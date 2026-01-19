Tuổi trẻ cả nước đồng loạt chào cờ chào mừng Đại hội Đảng

Sáng 19/1, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và đồng loạt tại các cấp bộ đoàn, hội, đội trên cả nước, đã diễn ra Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, đoàn viên thanh niên trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về Đại hội. Tuổi trẻ Việt Nam cũng bày tỏ niềm tin, gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục có những chủ trương, chính sách mạnh mẽ, thiết thực hơn dành cho thanh niên, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để người trẻ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Dịp này, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên không gian mạng, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ Đoàn trong lan tỏa hình ảnh, thông điệp của Đại hội, Ban Tổ chức đã ra mắt bộ hình nền đặc biệt với chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng” với thông điệp: Triệu trái tim - chung một nhịp đập - hướng về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam!