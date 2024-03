Tửu lượng kém khiến mặt đỏ sau uống rượu bia?

(VTC News) -

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, đỏ mặt hay tái nhợt sau uống rượu bia không chứng tỏ tửu lượng kém mà do nhiều nguyên nhân như quá trình chuyển hóa, phản ứng mạch máu, tình trạng sức khỏe.

Trong y học, hội chứng đỏ mặt khi uống rượu được gọi là Asian flush, nguyên nhân do thiếu hụt ALDH - hệ thống enzyme aldehyde dehydrogenase (ADH), đóng vai trò phân giải các phân tử cồn và loại bỏ chúng khỏi cơ thể. Đa số người châu Á thường không tự sản xuất enzyme ADH do một loại gene đột biến tiến hóa theo thời gian.

Khi rượu hấp thu vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa thành acetaldehyde, sau đó chuyển acetaldehyde thành acetate. Cơ thể của những ai sở hữu loại gene đột biến này sẽ tích tụ lượng acetaldehyde nhiều gấp 6 lần người khác dẫn đến đỏ mặt.

Acetaldehyde tích tụ trong máu sẽ gây giãn mạch mạnh, nóng bừng, nôn mửa. Một số trường hợp nhịp tim đập nhanh, nhức đầu vào buổi sáng hôm sau.

Ngoài ảnh hưởng của quá trình chuyển hóa rượu, phản ứng mạch máu của từng cá nhân cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đỏ mặt. Mạch máu của một số người nhiều khả năng giãn ra, dẫn đến lưu lượng máu đến mặt tăng lên sau khi uống rượu, khiến khuôn mặt đỏ bừng.

Một số người lại tái nhợt mặt sau khi uống rượu nguyên nhân là rượu ức chế máu, khiến mạch máu co lại và lượng máu lưu thông giảm, khiến khuôn mặt trông nhợt nhạt. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy khó chịu khi uống rượu, buồn nôn và nôn.

Thực tế, sau khi uống rượu, trên 90% ethyl alcohol sẽ chuyển hóa thành ethanol, rồi chuyển hóa tiếp thành axit acetic, sau đó thải ra ngoài. Người mặt đỏ sau khi uống rượu là do tốc độ phân giải thành ethanol trong máu diễn ra nhanh, khiến ethanol tích tụ làm cho mao mạch phình lên, xuất hiện tình trạng mặt đỏ. Trong khi đó, người mặt tái sau khi uống rượu là do tốc độ ethanol phân giải thành axit acetic chậm, làm cho mạch máu co lại, máu cung cấp ít, sắc mặt tái đi.

Tửu lượng của một người không phải mang tính ổn định mà còn có mối quan hệ mật thiết với trạng thái tinh thần và sức khỏe của họ. Nếu cơ thể đang mệt mỏi, căng thẳng hoặc vận động thể lực quá sức cũng dễ say hơn bình thường. Người có bệnh lý về gan, suy giảm chức năng gan cũng dễ say, dễ tổn thương hệ thần kinh.

Việc lạm dụng rượu bia ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, gây đến rối loạn hành vi và nhận thức, do đó cần hạn chế. Các chuyên gia đều khuyến cáo không sử dụng quá hai đơn vị cồn mỗi ngày với nam giới, một đơn vị cồn với nữ giới và không uống quá 5 ngày mỗi tuần.