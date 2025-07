Tuyển thủ Việt Nam gia nhập CLB Công an Hà Nội

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, CLB Công an Hà Nội đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa - ngôi sao của CLB Bình Dương. Thương vụ này xuất hiện trong hoàn cảnh đội bóng ngành công an nỗ lực tìm thêm cầu thủ nội chất lượng để chuẩn bị cho đấu trường AFF Club Championship và AFC Champions League Two.

Minh Khoa đồng ý gia nhập CLB Công an Hà Nội và sẵn sàng cạnh tranh suất đá chính với Lê Phạm Thành Long - Nguyễn Quang Hải. Trong khi đó, Bình Dương chấp nhận chia tay trụ cột của mình và tìm kiếm phương án mới.

Võ Hoàng Minh Khoa gia nhập CLB Công an Hà Nội.

CLB Công an Hà Nội có thể cho Bình Dương mượn lại một số cầu thủ nhưng chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra.

Võ Hoàng Minh Khoa trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Bình Dương. Anh bắt đầu tập luyện bóng đá từ năm 14 tuổi và sớm được đôn lên đội 1 Bình Dương khi mới 19 tuổi. Từ đó tới nay, Minh Khoa liên tục cho thấy sự tiến bộ lớn về chuyên môn. Cầu thủ sinh năm 2001 đóng vai trò quan trọng ở đội U23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Tháng 3/2025, Minh Khoa có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong màn đối đầu với đội tuyển Lào. Anh tiếp tục chứng minh năng lực bằng khả năng làm chủ tuyến giữa ấn tượng. Minh Khoa được xem như tương lai của bóng đá Việt Nam trong vài năm tới.

Ở chiều ngược lại, Bình Dương quyết tâm giữ chân Nguyễn Tiến Linh và Quế Ngọc Hải. Đội bóng đất Thủ không muốn mất thêm các trụ cột.

Cách đây ít ngày, nhiều thông tin cho rằng Quế Ngọc Hải sẽ thanh lý hợp đồng với Bình Dương và chuyển đến một đội bóng khác. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức mong muốn Ngọc Hải suy nghĩ lại và cống hiến cho đội chủ sân Gò Đậu.

Trong khi đó, nhiều đồn đoán xuất hiện quanh tương lai của Nguyễn Tiến Linh. Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1997 sẵn sàng ở lại Bình Dương.