Tướng Gerasimov: Nga hoàn toàn nắm thế chủ động chiến lược ở Ukraine

Trong cuộc họp báo tại Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga đang duy trì “cuộc tấn công liên tục” trên hầu hết các hướng của chiến tuyến và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thế chủ động trước quân đội Ukraine.

“Phân tích tình trạng của lực lượng Ukraine cho thấy, trong mùa Xuân và mùa Hè, đối phương đã tập trung mọi nỗ lực để làm chậm bước tiến của chúng ta, song phải hứng chịu tổn thất nặng nề”, ông Gerasimov nói.

Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. (Ảnh: Sputnik)

Theo ông, do áp lực lớn, các lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải điều động những đơn vị tinh nhuệ nhất từ khu vực này sang khu vực khác nhằm “vá lỗ hổng” trên tuyến phòng thủ. “Hiện thế chủ động chiến lược hoàn toàn thuộc về quân đội Nga”, Tổng Tham mưu trưởng Nga nhấn mạnh.

Ông Gerasimov cho biết chiến dịch tiến công được hỗ trợ bởi các đòn tập kích “quy mô lớn” thường xuyên nhằm vào những cơ sở sản xuất vũ khí của Ukraine. “Trong giai đoạn Xuân - Hè, các đòn tập kích được triển khai nhằm vào 76 cơ sở trọng yếu”, ông cho hay.

Tổng Tham mưu trưởng Nga khẳng định các cuộc tấn công bằng hỏa lực quy mô lớn chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và những cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tướng Gerasimov cũng nhấn mạnh, những bước tiến trên chiến trường sẽ không thể đạt được nếu thiếu “sự cung cấp kịp thời” của ngành công nghiệp quốc phòng Nga về “vũ khí chính xác cao, tên lửa, đạn dược, khí tài và trang thiết bị quân sự”.