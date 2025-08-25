Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 26/8: Song Tử chậm trễ, Cự Giải may mắn

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Bạch Dương phải đối diện với nhiều áp lực và phiền muộn. Dù bạn đã nỗ lực không ngừng để mang lại thành tích tốt cho tập thể nhưng những cố gắng ấy lại chưa được công nhận. Điều này làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy giữ tinh thần lạc quan và tiếp tục kiên trì hoàn thành tốt công việc để khẳng định khả năng của bản thân.

Sự nghiệp: Bạch Dương có quý nhân trợ giúp, bạn vượt qua thử thách một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, hãy tin rằng tinh thần trách nhiệm của bạn sẽ là điểm sáng giúp bạn gây ấn tượng trong quá trình làm việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính không quá thuận lợi nên bạn cần cẩn trọng hơn trong chi tiêu, tránh đầu tư vội vàng vào những lĩnh vực chưa rõ ràng để đảm bảo sự an toàn tài chính.

Tình duyên: Mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia trở nên gay gắt hơn, Bạch Dương nên cố gắng lắng nghe và nhường nhịn thay vì cố chấp tranh luận.

Sức khỏe: Áp lực tinh thần làm cho bạn mệt mỏi, một chút vận động nhẹ nhàng hoặc thư giãn sẽ giúp Bạch Dương cân bằng lại cảm xúc và cải thiện sức khỏe.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Kim Ngưu rơi vào trạng thái căng thẳng. Sự tích tụ cảm xúc tiêu cực qua nhiều ngày làm cho bạn khó kiểm soát bản thân, dễ nổi nóng và cáu gắt, thậm chí chỉ vì những chuyện không đáng bận tâm.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc, đừng để sự nóng giận nhất thời làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp.

Sự nghiệp: Công việc bị gián đoạn nếu Kim Ngưu để cảm xúc chi phối quá nhiều. Bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ chính và xử lý mọi việc bằng lý trí thay vì hành động bộc phát.

Tài lộc: Không có biến động lớn trong tài chính nhưng Kim Ngưu cần cẩn trọng trong các quyết định, hãy ưu tiên những khoản chi thực sự cần thiết để tránh hao hụt.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tích cực phát triển, các cặp đôi lấy lại sự cân bằng trong cảm xúc và giữ gìn mối quan hệ hài hòa.

Sức khỏe: Tâm trạng thất thường làm cho sức khỏe suy giảm, Kim Ngưu hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Song Tử phải đối diện với nhiều biến động về cảm xúc. Bạn trở nên nhạy cảm, xúc động và mất bình tĩnh hơn thường ngày. Tuy nhiên, gia đình luôn ở bên cạnh, sẵn sàng sẻ chia và hỗ trợ bạn vượt qua khó khăn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy buông bỏ những trách nhiệm và bổn phận không cần thiết. Khi cố gắng gạt đi âu lo và hướng tới những điều tích cực, bạn sẽ thấy tâm hồn mình dần bình an và thoải mái hơn.

Sự nghiệp: Song Tử dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên công việc bị ảnh hưởng, bạn hãy tập trung và đừng để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến kết quả.

Tài lộc: Bạn gặp rắc rối về tài chính và chịu áp lực liên quan đến tiền bạc. Tuy nhiên, bạn đừng ngần ngại nhờ sự tư vấn hoặc hỗ trợ từ người thân, bạn bè để tìm ra giải pháp.

Tình duyên: Nửa kia là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp bạn vượt qua giai đoạn nhạy cảm này, bạn hãy trân trọng và chia sẻ nhiều hơn để tình cảm thêm bền chặt.

Sức khỏe: Áp lực tinh thần và tài chính làm cho Song Tử cảm thấy mệt mỏi. Một số hoạt động thư giãn hoặc dành thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Cự Giải đón nhận nhiều may mắn, nhờ đó vận trình trong ngày khá thuận lợi. Những người độc thân có cơ hội gặp gỡ nửa kia trong tình huống bất ngờ, để lại ấn tượng sâu đậm ngay từ lần đầu gặp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mới, đồng thời duy trì sự nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc để đạt được mục tiêu và xây dựng sự nghiệp vững chắc.

