Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/8: Cự Giải tích cực, Sư Tử khó khăn

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Bạch Dương mở đầu ngày mới với tinh thần hứng khởi, tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Bạn sẵn sàng đón nhận thử thách, không ngại khó khăn và từng bước tiến gần hơn tới những mục tiêu mình đã đặt ra.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương đừng để công việc chiếm trọn thời gian, bạn hãy chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân.

Sự nghiệp: Sự nhiệt huyết, tinh thần cầu tiến cùng khả năng giao tiếp tốt giúp Bạch Dương ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp, mở ra nhiều cơ hội mới trên con đường phát triển sự nghiệp.

Tài lộc: Bạch Dương có khả năng nhận được khoản thưởng hoặc lợi nhuận từ dự án trước đó, bên cạnh đó bạn sẽ khám phá được một hướng đầu tư đầy hứa hẹn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có bước tiến tích cực, các cặp đôi sẽ cảm nhận rõ sự gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Bạch Dương đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để nạp lại năng lượng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Kim Ngưu đón nhận một ngày đầy may mắn. Công việc tiến triển thuận lợi nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ những người giàu kinh nghiệm, họ không chỉ giúp bạn vượt qua khó khăn mà còn mở ra cơ hội để phát triển xa hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu đừng ngại mở lòng, chia sẻ cảm xúc và lắng nghe. Điều này sẽ giúp bạn gắn kết và nhận thêm sự ủng hộ từ mọi người.

Sự nghiệp: Kim Ngưu không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý giá từ những người đi trước.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc, thu nhập tăng nhờ thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ các dự án kinh doanh, giúp bạn cảm thấy yên tâm hơn về mặt tài chính.

Tình duyên: Nếu đang độc thân, bạn có cơ hội gặp gỡ một người đặc biệt thông qua các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc hoạt động cộng đồng. Với những ai đang trong mối quan hệ, tình cảm giữa bạn và nửa kia ngày càng gắn bó và thấu hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe khá ổn nhưng Kim Ngưu nên chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Song Tử nên cẩn trọng khi tiếp nhận lời khuyên từ người khác. Việc lắng nghe là tốt nhưng hãy giữ vững niềm tin vào bản thân và đừng để những tác động bên ngoài làm mờ đi quyết định của bạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy tự tin với khả năng của mình và hành động dứt khoát, tin tưởng vào trực giác và sự nhạy bén của bản thân.

Sự nghiệp: Song Tử hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định, không nên dựa hoàn toàn vào những lời đường mật mà quên đi phân tích thực tế.

Tài lộc: Tình hình tài chính hôm nay khá ổn định nhưng Song Tử cần chú ý quản lý cẩn thận. Tránh cả tin hoặc tính toán vội vàng dẫn đến hao hụt không đáng có.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có nhiều chuyển biến, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ với nhau để tránh hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có.

Sức khỏe: Song Tử hãy dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi, những hoạt động như đi dạo, nghe nhạc hay thiền định sẽ giúp bạn phục hồi năng lượng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 24/8: Cự Giải tích cực, Sư Tử khó khăn

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Cự Giải bước vào một ngày đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội mới. Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ, gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng và bắt đầu xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tập trung tối đa vào sự nghiệp và nhanh chóng nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Sự nghiệp: Hôm nay là lúc để Cự Giải mạnh dạn trình bày ý tưởng mới, thể hiện năng lực nổi bật và tạo dựng sự tín nhiệm với cấp trên.

Tài lộc: Khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc ký kết hợp đồng quan trọng, Cự Giải hãy cẩn thận vì rủi ro tiềm ẩn không hề nhỏ.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay gặp một số thử thách, Cự Giải hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân để đối phương không cảm thấy bị bỏ rơi.

Sức khỏe: Đừng chủ quan với cơ thể, Cự Giải cần dành thời gian chăm sóc bản thân.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 24/8/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày không quá thuận lợi. Đây không phải lúc lý tưởng để thực hiện những thay đổi lớn hay theo đuổi những tham vọng quá xa vời.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử đừng vội vàng thay đổi hướng đi chỉ vì cảm xúc nhất thời. Bạn hãy giữ bình tĩnh và tập trung vào những bước đi chắc chắn.

Sự nghiệp: Thay vì chạy theo các cơ hội hấp dẫn nhưng chưa chắc chắn, Sư Tử nên hoàn thành tốt các nhiệm vụ hiện tại và phát triển từng bước một cách vững vàng.

Tài lộc: Tài chính có dấu hiệu khởi sắc nhưng bạn vẫn nên duy trì thói quen chi tiêu có kế hoạch để tránh rơi vào tình trạng bất ổn trong tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm gặp một số khó khăn, Sư Tử hãy chú ý lắng nghe và tôn trọng quan điểm của đối phương.

Sức khỏe: Sư Tử đừng quên dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để giữ tinh thần luôn thoải mái.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Xử Nữ phải đối mặt với một số thử thách. Dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả chưa đạt như mong đợi làm cho bạn cảm thấy chán nản và thất vọng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy giữ vững tinh thần, đừng để những khó khăn hiện tại làm lung lay quyết tâm.

Sự nghiệp: Xử Nữ hãy lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, những góp ý này sẽ giúp bạn nhận ra điểm còn thiếu sót và điều chỉnh chiến lược để đạt kết quả tốt hơn.

Tài lộc: Hôm nay không thích hợp để đầu tư mạo hiểm hay đưa ra quyết định tài chính quan trọng. Xử Nữ hãy tập trung duy trì nguồn thu ổn định và quản lý chi tiêu cẩn thận.

Tình duyên: Xử Nữ cảm thấy áp lực trong chuyện tình cảm khi một số vấn đề chưa được giải quyết, bạn hãy kiên nhẫn và trao đổi thẳng thắn để tìm tiếng nói chung.

