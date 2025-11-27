Sau giải tỏa, phố cà phê đường tàu Thủ đô nhộn nhịp, bàn ghế tràn sát đường ray

Sáng 25/11, một lần nữa, lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, giải tỏa và xử lý các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt tại khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn. Thông tin và hình ảnh đợt kiểm tra nhanh chóng được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ, phần lớn bình luận bày tỏ sự đồng tình và cho rằng việc chấn chỉnh là cần thiết để giảm nguy cơ mất an toàn tại đoạn đường sắt này.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 27/11, chỉ ít ngày sau khi lực lượng chức năng ra quân kiểm tra, nhiều hàng quán lại đưa bàn ghế ra sát đường ray để phục vụ du khách uống cà phê và chụp ảnh. Hoạt động diễn ra rải rác nhưng khá công khai, không còn cảnh vắng vẻ như trong thời điểm kiểm tra.
Qua quan sát của PV tại khu vực phố cà phê đường tàu đoạn Khâm Thiên - Lê Duẩn, một số quán vẫn mở cửa phục vụ theo kiểu “né tránh” khi thấy người lạ, song bên trong khách ngồi khá đông.
Trên vỉa hè hẹp sát đường sắt, chủ quán bố trí ghế nhựa, bàn thấp để khách ngồi hướng mặt ra phía ray tàu. Khoảng cách từ nơi khách ngồi đến mép đường sắt chỉ vài chục cm.
Bàn ghế được kê vào sát ray tàu, lấn chiếm lối kỹ thuật và khoảng không an toàn. Một số vật dụng tạm như mái che, tấm chắn cũng được mang trở lại để che nắng, dù trước đó đã được yêu cầu tháo dỡ.
Tại nhiều điểm, ghế được xếp thành hàng ngay cạnh thanh ray, chỉ cách khu vực chạy tàu đúng một bước chân.
Khoảng 5 phút trước giờ tàu chạy, các chủ quán thường hô lớn hoặc thổi còi để nhắc khách đứng dạt vào trong. Một số người còn trực tiếp ra sát ray điều tiết, yêu cầu du khách không tiến quá gần đường tàu. Tuy nhiên, việc nhắc nhở này chủ yếu mang tính tạm thời, phụ thuộc vào lịch tàu chứ không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.
Một du khách đến từ châu Âu cho biết, cô biết đến khu phố qua mạng xã hội và muốn trải nghiệm thử. “Tôi thấy nơi này khá đặc biệt. Lúc đến, có nhân viên đường sắt nhắc không đứng gần ray, nhưng sau đó chủ quán bảo có thể vào trong ngồi uống cà phê và chờ tàu chạy qua. Tôi không nghĩ là lại gần đường tàu đến vậy”, cô nói.
Tại khu vực phố cà phê đường tàu đoạn từ Trần Phú đến Phùng Hưng, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Chiều 27/11, nhiều quán sát đường tàu đông khách, đặc biệt vào thời điểm gần giờ tàu chạy. Du khách ngồi kín ghế, nhiều nhóm đứng trên đường ray chờ ghi lại khoảnh khắc đoàn tàu lướt qua.
Lượng khách đổ về các quán đông nhất vào cuối buổi chiều và đầu giờ tối. Một chủ quán tại đây cho biết những ngày cuối tuần thường đông hơn. “Khách nước ngoài rất thích xem tàu chạy. Chúng tôi luôn nhắc họ giữ khoảng cách, nhưng nhiều người vẫn muốn ra gần ray để chụp ảnh”, người này chia sẻ.
Một người dân sống sát đường sắt cho rằng việc kinh doanh quá gần ray tàu rất nguy hiểm. “Chúng tôi chứng kiến nhiều lần khách đứng ngay trên ray. Chỉ cần sơ sẩy là có chuyện ngay. Người dân ở đây cũng rất lo lắng,” ông P.T.G. (56 tuổi, ở phố Phùng Hưng) nói.
Phố cà phê đường tàu dài khoảng 2km nối giữa phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, là điểm đến được nhiều tờ báo quốc tế đánh giá là không thể bỏ lỡ khi tới Hà Nội. Nơi đây từng nhiều lần bị đóng cửa, cấm kinh doanh vì lý do không đảm bảo an toàn hành lang đường sắt.
Tuy nhiên, mặc chính quyền lập rào chắn, đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm không tập trung đông người, không ngồi trên đường ray, không kê ghế ở hai bên đường sắt, phố cà phê đường tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp.
