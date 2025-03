Nhận định bóng đá SLNA vs Công an Hà Nội: Vắng Nguyễn Filip, không sao cả

(VTC News) -

Vòng 15 V.League chứng kiến cặp đấu rất đáng chú ý giữa Sông Lam Nghệ An và CLB Công an Hà Nội. Đội chủ nhà đang rất cần điểm để thoát khỏi nhóm trụ hạng. Trong khi đó, một chiến thắng đủ giúp các vị khách có thể nghĩ về một vị trí trong top các đội cạnh tranh huy chương. Rõ ràng, đây là cuộc đọ sức không khoan nhượng khi cả hai đang có mục tiêu cho riêng mình.

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs CLB Công an Hà Nội

Chuỗi trận ấn tượng của Sông Lam Nghệ An dừng lại sau thất bại trước Bình Dương trên sân khách. Sau "tuần trăng mật" với HLV Phan Như Thuật, Sông Lam Nghệ An dần trở lại với hình ảnh vốn có. Thực tế, đội bóng xứ Nghệ không có đội hình đảm bảo chất lượng để thi đấu V.League. Năm nay, ngoại binh của họ cũng không ổn. Benjamin Kuku chỉ ở mức "nhiệt tình", Olaha thường xuyên vắng mặt còn Zacharo chưa được xem là trung vệ hay.

Alan trở thành niềm hy vọng của CLB Công an Hà Nội.

Dĩ nhiên, nội binh trong tay HLV Như Thuật 100% thuộc diện "cây nhà, lá vườn" để tiết kiệm chi phí. Cũng khó để trách ông bầu Trương Sỹ Bá bởi đây là thời điểm nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn về kinh tế. Sông Lam Nghệ An phải "co kéo" hết mức để tồn tại.

Nhìn nhận trên góc độ này, Đình Hoàng và đồng đội đang làm hết khả năng để trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam. Sông Lam Nghệ An có thể thua nhưng tinh thần thi đấu của cầu thủ trẻ rất đáng ghi nhận. Họ cố gắng bù đắp khoảng cách về chuyên môn bằng những bước chạy không biết mệt mỏi. Dù vậy, lối đá có phần dễ đoán và sự non nớt của cầu thủ trẻ có thể khiến họ gặp khó trước CLB Công an Hà Nội.

Bên kia chiến tuyến, 3 điểm quý giá trước Thể Công Viettel tiếp thêm sự tự tin lớn cho CLB Công an Hà Nội. Pha đánh đầu của Hugo Gomes mang về chiến thắng cả về chuyên môn lẫn danh dự. Tất nhiên, đội bóng ngành công an vẫn chưa cho thấy sự ổn định. Nhưng cần nhìn nhận rằng hàng công của câu lạc bộ này mang đến nhiều khác biệt đáng kể.

Có bộ đôi tiền vệ chất lượng như Thành Long và Quang Hải, các mũi công như Leo Artur, Alan hay Văn Đức, Đình Bắc đều được cung cấp nhiều bóng. Có điều, họ cần biết cách bảo toàn lợi thế sau khi ghi bàn. Sông Lam Nghê An không phải thử thách lớn và CLB Công an Hà Nội cần tập trung để nghĩ về chiến thắng.

Thông tin lực lượng:

Sông Lam Nghệ An đón chào sự trở lại của tiền đạo Michael Olaha, anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đạt thể trạng tốt nhất.

CLB Công an Hà Nội mất Hugo Gomes và Nguyễn Filip vì án treo giò do đã nhận đủ thẻ phạt, họ không có ca chấn thương nào nghiêm trọng.

Dự đoán: SLNA 1-2 Công an Hà Nội

Đội hình dự kiến:

SLNA: Văn Việt, Đình Hoàng, Zaracho, Văn Thành, Văn Huy, Mạnh Quỳnh, Xuân Tiến, Văn Bách, Quang Vinh, Kuku, Olaha.

Công an Hà Nội: Sỹ Huy, Văn Thanh, Quang Vinh, Việt Anh, Đình Trọng, Quang Hải, Leo Artur, Văn Đức, Thành Long, Vitao, Alan.