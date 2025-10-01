Tuyên Quang: Tạm dừng mọi cuộc họp, huy động toàn lực giúp dân sau mưa lũ

(VTC News) -

Tại cuộc họp ngày 1/10 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phòng, chống, khắc phục thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh yêu cầu toàn tỉnh tạm dừng mọi cuộc họp, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Ông Lềnh nhấn mạnh, ưu tiên số một là cứu người, trước mắt bằng mọi giá phải tìm kiếm 4 người mất tích tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu tuyệt đối không để mất liên lạc với người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập; khẩn trương cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, chủ động tuyên truyền, vận động và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Tuyenquang.gov.vn)

Ông Hầu A Lềnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thành lập Sở chỉ huy tiền phương, tập trung hỗ trợ cung cấp thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm cho các vùng bị cô lập, đặc biệt là khu vực TP Hà Giang (cũ) và xã Đồng Văn; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Sở chỉ huy chính tại trung tâm tỉnh, chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Các xã, phường nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt cần lập Sở chỉ huy, nắm thông tin, tình hình, di chuyển nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ, bố trí nơi ăn ở an toàn cho người dân.

Hoàn lưu sau bão số 10 Bualoi gây mưa lớn kéo dài suốt 3 ngày qua khiến nhiều khu vực ở Tuyên Quang chìm trong nước lụt. (Ảnh: Đào Thuận)

Theo báo cáo, đến 6h30 sáng nay (1/10), mưa lũ và sạt lở đất khiến 6 người chết và mất tích. Hơn 710 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 6 nhà thiệt hại hoàn toàn. Một số xã bị cô lập nặng như Xuân Vân với 452 nhà, trên 1.000 hộ phải di dời khẩn cấp, Sơn Thủy có 26 hộ phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng gồm 20 điểm trường, 1 phòng khám, 5 nhà văn hóa bị hư hỏng, giao thông ách tắc tại nhiều vị trí với khối lượng sạt lở đất đá hơn 7.000 m³.

Về nông nghiệp, trên 651ha lúa, 430ha ngô, 10ha cây khác bị ngập, trên 2,3 tấn lương thực bị trôi, 44 lồng bè nuôi cá và 23 chuồng trại bị hư hỏng.

Tỉnh Tuyên Quang đang huy động toàn lực để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân cư, bảo đảm an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.