Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/8: Bọ Cạp khó khăn, Nhân Mã phát triển

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Bạch Dương đón nhận một ngày đầy may mắn. Bạn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân nên công việc, các kế hoạch đều tiến triển thuận lợi. Nguồn năng lượng tích cực tỏa ra từ bạn không chỉ giúp bản thân thêm tự tin, quyết đoán mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người xung quanh.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương đừng để tham vọng làm cho bạn lơ là với sức khỏe hoặc vô tình bỏ quên những mối quan hệ thân thiết.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm lý tưởng để Bạch Dương thể hiện năng lực và ghi dấu ấn trong công việc. Sự chuyên nghiệp cùng tinh thần trách nhiệm sẽ giúp bạn nhận được sự công nhận và tin tưởng từ cấp trên hoặc đối tác.

Tài lộc: Tài chính hôm nay khá dồi dào, mang đến cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, bạn vẫn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và tránh hành động nóng vội theo cảm tính.

Tình duyên: Bạch Dương không cần gấp gáp tìm kiếm tình yêu. Chính sự thu hút, lạc quan và nhiệt huyết của bạn sẽ tự nhiên mang đến một mối nhân duyên phù hợp vào thời điểm thích hợp.

Sức khỏe: Bạch Dương hãy cố gắng cân bằng giữa làm việc, giải trí và nghỉ ngơi để cải thiện sức khỏe.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Kim Ngưu có một ngày đầy may mắn và thuận lợi. Những cơ hội mới xuất hiện giúp bạn khẳng định năng lực và vị thế của bản thân. Tuy nhiên, sự nổi bật của bạn cũng sẽ làm cho một số người cảm thấy ganh tị và gây khó khăn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, đừng để sự ganh ghét hoặc chỉ trích ảnh hưởng đến tinh thần.

Sự nghiệp: Kim Ngưu hãy tập trung làm việc theo kế hoạch rõ ràng, tránh tham gia vào những cuộc tranh luận hoặc xung đột không cần thiết.

Tài lộc: Tài chính duy trì ổn định, đồng thời Kim Ngưu có cơ hội nhận các đề xuất đầu tư hoặc tham gia vào dự án tiềm năng.

Tình duyên: Kim Ngưu cần chú ý cân bằng giữa công việc và tình cảm, đừng để áp lực công việc làm giảm sự quan tâm đối với người yêu.

Sức khỏe: Căng thẳng từ công việc làm cho bạn mệt mỏi, bạn hãy dành thời gian thư giãn và chăm sóc bản thân.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Song Tử có một ngày khá thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để bạn thể hiện sự tự tin, quyết đoán và mạnh mẽ khi thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu. Họ chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, giúp bạn lấy lại năng lượng và duy trì động lực khi phải đối diện với thử thách.

Sự nghiệp: Công việc mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, Song Tử hãy mạnh dạn thử sức với những dự án mới để khẳng định năng lực của bản thân.

Tài lộc: Tình hình tài chính hôm nay có dấu hiệu khởi sắc, bạn nhận được những khoản tiền bất ngờ từ nhiều nguồn khác nhau.

Tình duyên: Song Tử đừng ngại bày tỏ cảm xúc với người mình thích, nếu chần chừ quá lâu thì cơ hội để kết nối sẽ vụt mất.

Sức khỏe: Song Tử cần tránh làm việc quá sức hoặc thức khuya liên tục để bảo vệ sức khỏe.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/8: Bọ Cạp khó khăn, Nhân Mã phát triển

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Cự Giải sẽ đối mặt với nhiều thử thách. Những kế hoạch mà bạn đã chuẩn bị không diễn ra như kỳ vọng, làm cho bạn cảm thấy thất vọng và thiếu tự tin.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy giữ bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng và tránh lao vào những tranh luận căng thẳng.

Sự nghiệp: Cự Giải gặp khó khăn khi làm việc nhóm, bạn nên chủ động trao đổi, chia sẻ quan điểm để công việc tiến triển thuận lợi hơn.

Tài lộc: Cự Giải cần cẩn thận trong chi tiêu, tránh những khoản không cần thiết để không gặp khó khăn về tài chính.

Tình duyên: Xuất hiện hiểu lầm hoặc bất đồng trong mối quan hệ, Cự Giải hãy kiên nhẫn và cởi mở để giải quyết.

