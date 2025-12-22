Tướng quân đội Nga bị ám sát trong vụ đánh bom xe ở Moskva là ai?

(VTC News) -

Hiện trường vụ tướng quân đội Nga bị ám sát bằng bom xe ở Moskva.

Theo truyền thông Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov là người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến của Bộ Tổng tham mưu Nga. Ông Fanil Sarvarov từng tham gia các cuộc xung đột ở Chechnya, Ossetia và Syria, cũng như tham gia xung đột ở Ukraine.

Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Sarvarov là một sĩ quan chuyên nghiệp, từng tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở miền nam nước Nga vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Ông được bổ nhiệm vào năm 2016 để phụ trách đào tạo các sĩ quan cao cấp trong các cuộc diễn tập và sự kiện tham mưu.

Truyền thông Nga và một số kênh Telegram cho rằng nguyên nhân vụ nổ xe ở Moskva là do thiết bị nổ tự chế (IED). Theo một giả thuyết, thiết bị này được đặt dưới gầm xe Kia Sorento của ông Sarvarov và phát nổ vài giây sau khi xe bắt đầu di chuyển.

Hiện trường vụ tướng quân đội Nga bị ám sát bằng bom xe ở Moskva.

Chiếc xe phát nổ ngay trong sân một khu dân cư. Theo lời một số nhân chứng, người trong xe bị thương ở chân nghiêm trọng và bị bỏng toàn thân. Shot còn đưa tin nạn nhân bị nhiều vết thương do mảnh đạn, gãy xương kín, vết thương ở chân và gãy xương mặt, tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận.

Cơ quan điều tra Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến cái chết của ông Fanil Sarvarov, theo người phát ngôn Svetlana Petrenko.

"Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do vết thương quá nặng, người đứng đầu Cục Huấn luyện Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Fanil Sarvarov, đã tử vong. Vụ án hình sự đã được mở tại Moskva liên quan đến vụ việc", bà Petrenko nói.

Tại hiện trường, bảy chiếc xe khác cũng bị hư hại do vụ nổ, theo Mirror. "Lúc đầu, chúng tôi nghĩ rằng một chiếc máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Có một tiếng nổ, nhưng không có lửa", một người dân địa phương cho biết.

Chiếc xe phát nổ ngay trong sân một khu dân cư.

Truyền thông Nga và một số kênh Telegram cho rằng nguyên nhân vụ nổ xe ở Moskva là do thiết bị nổ tự chế (IED). (Ảnh: Reuters/ Ủy ban điều tra Nga)

Theo một giả thiết, thiết bị này được đặt dưới gầm xe Kia Sorento của ông Sarvarov và phát nổ vài giây sau khi xe bắt đầu di chuyển. (Ảnh: Reuters/ Ủy ban điều tra Nga)