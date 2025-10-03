Tuyên Quang: Cầu Tát Luông sập mố, sụt lún sâu 2m trong đêm

(VTC News) -

Rạng sáng 3/10, địa bàn xã Nà Hang (tỉnh Tuyên Quang) xảy ra sự cố nghiêm trọng khi cầu Tát Luông trên tuyến tỉnh lộ 185 bị sụt lún, làm gãy mố cầu và hư hỏng phần đường dẫn.

Theo chính quyền địa phương, vào khoảng 0h15 cùng ngày, đoạn Km177+300 tỉnh lộ 185 xuất hiện tình trạng sụt lún mạnh, khiến mố M1 cầu Tát Luông bị đứt gãy, mặt đường bị biến dạng, chênh sâu khoảng 2m so với cao độ ban đầu.

Thời điểm này không có phương tiện đi lại, nhờ đó đã tránh được thiệt hại về người. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng xã Nà Hang lập tức khoanh vùng nguy hiểm, căng dây cảnh báo và đặt biển cấm phương tiện qua lại.

Cầu Tát Luông bị sập sáng 3/10. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Người dân được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến đường khác để đảm bảo an toàn. Cầu Tát Luông được đưa vào sử dụng từ năm 2014, là công trình nằm trên tuyến đường tránh trung tâm thị trấn Na Hang cũ, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khu vực. Sau gần một thập kỷ khai thác, cây cầu này nay đã chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của mưa bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) gây ra những tác động đặc biệt nghiêm trọng trên toàn địa bàn, 18 cây cầu bị sập hoặc hư hỏng, hơn 240 điểm sạt lở lớn nhỏ làm ách tắc giao thông, cùng nhiều thiệt hại về người và tài sản. Toàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp chết, mất tích và khoảng 7.000 hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tỉnh Tuyên Quang đang huy động toàn lực để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân cư, bảo đảm an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.