Sự nghiệp: Cự Giải sẽ có một ngày làm việc thuận lợi, ý chí và tinh thần làm việc nghiêm túc sẽ giúp bạn vượt qua thử thách và tiến xa hơn.

Tài lộc: Dù hôm nay không phải là ngày tiền bạc rủng rỉnh nhưng các khoản thu vẫn ổn định. Cự Giải nên tận dụng các cơ hội để tích lũy và phát triển tài chính.

Tình duyên: Cự Giải độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp trong một cách bất ngờ. Với những ai đã có đôi, bạn hãy dành thời gian chia sẻ cảm xúc để cả hai thấu hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe của Cự Giải hôm nay khá ổn định, bạn hãy cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để giữ năng lượng tích cực.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 26/8/2025 cho thấy Sư Tử nên cẩn trọng khi tiếp nhận lời khuyên từ người khác. Bạn cần tin tưởng vào bản thân, ý kiến từ những người xung quanh chỉ nên xem là tham khảo tạm thời.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy giữ vững lập trường, hạn chế tham gia các công việc nhóm hoặc dự án chung.

Sự nghiệp: Sư Tử nên tập trung vào công việc, làm tốt phần việc của mình và giữ cho kết quả minh bạch.

Tài lộc: Tài chính hôm nay không có biến động lớn, tuy nhiên bạn cần cẩn trọng trong các quyết định đầu tư để tránh rủi ro.

Tình duyên: Khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng xa, Sư Tử và nửa kia hãy thẳng thắn chia sẻ với nhau để hạn chế xảy ra mâu thuẫn.

Sức khỏe: Sư Tử hãy dành thời gian thư giãn và cố gắng kiểm soát cảm xúc để duy trì năng lượng tích cực.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Xử Nữ cần đề phòng một số mối quan hệ xã giao vì thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn hay hành động, bạn hãy suy nghĩ cẩn trọng để tránh gây bực bội hoặc hiểu lầm không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy cẩn thận trong giao tiếp, đồng thời tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống để cân bằng tâm trạng và giữ năng lượng tích cực.

Sự nghiệp: Xử Nữ hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ, giữ khoảng cách hợp lý và suy nghĩ kỹ trước khi hành động sẽ giúp bạn tránh gặp phải một số rắc rối.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, Xử Nữ cần xác định rõ các mục tiêu và kiên trì thực hiện để cải thiện nguồn thu nhập.

Tình duyên: Xử Nữ nên quan sát và chú ý đến những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến mối quan hệ, cẩn thận và để ý những thay đổi sẽ giúp các cặp đôi hạn chế xảy ra mâu thuẫn.

Sức khỏe: Tâm trạng bị ảnh hưởng tiêu cực, Xử Nữ hãy dành thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Thiên Bình không nên quá nghiêm khắc hay gượng ép bản thân. Việc tự giới hạn mình trong một khuôn khổ nhất định đang tạo ra những rào cản không cần thiết.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy lên kế hoạch hành động cụ thể và đừng để những tác động xung quanh làm bạn mất tập trung hay nản lòng.

Sự nghiệp: Thiên Bình hãy chia nhỏ công việc và thực hiện từng bước, điều này sẽ giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và duy trì nhịp độ ổn định.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, Thiên Bình hãy sử dụng thời gian và nguồn lực một cách hợp lý để tối ưu hóa hiệu quả, tránh lãng phí hoặc chi tiêu không cần thiết.

Tình duyên: Thiên Bình không nên gượng ép bản thân vào một mối quan hệ mới khi chưa xác định rõ cảm xúc

Sức khỏe: Cơ thể có dấu hiệu nóng trong, mẩn ngứa và khó chịu.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Bọ Cạp gặp nhiều may mắn. Khoản tích lũy từ trước giúp bạn thực hiện những dự định, kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu, mang lại niềm vui và sự thoải mái.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy duy trì thói quen lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất lợi. Sự cẩn trọng và có tổ chức sẽ giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong công việc một cách thuận lợi.

