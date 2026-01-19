Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Trang chủ
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát lần cuối hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước giờ khai mạc phiên trù bị (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu đoàn Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu (Nguồn: TTXVN).
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự đại hội (Ảnh: TTXVN)
Link: https://www.vietnamplus.vn/lanh-dao-dang-nha-nuoc-du-phien-hop-tru-bi-dai-hoi-xiv-cua-dang-post1089207.vnp
