Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/8: Xử Nữ ổn định, Thiên Bình thuận lợi

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày thuận lợi nhờ sự hậu thuẫn từ quý nhân. Các công việc và dự định ấp ủ đều tiến triển đúng kế hoạch, mang đến cho bạn cảm giác nhẹ nhàng và sự tự tin để chinh phục mục tiêu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy đón nhận mọi cơ hội với tinh thần lạc quan, tự tin và để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm lý tưởng để Bạch Dương phát huy thế mạnh, khẳng định bản lĩnh và sự chuyên nghiệp. Những nỗ lực bền bỉ của bạn sẽ dần được ghi nhận, tạo nền tảng cho những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp.

Tài lộc: Tình hình tài chính duy trì ở mức ổn định, bạn kiểm soát tốt các khoản thu chi, giúp bản thân yên tâm hơn với kế hoạch hiện tại.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có nhiều chuyển biến mới nhưng bạn không cần quá lo lắng bởi tình yêu đích thực sẽ đến vào thời điểm thích hợp nhất.

Sức khỏe: Cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, bạn nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi để duy trì nguồn năng lượng tích cực.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày đầy năng lượng và nhiệt huyết. Nguồn năng lượng tích cực này giúp bạn dễ dàng vượt qua khó khăn và thử thách.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên xây dựng một kế hoạch phát triển rõ ràng thay vì hành động theo cảm tính.

Sự nghiệp: Với tinh thần quyết tâm và nguồn năng lượng dồi dào, Kim Ngưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và đạt được kết quả vượt mong đợi.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên bạn cần kiên trì, chăm chỉ và không ngừng trau dồi kỹ năng để cải thiện thu nhập.

Tình duyên: Kim Ngưu nhận được sự ủng hộ và đồng hành vững chắc từ nửa kia. Sự sẻ chia này giúp bạn thêm tự tin trong mọi quyết định.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định nhưng Kim Ngưu nên chú ý đến chế độ ăn uống và cách chế biến thực phẩm để bảo đảm sức khỏe lâu dài.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Song Tử phải đối mặt với nhiều thử thách. Khối lượng công việc lớn làm cho bạn cảm thấy áp lực, khó sắp xếp thời gian để hoàn thành mọi việc một cách thuận lợi.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ vững lập trường và bản lĩnh của mình, đồng thời tránh để những yếu tố tiêu cực chi phối tinh thần.

Sự nghiệp: Công việc có nhiều trở ngại, tuy nhiên Song Tử vẫn chứng tỏ được sự quyết đoán và lý trí, nhờ đó xử lý tình huống một cách hiệu quả.

Tài lộc: Tài chính duy trì ổn định, tuy nhiên bạn cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội mới nếu muốn gia tăng thu nhập.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khá phức tạp khi cảm xúc thay đổi thất thường, gây ra những hiểu lầm hoặc khoảng cách trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng áp lực từ công việc làm cho Song Tử căng thẳng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 28/8: Xử Nữ ổn định, Thiên Bình thuận lợi

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Cự Giải phải đối diện với một số thử thách. Bạn cần cảnh giác và tỉnh táo trong mọi tình huống bởi sẽ có người tìm cách lợi dụng sự tin tưởng và lòng tốt của bạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy giữ bình tĩnh, đồng thời suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Sự nghiệp: Cự Giải gặp khó khăn và vấp phải sự chống đối từ đồng nghiệp, điều này làm cho bạn cảm thấy bị cô lập và khó khăn khi thuyết phục người khác.

Tài lộc: Hôm nay không phải thời điểm thuận lợi cho những giao dịch hay kế hoạch lớn, bạn nên tránh đầu tư vào các dự án mạo hiểm vì nguy cơ rủi ro khá cao.

Tình duyên: Cự Giải có một người đồng hành thấu hiểu và luôn ở bên, mang đến sự an ủi và tiếp thêm động lực để bạn vượt qua thử thách.

Sức khỏe: Áp lực công việc làm cho sức khỏe suy giảm, Cự Giải hãy chú ý nghỉ ngơi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 28/8/2025 cho thấy Sư Tử phải đối mặt với một số rủi ro. Đây là thời điểm bạn cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi quyết định, bởi những hành động vội vàng sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy làm việc cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết và giữ một cái đầu lạnh trong mọi tình huống để đảm bảo hiệu quả.

Sự nghiệp: Sư Tử gặp một số trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bạn hãy bình tĩnh xử lý và kiểm soát cảm xúc để đạt được kết quả tốt nhất.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định nhưng bạn cần cẩn thận trong chi tiêu và tránh những quyết định bốc đồng.

Tình duyên: Khoảng cách giữa các cặp đôi có xu hướng gia tăng, Sư Tử đừng quên dành thời gian quan tâm, chia sẻ và lắng nghe nửa kia.

Sức khỏe: Thời tiết nắng gắt hôm nay yêu cầu Sư Tử bảo vệ làn da khỏi tác động của tia UV, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt điều độ.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Xử Nữ sẽ trải qua một ngày bình yên. Bạn cảm thấy hài lòng vì đang theo đuổi đam mê và làm những điều mình thực sự yêu thích.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có, đặc biệt trong công việc và tình cảm.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, những nỗ lực trước đây của bạn đang mang lại kết quả xứng đáng.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, Xử Nữ yên tâm về khả năng quản lý chi tiêu của mình.

