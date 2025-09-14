Từng bỏ trường chuyên sau một kỳ, 'thần đồng' 13 tuổi tự luyện thi để du học

Ngày 6/9, trên kênh YouTube cá nhân, Baek Kang-hyun đăng video với tiêu đề “Tôi đăng ký vào Đại học Oxford”, và tiết lộ đã học chương trình quốc tế A-Level trong 18 tháng qua để chuẩn bị du học. Cậu cho biết đã đạt điểm A* (A sao) ở cả bốn môn Toán, Toán nâng cao, Vật lý và Hóa học - thành tích thuộc nhóm 1% học sinh xuất sắc nhất.

Theo The Chosun Daily, hiện Baek đang ôn thi MAT (Mathematics Admissions Test) - kỳ thi đầu vào ngành Khoa học Máy tính của Oxford, và thường xuyên đạt 98-100 điểm khi luyện đề các năm trước.

Baek Kang-hyun, 13 tuổi, thần đồng nổi tiếng với chỉ số IQ 204, vừa chia sẻ về những hoạt động gần đây sau khi rút khỏi trường THPT Khoa học Seoul vào năm 2023. (Ảnh: Kênh YouTube Baek Kang-hyun)

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là tuổi tác. Hệ thống tuyển sinh đại học Anh (UCAS) không chấp nhận thí sinh dưới 13 tuổi. “Không có mã UCAS, em không thể dự thi MAT”, Baek giải thích. Cậu cho biết đã trực tiếp liên hệ với UCAS và phòng tuyển sinh Oxford qua email, điện thoại và đang chờ xem xét để được cấp mã ID đặc biệt.

“Kết quả dự kiến sẽ có trong tháng 9”, Baek nói và khẳng định: “Nếu được chấp thuận, em sẽ thi MAT vào ngày 23/10 và tiếp tục nỗ lực cho đến khi Oxford công bố kết quả vào tháng 1 năm sau”.

Baek chia sẻ, ngoài hai tháng học tại một trung tâm tư nhân, toàn bộ quá trình ôn tập còn lại (khoảng 14 tháng) đều do cậu tự học. Cậu bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và bí quyết học tập với những bạn trẻ có ước mơ du học.

Từ thần đồng đến học sinh bỏ học vì bị bắt nạt

Baek Kang-hyun lần đầu xuất hiện trên truyền hình năm 2016, khi chưa đầy 3,5 tuổi, trong chương trình khám phá thiên tài Genius Discovery Unit của SBS. Cậu gây tiếng vang khi đạt 163 điểm trong thang đo trí tuệ Wechsler - tương đương IQ 204 theo chuẩn Mensa - nằm trong top 0,0001% dân số.

Năm 2023, Baek được nhận vào trường THPT Khoa học Seoul - một trong những trường chuyên danh giá nhất Hàn Quốc - khi mới 10 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau một học kỳ, cậu quyết định bỏ học.

Trong video đăng trên YouTube thời điểm đó, Baek nói rằng “không muốn biến thành cỗ máy giải bài toán trước gương”, muốn quay lại với âm nhạc và các dự án sáng tạo cá nhân.

Baek Kang-hyun từng thu hút sự chú ý của dư luận khi đạt IQ 204 theo chuẩn Mensa, nằm trong top 0,0001% dân số. (Ảnh: Kênh YouTube Baek Kang-hyun)

Theo The Korea Times, cha cậu tiết lộ một lý do khác: Baek bị bạn học bắt nạt, dẫn đến sụt cân nghiêm trọng và rơi vào trầm cảm. Theo ông, con trai thường xuyên bị châm chọc rằng sự có mặt của em là “trò cười” với các học sinh khác. Trong các dự án nhóm, em bị cô lập, không được giao nhiệm vụ và cảm thấy như “bị tra tấn” khi phải ngồi nhìn bạn bè làm việc.

Không chỉ bị bắt nạt ở trường, Baek còn trở thành mục tiêu chế giễu trên mạng. “Đứa trẻ vốn tươi vui bắt đầu lo âu, thậm chí nói lắp”, ông bố kể.

Việc cha Baek công khai sự việc từng gây tranh cãi khi một số phụ huynh gửi email chỉ trích gia đình, thậm chí đe dọa công bố “sự thật” rằng Baek bỏ học vì học lực yếu. Ông cho biết đã nhận nhiều email khiêu khích và vẫn quyết định đứng ra bảo vệ con trai.

Ông nói đó không phải lần đầu gia đình bị gây áp lực. Trước đó, có người tố ông bà “lợi dụng con để kiếm tiền”, hoặc yêu cầu dừng đưa con xuất hiện trên truyền hình.

Giờ đây, ở tuổi 13, Baek Kang-hyun tiếp tục chứng minh năng lực vượt trội của mình, đặt mục tiêu vào một trong những đại học danh tiếng nhất thế giới. “Hãy sống cuộc đời con muốn, đừng sống cuộc đời của người khác”, lời cha cậu từng nói khi Baek quyết định rời trường chuyên, giờ đây có vẻ trở thành động lực để cậu theo đuổi ước mơ mới.