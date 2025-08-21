Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/8: Bạch Dương phát triển, Kim Ngưu tích cực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Bạch Dương khởi đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực. Trực giác nhạy bén giúp bạn nhận diện rõ vấn đề, từ đó lựa chọn được hướng đi phù hợp cho sự phát triển trong tương lai.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy quan tâm nhiều hơn đến những người xung quanh. Sự chân thành và sẻ chia sẽ giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền chặt, đồng thời mở ra những cơ hội mới.

Sự nghiệp: Với sự nhanh nhẹn và tinh thần cầu tiến, Bạch Dương dễ dàng hoàn thành tốt công việc được giao. Khả năng xử lý tình huống linh hoạt giúp bạn nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Bạch Dương nên tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn, có kế hoạch rõ ràng và quản lý chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn bảo vệ được ngân sách hiện tại.

Tình duyên: Hôm nay là thời điểm thuận lợi để Bạch Dương mở lòng đón nhận một mối quan hệ mới. Sự chủ động và chân thành sẽ mang đến cho bạn một chuyện tình hứa hẹn đầy niềm vui.

Sức khỏe: Khối lượng công việc lớn làm cho bạn cảm thấy áp lực và mệt mỏi, bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Kim Ngưu làm việc đầy quyết tâm và trách nhiệm. Bạn thể hiện sự tập trung cao độ, làm việc chăm chỉ và sẵn sàng dồn hết năng lượng để chinh phục mục tiêu đã đề ra.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên chú trọng vào hành động và kết quả thực tế thay vì để tâm quá nhiều đến lời nhận xét hay đánh giá từ người khác.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi nhờ khả năng chủ động và kiểm soát tình huống tốt. Tuy nhiên, một số thử thách vẫn xuất hiện, đòi hỏi bạn phải thật kiên nhẫn và khéo léo trong ứng xử.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, hôm nay là lúc thích hợp để Kim Ngưu rà soát lại các khoản chi tiêu, đồng thời lập kế hoạch quản lý và phát triển nguồn thu nhập.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khởi sắc, nếu bạn mạnh dạn mở lòng và bày tỏ cảm xúc chân thành thì mối quan hệ sẽ trở nên gắn kết và sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Tình trạng căng thẳng, mất ngủ hoặc mệt mỏi kéo dài xuất hiện, do đó Kim Ngưu cần dành thời gian nghỉ ngơi.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Song Tử đón nhận một ngày đầy may mắn. Những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua dần gặt hái được thành quả xứng đáng. Không chỉ mang lại niềm tự hào và sự hài lòng, kết quả ấy còn trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, tiếp thêm cho bạn niềm tin để tiếp tục chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy giữ vững tinh thần cầu tiến, không ngừng rèn luyện và kiên trì với định hướng đã chọn.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thuận lợi để Song Tử khẳng định năng lực. Bạn không chỉ hoàn thành xuất sắc công việc được giao mà còn có cơ hội phát triển các ý tưởng sáng tạo hoặc thử sức trong những lĩnh vực mới, mở ra nhiều hướng đi triển vọng.

Tài lộc: Tình hình tài chính ghi nhận những bước tiến tích cực, tuy nhiên để duy trì sự ổn định lâu dài, bạn vẫn nên xây dựng kế hoạch chi tiêu rõ ràng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm mang đến nhiều niềm vui, Song Tử sẽ tìm thấy sự sẻ chia và thấu hiểu.

Sức khỏe: Song Tử cần chú ý cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập đều đặn và sinh hoạt điều độ sẽ giúp bạn luôn giữ được nguồn năng lượng dồi dào.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/8: Bạch Dương phát triển, Kim Ngưu tích cực

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày khá thuận lợi. Với tinh thần trách nhiệm và thái độ làm việc nghiêm túc, bạn không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn xây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy tiếp tục kiên định, làm việc tỉ mỉ và chuẩn bị kỹ càng trong mọi tình huống để đạt kết quả như mong muốn.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu tiến giúp bạn tạo được ấn tượng tích cực với cấp trên và đồng nghiệp.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, Cự Giải nên cân nhắc đến các phương án đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu tích cực, các cặp đôi dần hóa giải hiểu lầm và cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn.