Sức khỏe: Tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến giấc ngủ và hệ tiêu hóa. Xử Nữ hãy dành thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân để cân bằng lại năng lượng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Thiên Bình có nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, bạn cần cẩn thận khi đưa ra các quyết định quan trọng, đặc biệt là đầu tư hoặc thay đổi lớn.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều, hãy phân tích kỹ lưỡng trước khi hành động.

Sự nghiệp: Có nhiều cơ hội mới xuất hiện nhưng Thiên Bình nên quan sát tổng thể, chú ý cả những chi tiết nhỏ để không bỏ lỡ cơ hội quan trọng.

Tài lộc: Thiên Bình cần kiểm soát chi tiêu cẩn thận, tránh mua sắm theo cảm hứng để giữ tài chính ổn định.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay chưa có nhiều chuyển biến, bạn hãy thử cùng nửa kia lên kế hoạch du lịch, tham gia hoạt động mới hoặc làm điều gì đó khác biệt để làm mới mối quan hệ.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, không gặp vấn đề đáng lo ngại.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Bọ Cạp có một ngày khá may mắn. Công việc diễn ra thuận lợi với nhiều tín hiệu tích cực và những kết quả đáng ghi nhận, mang lại cảm giác hài lòng về những nỗ lực của bản thân.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy tin vào chính mình và mạnh dạn nắm bắt những cơ hội mới xuất hiện.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, Bọ Cạp tự hào về sự cố gắng và nỗ lực không ngừng của bản thân.

Tài lộc: Bọ Cạp hãy cẩn trọng trong đầu tư và chi tiêu, tránh những quyết định vội vàng hoặc mạo hiểm quá mức để giữ tài chính ổn định.

Tình duyên: Bọ Cạp hãy dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia để củng cố mối quan hệ và tăng thêm sự gắn kết.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe khá ổn nhưng Bọ Cạp nên duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Nhân Mã nên cẩn trọng hơn với lời nói và hành động của mình. Một câu nói thiếu suy nghĩ hay lời góp ý chưa khéo sẽ làm cho người khác hiểu lầm, vô tình tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, không nên can thiệp vào những chuyện không liên quan.

Sự nghiệp: Hôm nay không phải ngày lý tưởng để thử nghiệm hay thay đổi kế hoạch đột ngột. Nhân Mã hãy ưu tiên hoàn tất các công việc đang dang dở, duy trì sự ổn định và thể hiện sự chuyên nghiệp.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào học hỏi, nâng cao kỹ năng và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tình duyên: Một số mâu thuẫn nhỏ nảy sinh do thiếu sự thấu hiểu, Nhân Mã nên bình tĩnh lắng nghe và cùng đối phương tìm ra tiếng nói chung.

Sức khỏe: Áp lực công việc cùng tâm trạng dễ bị tác động làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Ma Kết nên nghiêm túc nhìn lại thái độ làm việc của mình. Sự linh hoạt là điểm mạnh nổi bật nhưng nếu thiếu cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội quan trọng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy chứng tỏ mình là người đáng tin cậy, luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm. Đây chính là cách để khẳng định giá trị bản thân và mở rộng những cơ hội phát triển trong tương lai.

Sự nghiệp: Ma Kết hãy tập trung hoàn toàn vào các nhiệm vụ hiện tại, sự chỉn chu và nghiêm túc sẽ giúp bạn đạt được kết quả vượt mong đợi.

Tài lộc: Đừng vội chạy theo những điều mới lạ mà bỏ qua thực tế, Ma Kết hãy đầu tư vào kỹ năng chuyên môn hoặc mở rộng mối quan hệ để mang lại lợi ích dài hạn hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay chưa có nhiều chuyển biến, các cặp đôi nên dành thời gian trò chuyện, cùng nhau tháo gỡ những mâu thuẫn tồn tại.

Sức khỏe: Tình hình sức khỏe khá ổn nhưng Ma Kết nên chú ý nghỉ ngơi, tránh thức khuya.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Bảo Bình mở đầu ngày mới với tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng. Những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua bắt đầu được đền đáp, giúp bạn khẳng định vị trí và giá trị của bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy giữ vững tâm thế trước những lời đàm tiếu hay sự ganh tị từ người khác, đừng để năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng và tiến trình phát triển của mình.

Sự nghiệp: Công việc có nhiều dấu hiệu tích cực, các dự án bạn đang phụ trách tiến triển thuận lợi và dần đạt được những kết quả ấn tượng.

Tài lộc: Bảo Bình nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, ưu tiên tiết kiệm và đầu tư thay vì mua sắm theo cảm hứng nhất thời.

Tình duyên: Các cặp đôi nên cố gắng lắng nghe và đặt mình vào vị trí của đối phương để duy trì sự hòa hợp và thấu hiểu trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe cần được chú ý hơn, Bảo Bình hãy dành thời gian thư giãn và duy trì thói quen sống lành mạnh.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 cho thấy Song Ngư tràn đầy năng lượng tích cực, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Bạn và nửa kia dường như đang hòa nhịp hoàn hảo, chỉ một ánh nhìn hay cử chỉ nhỏ cũng đủ để hiểu nhau.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 24/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy tin vào khả năng của mình và mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.

Sự nghiệp: Song Ngư hãy lắng nghe lời khuyên từ đồng nghiệp và cân nhắc mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định.

Tài lộc: Tài chính chưa có nhiều thay đổi, Song Ngư nên ưu tiên các khoản chi cần thiết và xây dựng kế hoạch phát triển rõ ràng hơn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm đang phát triển thuận lợi, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia ngày càng bền chặt.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe ổn định, Song Ngư duy trì được nguồn năng lượng tích cực suốt cả ngày.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 24/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.