tôi cho thằng con 3 tháng tuổi xem mà cháu cũng cười nắc nẻ. Đúng là hội không răng hiểu nhau, còn mình chẳng hiểu gì"; "Sáng Chủ nhật, mẹ nó cho tôi thuê con từ 8h đến 10h được không. Khúc này em bé là nuôi sướng nhất nè đáng iu, thơm mùi sữa nữa. Rảnh rảnh chơi với tụi không răng này đúng giúp yêu đời hơn. Chứ bế lâu chúng nó quấy khóc, xong thay tã bỉm cũng mệt mỏi lắm á"...

Nhiều bình luận dí dỏm cho rằng em bé thật ra đang tập hát, họ thậm chí còn đoán xem bé hát bài gì hay đang muốn nói điều gì: "Đây là em bé đang hát bài Baby Shark nhưng ngôn ngữ của trẻ sơ sinh. Giai đoạn này đúng là hay khóc quấy nhưng lại đáng nhớ nhất khi làm cha mẹ"; "Hình như khúc cuối em bé nói 'Bye bye hết nhé'. Xem mà không nhịn được cười với các cục thịt tròn xoe"...

"Cái này phải nhờ trí tuệ nhân tạo, hoặc Siri để dịch thì may ra mới hiểu được. Có thể em bé đang hỏi xem ngày hôm nay bố mẹ đi làm có mệt không, chơi với em đi nè, em buồn rầu nằm cả ngày mệt quá. Mình xin vía bỏ bụng cho vợ nhé. Trộm vía mong có được một em bé đáng yêu hoạt bát như vậy", Việt Phạm bình luận.

Nhiều mẹ bỉm bình luận xin vía em bé đáng yêu về nuôi. (Ảnh chụp màn hình)

Xem clip, nhiều người chia sẻ về quá trình nuôi dạy con nhỏ của mình. "Con mình xưa 4 tháng cũng như vậy, vô cùng đáng yêu luôn. Xong sau đó lớn lên khoảng 1 - 2 tuổi thì suốt ngày hỏi: 'Đây là cái gì, kia là cái gì, tại sao lại thế?', nhức đầu muốn tiền đình luôn quá", Vũ Luân bình luận.

Thúy Nga viết: "Nhìn cái miệng và biểu cảm của em nhỏ trông chuyên nghiệp quá. Mai sau thể nào em cũng trở thành diễn viên, MC tài năng cho coi. Con tôi hồi nhỏ cũng nói nhiều như này, xong đến giờ nói miệng không kịp mọc da non luôn. Suốt ngày, em bé mà đi kể tội hết bố đến mẹ, đôi khi chỉ muốn gửi ông bà cho bớt ồn ào".

Nhiều mẹ bỉm sữa trao đổi kinh nghiệm nuôi con ở giai đoạn tập nói. Thu Nguyệt chia sẻ: "Khi được 3 tháng tuổi, em bé sẽ lắng nghe giọng nói và quan sát khuôn mặt của cha mẹ khi nói chuyện. Trẻ cũng quay đầu về phía những giọng nói, âm thanh và tiếng nhạc có thể nghe thấy xung quanh nhà. Khi sắp được 4 tháng, các bé bắt đầu 'bi bô' lặp lại giai điệu. Vậy nên bố mẹ cần chăm trò chuyện với con trong giai đoạn này nhé".

"12 - 18 tháng tuổi là lúc các bé bắt đầu biết gọi bố mẹ. Lúc này, em bé còn đáng yêu hơn nữa luôn. Các bố mẹ cũng cần tích cực tán thưởng tất cả những nỗ lực nhỏ nhất hoặc khó hiểu nhất khi bé tập nói. Thông qua phản ứng của người lớn xung quanh, các bé cũng nhanh chóng học được ngôn ngữ hơn", Thanh Tùng khuyên.