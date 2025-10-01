Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Tối 1/10, lãnh đạo UBND xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cho biết, công tác tìm kiếm 4 nạn nhân bị đất đá sạt lở vùi lấp tại thôn Mã Lầu A đang được triển khai khẩn trương, song chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.

Từ sáng đến tối cùng ngày, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng cùng lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm. Hai chó nghiệp vụ cũng được đưa vào hiện trường để hỗ trợ phát hiện dấu vết. Tuy nhiên, việc cứu hộ gặp nhiều trở ngại do khối lượng đất đá quá lớn, máy móc chưa thể tiếp cận vị trí vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ buộc phải đào bới thủ công, nhiều chiến sĩ trực tiếp dùng tay gạt đá, xúc từng lớp đất mỏng để mở lối tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Sáng 30/9, mưa lớn kéo dài gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Mã Lầu A. Đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống khu dân cư, tạo thành dòng lũ quét cuốn trôi nhiều tài sản và một ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Đó là nhà ông Vàng Chá S.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong nhà có 4 người gồm vợ chồng ông S. và hai con nhỏ. Ba thành viên khác trong gia đình đang làm ăn xa nên thoát nạn.

Theo báo cáo, đến 6h30 sáng nay (1/10), tại Tuyên Quang, mưa lũ và sạt lở đất khiến 6 người chết và mất tích; hơn 710 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 6 nhà thiệt hại hoàn toàn. Một số xã bị cô lập nặng như Xuân Vân với 452 nhà, trên 1.000 hộ phải di dời khẩn cấp, Sơn Thủy có 26 hộ phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng gồm 20 điểm trường, 1 phòng khám, 5 nhà văn hóa bị hư hỏng, giao thông ách tắc tại nhiều vị trí. Khối lượng sạt lở đất đá hơn 7.000 m³.

Về nông nghiệp, trên 651ha lúa, 430ha ngô, 10ha cây khác bị ngập, trên 2,3 tấn lương thực bị trôi, 44 lồng bè nuôi cá và 23 chuồng trại bị hư hỏng.

Tỉnh Tuyên Quang đang huy động toàn lực để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân cư, bảo đảm an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.