Sức khỏe: Mệt mỏi và căng thẳng do áp lực công việc, Cự Giải nên dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để lấy lại năng lượng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 20/8/2025 cho thấy Sư Tử có một ngày đầy triển vọng. Với bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần cầu tiến cùng khả năng giao tiếp linh hoạt, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với mọi người, từ đó mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy tận dụng tối đa những cơ hội mới, đồng thời không ngừng trau dồi kỹ năng và chứng minh năng lực của bản thân.

Sự nghiệp: Bạn nhận được sự công nhận từ cấp trên và có khả năng đạt được kết quả như mong đợi. Hôm nay là thời điểm thích hợp để chủ động đón nhận thử thách, khẳng định bản thân và củng cố uy tín.

Tài lộc: Sư Tử hãy cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và điều kiện của mình, tránh đưa ra quyết định mạo hiểm.

Tình duyên: Một số bất đồng quan điểm làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Các cặp đôi cần bình tĩnh chia sẻ, lắng nghe cảm xúc của nhau để tìm ra hướng giải quyết hài hòa.

Sức khỏe: Sư Tử hãy chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ ăn uống khoa học để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Xử Nữ gặp phải một số rắc rối do tính cách thẳng thắn và bộc trực. Những lời nói tưởng như vô hại đôi khi lại làm cho người khác hiểu lầm, từ đó tạo nên những tình huống khó xử.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên điều chỉnh cách diễn đạt sao cho mềm mại và khéo léo hơn. Biết cân bằng giữa sự thẳng thắn và tinh tế sẽ giúp bạn duy trì được các mối quan hệ hài hòa.

Sự nghiệp: Xử Nữ hãy tập trung vào mục tiêu dài hạn thay vì để tâm quá nhiều đến những lời bàn tán. Hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn rà soát lại kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và hành động một cách cẩn thận.

Tài lộc: Vận tài chính đang có tín hiệu khởi sắc, bạn sẽ nhận được một khoản thu bất ngờ hoặc cơ hội mới mở ra.

Tình duyên: Xử Nữ cần chú ý hơn đến cách biểu đạt cảm xúc, sự thẳng thắn quá mức sẽ làm tổn thương nửa kia.

Sức khỏe: Bạn nên dành thời gian cho các hoạt động như tập thể dục, đi bộ hoặc thiền định để giải tỏa áp lực, phục hồi năng lượng.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Thiên Bình chưa có nhiều khởi sắc. Những nỗ lực của bạn dường như chưa được ghi nhận, làm cho bạn rơi vào trạng thái chán nản và có xu hướng muốn bỏ cuộc.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy mạnh dạn bảo vệ quyền lợi của mình. Bạn hoàn toàn xứng đáng được công nhận và tôn trọng cho những gì đã cống hiến.

Sự nghiệp: Hãy giữ vững lập trường và làm việc theo kế hoạch rõ ràng. Nếu cảm thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, đừng ngại lên tiếng, nhưng cần khéo léo và dứt khoát.

Tài lộc: Tài chính có sự khởi sắc, khả năng giao tiếp linh hoạt cùng sự nhạy bén sẽ giúp bạn tìm thấy cơ hội để cải thiện thu nhập.

Tình duyên: Bạn trở nên nhạy cảm hơn thường ngày, thậm chí những hành động nhỏ từ đối phương cũng làm cho bạn cảm thấy chạnh lòng.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, Thiên Bình cần cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ trải qua một ngày không mấy thuận lợi. Có người đang âm thầm theo dõi và tìm cách gây trở ngại cho bạn. Ngoài ra, những quyết định nóng vội về tiền bạc hoặc sự thiếu cân nhắc khi hợp tác với người khác sẽ dẫn đến rủi ro ngoài ý muốn.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, tuyệt đối đừng để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí.

Sự nghiệp: Bọ Cạp hãy hạn chế chia sẻ kế hoạch quan trọng hay thông tin cá nhân với người chưa thực sự đáng tin cậy. Tốt nhất, bạn nên tập trung hoàn thành công việc của mình, đồng thời tránh tham gia vào tranh cãi hoặc chuyện không liên quan.

Tài lộc: Hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để đầu tư. Cự Giải dễ rơi vào tình huống bị lợi dụng hoặc chịu thiệt hại về tài chính nếu quá tin người.