Sự nghiệp: Dù gánh vác trọng trách lớn nhưng Bọ Cạp vẫn hoàn thành công việc xuất sắc nhờ kế hoạch rõ ràng và khả năng phối hợp tốt với đồng nghiệp.

Tài lộc: Tài chính ổn định, khoản tích lũy từ trước được sử dụng để thực hiện các dự định cá nhân hoặc đầu tư cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có sự khởi sắc, Bọ Cạp vẫn còn vương vấn tổn thương quá khứ và e dè khi mở lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, tuy nhiên Bọ Cạp nên chú ý chăm sóc bản thân.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Nhân Mã sẽ đạt được kết quả đầy ấn tượng. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện kế hoạch, di chuyển, thay đổi nơi ở hoặc công việc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tự tin nắm bắt các cơ hội mới và xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng.

Sự nghiệp: Mọi dự định, kế hoạch kinh doanh đều có khả năng thành công cao. Hôm nay là thời điểm thuận lợi để Nhân Mã hợp tác, mở rộng các mối quan hệ và tiến hành các thay đổi cần thiết.

Tài lộc: Nhân Mã hãy xử lý các vấn đề về tiền bạc một cách bình tĩnh, tránh nóng vội để tối đa hóa lợi ích.

Tình duyên: Có tin vui về tình cảm, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và không còn xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Sức khỏe: Bạn nên chú ý đến chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý để duy trì năng lượng và sức khỏe tốt.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Ma Kết đón nhận nhiều may mắn, đồng thời có cơ hội đầu tư lớn. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng, nhìn nhận cả mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy cố gắng duy trì sự cân bằng trong chi tiêu, đặt ra khuôn khổ hợp lý và giữ thái độ lạc quan khi đối mặt với những tình huống khó khăn.

Sự nghiệp: Hôm nay là ngày thuận lợi để Ma Kết triển khai các kế hoạch đầu tư hoặc dự án mới.

Tài lộc: Ma Kết hãy chú ý chi tiêu có kế hoạch và tiết kiệm, sự cân nhắc kỹ lưỡng sẽ giúp nguồn tài chính ngày càng vững chắc.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi có dấu hiệu nhàm chán, Ma Kết nên tạo ra những thay đổi như tổ chức các buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, Ma Kết không nên để căng thẳng kéo dài.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Bảo Bình cảm thấy không thoải mái khi những sự việc không vui từ quá khứ bỗng bị gợi lại. Giữ cảm giác khó chịu trong lòng không chỉ làm cho bạn phân tâm mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy giữ bình tĩnh và tránh đưa ra những quyết định hoặc hành động thiếu cân nhắc.

Sự nghiệp: Cơ hội thể hiện trong công việc chưa nhiều, Bảo Bình hãy tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao và chuẩn bị kỹ lưỡng cho những cơ hội sắp tới.

Tài lộc: Tình hình tài chính chưa có sự khởi sắc, Bảo Bình cần vay mượn để giải quyết một số rắc rối.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tích cực phát triển, sự chia sẻ và an ủi từ nửa kia giúp Bảo Bình vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng.

Sức khỏe: Tinh thần căng thẳng ảnh hưởng tới sức khỏe, Bảo Bình hãy dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 cho thấy Song Ngư cảm thấy không thoải mái trong công việc. Bạn đang gánh vác nhiều nhiệm vụ khó khăn và cực nhọc nhưng công sức của bạn không được ghi nhận.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Ba 26/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy duy trì lý trí và quyết đoán, đồng thời cố gắng bảo vệ thành quả của mình.

Sự nghiệp: Mọi việc tiến triển tốt nhờ Song Ngư làm việc có lý trí, đặt ra yêu cầu cao và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng Song Ngư nên cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định chi tiêu hay đầu tư.

Tình duyên: Song Ngư hãy tỉnh táo, cân bằng cảm xúc để giữ gìn hạnh phúc và tránh xảy ra xung đột trong mối quan hệ.

Sức khỏe: Áp lực công việc và tâm trạng căng thẳng ảnh hưởng đến sức khỏe. Song Ngư hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và cân bằng cảm xúc để duy trì năng lượng tích cực.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 26/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.