Sức khỏe: Căng thẳng từ công việc và lịch trình dày đặc làm cho bạn rơi vào trạng thái kiệt sức.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 21/8/2025 cho thấy Sư Tử có chút chậm trễ trong công việc. Sự xao nhãng, thiếu tập trung và làm việc theo cảm hứng làm cho bạn bỏ lỡ nhiều thời cơ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí và uy tín mà bạn đã xây dựng.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử cần thắt chặt kỷ luật, lấy lại tinh thần chủ động và duy trì sự chuyên nghiệp để nhanh chóng bắt kịp tiến độ.

Sự nghiệp: Công việc chưa có nhiều khởi sắc, thiếu tập trung làm cho bạn khó theo kịp tiến độ chung. Nếu không điều chỉnh kịp thời, bạn sẽ bị tụt lại phía sau hoặc bị đánh giá thấp hơn năng lực thực sự.

Tài lộc: Sư Tử cần lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tránh lãng phí vào những khoản không cần thiết.

Tình duyên: Chuyện tình cảm gặp khó khăn, bạn nên chủ động trò chuyện với đối phương một cách chân thành để tháo gỡ những nút thắt trong lòng.

Sức khỏe: Sư Tử không nên chủ quan, bạn cần chú ý ngủ đủ giấc và ăn uống đúng giờ để duy trì sức khỏe tốt.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Xử Nữ cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định. Dù bạn thường muốn độc lập và tự mình gánh vác mọi việc nhưng thời điểm hiện tại chưa thật sự thích hợp để hành động một mình.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên mở lòng hơn và đừng ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đáng tin cậy.

Sự nghiệp: Một số thử thách bất ngờ làm cho bạn cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng sức mạnh tập thể và tinh thần hợp tác, bạn sẽ dễ dàng tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Tài lộc: Tình hình tài chính tương đối ổn định và có tín hiệu khởi sắc, hôm nay là thời điểm thuận lợi để Xử Nữ mở rộng quan hệ hợp tác hoặc tham gia vào các dự án mới.

Tình duyên: Xử Nữ cần dành thời gian quan tâm và chia sẻ với nửa kia, điều này sẽ giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc và bền chặt hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, Xử Nữ tràn đầy năng lượng và cảm thấy thoải mái hơn.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Thiên Bình chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Việc tự đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn khắt khe không chỉ tạo áp lực cho bản thân mà còn làm cho mọi việc trở nên rắc rối hơn.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình đừng để sự cố chấp làm cho bạn chậm trễ, bạn hãy chủ động thử tiếp cận những điều mới mẻ để mở rộng cơ hội.

Sự nghiệp: Thiên Bình cần linh hoạt hơn trong cách xử lý công việc. Nếu cứ mãi bám vào khuôn mẫu cũ, bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội đáng giá.

Tài lộc: Tình hình tài chính ở mức ổn định, tuy nhiên chưa phải lúc thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Thiên Bình nên chú trọng tiết kiệm và quản lý chi tiêu cẩn thận hơn.

Tình duyên: Quá tập trung vào công việc hoặc giữ nguyên tắc quá chặt sẽ làm cho bạn bỏ qua những khoảnh khắc quan trọng trong chuyện tình cảm. Bạn hãy cho bản thân cơ hội mở lòng và dành thêm thời gian cho mối quan hệ.

Sức khỏe: Thiên Bình nên điều chỉnh chế độ ăn uống, bổ sung đủ nước và tăng cường rau xanh.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ trải qua một ngày khá nhiều thử thách. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng bạn vẫn sẽ rơi vào thế bị động trước những tình huống bất ngờ, từ đó khó giữ được sự bình tĩnh để đưa ra quyết định.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan để không bị áp lực cuốn đi.

Sự nghiệp: Công việc đòi hỏi Bọ Cạp phải thật nhạy bén và ứng biến linh hoạt. Những thay đổi từ môi trường làm việc hay yêu cầu đột ngột từ cấp trên làm cho bạn rơi vào thế bị động nếu không chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Tài lộc: Một số phát sinh bất ngờ làm cho Bọ Cạp phải chi tiêu ngoài dự kiến. Hôm nay là thời điểm bạn nên quản lý tài chính thật chặt chẽ, tránh tiêu xài thiếu kiểm soát làm ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài.

Tình duyên: Đừng để sự vô tâm làm rạn nứt mối quan hệ, Bọ Cạp hãy dành thêm thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng người mình thương.

