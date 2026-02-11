Lập hàng loạt dây hụi trên MXH, nữ quái chiếm đoạt tài sản của hụi viên

(VTC News) -

Ngày 11/2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong năm 2024 tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng.

Dương Thị Hồng Trang. (Ảnh: C.A)

Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Hồng Trang (SN 1998, thường trú thôn Thạnh Hòa, xã Xuân Phú) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do bị can đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Kết quả điều tra xác định: Thông qua mạng xã hội Facebook, Dương Thị Hồng Trang đã tổ chức, lập ra nhiều hội nhóm để chơi hụi, kêu gọi người tham gia đóng tiền theo các dây hụi do mình điều hành. Sau khi thu tiền của nhiều người, đối tượng chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi trên gây thiệt hại tài sản cho nhiều bị hại, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị những ai là bị hại hoặc người có liên quan trong vụ án nêu trên thì khẩn trương liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Khu vực 3 – 15 Hoàng Diệu, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng; số điện thoại Điều tra viên thụ lý vụ án: 0935345227) để được hướng dẫn, giải quyết.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo hoạt động chơi “biêu, hụi” trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các hình thức góp vốn, chơi hụi, biêu online thiếu minh bạch, không có sự bảo đảm pháp lý rõ ràng.

Mọi thông tin nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đề nghị kịp thời báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.