Tình duyên: Chuyện tình cảm phát triển tích cực, các khoảnh khắc ngọt ngào và lãng mạn sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tâm trạng thoải mái và tinh thần vui vẻ sẽ giúp bạn duy trì năng lượng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Thiên Bình có một ngày thuận lợi. Những điều bạn chân thành trao đi sẽ được đáp lại bằng sự trân trọng và thấu hiểu, mang đến cảm giác bình yên và ấm áp suốt cả ngày.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy tiếp tục vun đắp các mối quan hệ, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra ổn định, Thiên Bình duy trì tốt nhịp độ làm việc và giữ được sự tập trung cần thiết.

Tài lộc: Tình hình tài chính chưa có nhiều khởi sắc, lập kế hoạch rõ ràng và quản lý cẩn thận từng khoản thu chi sẽ giúp bạn kiểm soát ngân sách tốt hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngọt ngào và ấm áp, đây là thời điểm thích hợp để bạn cùng nửa kia tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn và thấu hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện chân thành.

Sức khỏe: Thiên Bình nên chú ý nghỉ ngơi và duy trì thói quen vận động thường xuyên.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày đầy may mắn. Những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua bắt đầu mang lại thành quả, giúp bạn dễ dàng thu hút cơ hội mới và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy xác định rõ mục tiêu và hành động một cách dứt khoát, quyết đoán để đạt kết quả tốt nhất.

Sự nghiệp: Sự tự tin, linh hoạt cùng khả năng nắm bắt thời cơ giúp Bọ Cạp tạo ra những bước tiến đáng tự hào.

Tài lộc: Tình hình tài chính khởi sắc, bạn có cơ hội hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu.

Tình duyên: Chuyện tình cảm ngập tràn sự lãng mạn và tươi mới, Bọ Cạp cùng nửa kia ngày càng thấu hiểu và đồng điệu hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, nguồn năng lượng dồi dào giúp bạn duy trì tinh thần phấn chấn suốt cả ngày.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày đầy thuận lợi, đặc biệt ở phương diện tài chính. Những nỗ lực bền bỉ cùng sự kiên trì trong suốt thời gian qua bắt đầu mang lại thành quả xứng đáng, tiếp thêm động lực để bạn tiến về phía trước.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy giữ thái độ chủ động và không ngừng học hỏi, kiến thức mới sẽ giúp bạn mở rộng cơ hội phát triển bản thân.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch, bạn hoàn toàn có thể mạnh dạn mở rộng phạm vi hoạt động hoặc thử sức với những nhiệm vụ mới.

Tài lộc: Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, giúp bạn cải thiện đáng kể tình hình tài chính.

Tình duyên: Sự tin tưởng và sẻ chia ngày càng được củng cố, làm cho mối quan hệ tình cảm thêm gắn bó và bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên cân đối thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để duy trì năng lượng tích cực.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Ma Kết phải đối diện với nhiều thử thách. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả lại chưa đạt được như mong đợi, làm cho bạn rơi vào trạng thái thất vọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy kiên nhẫn và bình tĩnh trước khó khăn. Chính sự điềm tĩnh sẽ giúp bạn nhận ra những bài học giá trị và tìm ra hướng đi sáng suốt hơn cho tương lai.

Sự nghiệp: Công việc chưa có bước tiến rõ rệt, điều này làm cho Ma Kết cảm thấy chán nản và mất động lực.

Tài lộc: Tình hình tài chính đòi hỏi sự cẩn thận, tránh chi tiêu bốc đồng hay đầu tư vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có sự khởi sắc do cảm xúc trở nên nhạy cảm và thiếu ổn định, Ma Kết cảm thấy mệt mỏi và khó kiểm soát được tâm trạng.

Sức khỏe: Sức khỏe cần được chú ý nhiều hơn, Ma Kết hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Bảo Bình sẽ trải qua một ngày khá bình yên với công việc ổn định. Tuy nhiên, chính cảm giác hài lòng với hiện tại lại làm cho bạn rơi vào trạng thái thiếu động lực, khó thúc đẩy bản thân tiến xa hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên chủ động tìm lại nguồn cảm hứng bằng cách khám phá những cơ hội mới, học hỏi thêm kiến thức hoặc trải nghiệm điều gì đó khác biệt.

Sự nghiệp: Công việc ổn định nhưng thiếu sự đột phá, Bảo Bình cần chủ động tìm kiếm cơ hội mới để không bị chậm trễ.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức an toàn, tuy nhiên thiếu sự tập trung vào mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến khả năng mở rộng nguồn thu trong dài hạn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc, bạn và nửa kia sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào, giúp gắn kết tình cảm thêm sâu sắc.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên tinh thần uể oải và thiếu năng lượng làm cho bạn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày đầy màu sắc với những niềm vui trong tình cảm nhưng cũng không ít thử thách trong công việc. Chuyện tình cảm đang ở giai đoạn hòa hợp, tràn đầy sự thấu hiểu và sẻ chia, mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, an yên. Tuy nhiên, một số khó khăn bất ngờ cùng những sự phản đối từ đồng nghiệp làm cho bạn cảm thấy áp lực.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 28/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, tránh để sự nóng vội hay cảm tính chi phối các quyết định quan trọng.

Sự nghiệp: Công việc gặp trở ngại, Song Ngư phát sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp và làm cho không khí làm việc trở nên căng thẳng.

Tài lộc: Tài chính không có nhiều biến động, Song Ngư nên chú ý tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý.

Tình duyên: Các cặp đôi sẽ trải qua một ngày ngọt ngào, những khoảnh khắc trò chuyện chân thành giúp gắn kết tình cảm thêm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng bạn cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để tránh tình trạng kiệt sức.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 28/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.