Sức khỏe: Tình trạng căng thẳng kéo dài làm cho Bọ Cạp mệt mỏi, mất năng lượng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày may mắn và thuận lợi. Nhờ khả năng giao tiếp khéo léo cùng trực giác nhạy bén, bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt, đồng thời xây dựng được mối quan hệ hài hòa với đồng nghiệp, đối tác và cả những người xung quanh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên giữ bình tĩnh, tránh vội vàng trong quyết định hay để cảm xúc chi phối quá nhiều.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thích hợp để Nhân Mã khẳng định năng lực. Bạn được giao phó những nhiệm vụ quan trọng hoặc có cơ hội tham gia vào các dự án mới.

Tài lộc: Nhân Mã hãy xây dựng cho mình một kế hoạch rõ ràng, đừng đưa ra các quyết định tài chính chỉ vì cảm xúc nhất thời.

Tình duyên: Chuyện tình cảm hôm nay khá êm đềm, sự chân thành và tinh tế trong cách cư xử giúp bạn dễ dàng tạo được sự gắn kết với đối phương.

Sức khỏe: Sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, Nhân Mã nên lắng nghe cơ thể và chú ý nghỉ ngơi.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Ma Kết có một ngày đầy may mắn. Với phong thái tự tin, khả năng giao tiếp linh hoạt và sức hút tự nhiên, bạn dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết nên tập trung toàn bộ tâm huyết vào những mục tiêu dài hạn. Chính sự kiên trì và tinh thần cầu tiến sẽ giúp bạn đạt được những kết quả xứng đáng trong tương lai.

Sự nghiệp: Những cuộc gặp gỡ tình cờ mở ra cho Ma Kết những cơ hội mới, đem đến định hướng phát triển rõ ràng hơn.

Tài lộc: Các cơ hội đầu tư, kinh doanh và hợp tác tiềm năng đang đến gần, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định và dồi dào.

Tình duyên: Khoảng cách giữa các cặp đôi có xu hướng xa dần, Ma Kết nên dành thêm thời gian lắng nghe và chia sẻ để duy trì sự gắn kết.

Sức khỏe: Đừng chủ quan trước những tín hiệu từ cơ thể, Ma Kết hãy chú ý nghỉ ngơi và giữ cho mình một chế độ sinh hoạt hợp lý.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Bảo Bình có nguồn năng lượng tích cực và tinh thần đầy hăng hái. Sự thông minh, tỉ mỉ cùng phong thái làm việc nghiêm túc giúp bạn dễ dàng xử lý những nhiệm vụ quan trọng một cách trọn vẹn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình đừng quá cứng nhắc hay cầu toàn. Khi linh hoạt và mềm mỏng hơn, bạn sẽ nhận được kết quả hơn cả mong đợi.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, Bảo Bình không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn đưa ra những ý tưởng cải tiến được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Tài lộc: Nếu có ý định đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, Bảo Bình nên dành thời gian phân tích thật kỹ. Điều này sẽ giúp hạn chế rủi ro không đáng có và mang lại lợi ích lâu dài.

Tình duyên: Chuyện tình cảm khá trắc trở, đặc biệt là khi bạn quá cầu toàn và muốn kiểm soát cảm xúc hay hành động của đối phương.

Sức khỏe: Bảo Bình cần chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống và đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày khá êm đềm. Tuy nhiên, sự ổn định kéo dài làm cho bạn rơi vào trạng thái trì trệ, thiếu đi nhiệt huyết và động lực để tiến xa hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Năm 21/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên chủ động làm mới bản thân. Việc học thêm một kỹ năng, mở rộng mối quan hệ hay thay đổi không gian làm việc sẽ giúp bạn khơi dậy nguồn cảm hứng.

Sự nghiệp: Công việc thuận lợi nhưng dễ tạo cảm giác tẻ nhạt do thiếu yếu tố đổi mới. Song Ngư hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, nhận thêm trách nhiệm hoặc tham gia dự án mới để thử thách bản thân.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định. Hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư an toàn nhằm tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Tình duyên: Hôm nay là một ngày đẹp để các cặp đôi dành thời gian trò chuyện, cùng nhau hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào, từ đó thêm phần thấu hiểu và gắn kết.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, Song Ngư không gặp vấn đề gì đáng lo ngại.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 21/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.