Tình duyên: Bọ Cạp hãy quan tâm hơn đến nửa kia, những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng và chân thành sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn bó.

Sức khỏe: Áp lực kéo dài làm cho tinh thần bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Nhân Mã có một ngày thuận lợi với nhiều cơ hội mới. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mạnh dạn nắm bắt thời cơ và cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã đừng để sự tập trung quá nhiều vào công việc làm cho bạn vô tình bỏ quên người thân. Họ chính là chỗ dựa tinh thần quý giá, giúp bạn cân bằng cảm xúc và duy trì năng lượng tích cực.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, đây là dịp Nhân Mã bạn khẳng định năng lực và phát triển.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên Nhân Mã cần chú ý đến các khoản chi tiêu để không lãng phí ngân sách.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có sự khởi sắc, các cặp đôi có cơ hội cùng nhau vun đắp những kỷ niệm ngọt ngào.

Sức khỏe: Nhân Mã cần thường xuyên vận động và chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Ma Kết gặp phải một số thử thách bất ngờ. Những rắc rối phát sinh đòi hỏi bạn phải thật chủ động và quyết đoán để xử lý một cách dứt điểm.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy tin vào bản thân và mạnh dạn hành động. Sự do dự chỉ làm cho bạn bỏ lỡ cơ hội và làm chậm bước tiến của mình.

Sự nghiệp: Công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy và khéo léo. Nếu quá chần chừ, bạn vô tình đánh mất sự tin tưởng từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tài lộc: Hôm nay không thích hợp để Ma Kết tiến hành các giao dịch quan trọng hay đầu tư mạo hiểm. Bạn hãy lập kế hoạch rõ ràng và tránh những quyết định nóng vội.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khởi sắc, những hiểu lầm cũ được hóa giải, giúp tình cảm giữa bạn và đối phương trở nên gần gũi, gắn bó hơn.

Sức khỏe: Ma Kết cần dành thời gian nghỉ ngơi, đừng để những áp lực hay suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Bảo Bình phải đối mặt với không ít thử thách. Dù không có chủ ý gây sự chú ý nhưng bạn vẫn bất ngờ trở thành tâm điểm của những lời soi xét. Các tin đồn hoặc đánh giá thiếu công bằng làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và đôi lúc mất kiên nhẫn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy giữ bình tĩnh và kiên định. Đừng để những lời nhận xét từ bên ngoài ảnh hưởng đến niềm tin và quyết định của bạn.

Sự nghiệp: Bạn vấp phải sự hiểu lầm hoặc những lời đồn đoán không chính xác, hôm nay là lúc bạn cần chứng minh bằng năng lực qua kết quả công việc.

Tài lộc: Tình hình tài chính có sự khởi sắc, Bảo Bình sẽ tìm ra cách tối ưu hóa nguồn thu hoặc nắm bắt cơ hội phát triển mới.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe và quan tâm đến đối phương. Sự chân thành sẽ giúp gắn kết mối quan hệ và xóa bỏ khoảng cách vô hình.

Sức khỏe: Bảo Bình hãy cho mình thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thư giãn để cân bằng lại năng lượng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 cho thấy Song Ngư phải đứng trước những quyết định quan trọng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để bạn tự mình giải quyết mọi việc. Sự đồng hành, góp ý và hỗ trợ từ những người xung quanh sẽ là yếu tố then chốt giúp bạn đi đến thành công.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Tư 20/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy khiêm tốn, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ người khác, cái nhìn toàn diện sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn.

Sự nghiệp: Hôm nay là lúc bạn nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ và chia sẻ mục tiêu với những người có khả năng hỗ trợ. Sự hợp tác đúng lúc sẽ giúp công việc của bạn tiến triển thuận lợi.

Tài lộc: Vận trình tài chính hôm nay khá ổn định, những quyết định từ trước sẽ bắt đầu mang lại cho bạn những kết quả tích cực.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, bạn cần suy nghĩ thấu đáo trước khi bắt đầu một mối quan hệ. Đừng vội vàng tiến tới khi bản thân chưa thật sự chắc chắn về cảm xúc và mong muốn của mình.

Sức khỏe: Song Ngư hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để nạp lại năng lượng.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 20/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.