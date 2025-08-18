Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/8: Bọ Cạp khó khăn, Nhân Mã tiêu cực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Bạch Dương có một ngày không mấy nhẹ nhàng. Bạn cần nhìn mọi việc ở góc nhìn tổng thể và thật tỉnh táo để không bị cuốn theo những cám dỗ nhất thời.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy giữ vững tinh thần lạc quan và bình tĩnh trước mọi thử thách.

Sự nghiệp: Bạch Dương hãy xác định rõ mục tiêu dài hạn và kiên định với hướng đi đã chọn. Đừng để các cơ hội nhất thời làm xao nhãng tầm nhìn hay phân tán nguồn lực của bạn.

Tài lộc: Bạn cần chú ý kiểm soát chi tiêu, ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn và tránh những quyết định bốc đồng theo cảm hứng.

Tình duyên: Các cặp đôi nên dành thời gian làm mới mối quan hệ, nhẹ nhàng trò chuyện thay vì vội vã tranh cãi vì những điều vụn vặt, sự thấu hiểu sẽ tự nhiên quay lại khi cả hai chịu lắng nghe.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định nhưng Bạch Dương vẫn cần cố gắng cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Kim Ngưu gặp phải một số trở ngại. Những sự cố bất ngờ xảy ra làm cho bạn bối rối và khó khăn hơn khi tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu đừng ngần ngại tìm đến sự hỗ trợ từ những người giàu kinh nghiệm. Những lời khuyên đúng lúc sẽ giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề, giảm bớt rủi ro và tìm được giải pháp hiệu quả hơn.

Sự nghiệp: Kim Ngưu hãy giữ thái độ tích cực, tập trung vào việc tháo gỡ từng khó khăn thay vì để áp lực làm cho bạn chùn bước.

Tài lộc: Tài chính nhìn chung ổn định nhưng Kim Ngưu không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực thiếu minh bạch để tránh rủi ro không đáng có.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi xuất hiện mâu thuẫn, Kim Ngưu nên dành thời gian trò chuyện và lắng nghe nhiều hơn.

Sức khỏe: Căng thẳng công việc làm cho Kim Ngưu cảm thấy mệt mỏi, thậm chí kiệt sức.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Song Tử có một ngày khá thuận lợi. Những cơ hội bất ngờ xuất hiện, mở ra nhiều hướng đi triển vọng cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên chủ động nắm bắt cơ hội và mở rộng các mối quan hệ, đây là thời điểm thuận lợi để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Sự nghiệp: Hôm nay rất thích hợp để Song Tử phát triển quy mô công việc, mở rộng mạng lưới đối tác và thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

Tài lộc: Vận trình tài chính khởi sắc, sự hỗ trợ từ quý nhân trong các giao dịch quan trọng giúp bạn giải quyết công việc nhanh chóng và đạt kết quả tích cực.

Tình duyên: Khoảng cách giữa các cặp đôi ngày càng lớn, Song Tử hãy lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để duy trì sự gắn kết và thấu hiểu.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, Song Tử tràn đầy năng lượng và động lực để tiếp tục tiến về phía trước.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 18/8: Bọ Cạp khó khăn, Nhân Mã tiêu cực

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày khá thuận lợi. Đây là cơ hội để bạn giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng, đồng thời xây dựng hoặc củng cố những mối quan hệ mang tính hỗ trợ lâu dài cho con đường phát triển của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải không nên chủ quan, việc lên kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và tránh những rủi ro không đáng có.

Sự nghiệp: Cự Giải nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đồng nghiệp và bạn bè, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các kế hoạch mới một cách suôn sẻ.

Tài lộc: Tài chính hôm nay tương đối dồi dào, bạn tự tin chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân mà không gặp quá nhiều áp lực.

Tình duyên: Chuyện tình cảm đầy ngọt ngào, sự đồng điệu và thấu hiểu giữa bạn và nửa kia mang đến những khoảnh khắc gắn kết sâu sắc.

Sức khỏe: Cự Giải hãy chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp vận động thường xuyên để luôn tràn đầy năng lượng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 18/8/2025 cho thấy Sư Tử phải đối mặt với không ít thử thách. Đây là lúc bạn cần thể hiện sự kiên nhẫn, thận trọng và khéo léo trong cách xử lý mọi tình huống, tránh để cảm xúc chi phối quyết định.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng vội tỏ ra mình hiểu biết hết mọi chuyện, sự cẩn thận sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn dễ dàng hơn.

Sự nghiệp: Sư Tử gặp phải những hiểu lầm hoặc thông tin sai lệch, bạn cần kiên nhẫn và cẩn thận trong từng hành động, tránh những quyết định vội vàng.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng Sư Tử cần tránh các quyết định mạo hiểm và xây dựng kế hoạch phát triển rõ ràng.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, bạn nên giữ bình tĩnh, tôn trọng cảm xúc và quyết định của đối phương.

Sức khỏe: Áp lực công việc và căng thẳng trong tình cảm làm cho bạn mệt mỏi, bạn hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn để lấy lại năng lượng.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Xử Nữ cần đặc biệt chú ý đến các mối quan hệ xã giao. Một số hiểu lầm sẽ làm cho bạn rơi vào tình huống khó xử, ảnh hưởng đến uy tín và các mối quan hệ xung quanh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên dành thời gian suy ngẫm và kiểm tra thông tin một cách kỹ lưỡng trước khi hành động.

Sự nghiệp: Công việc nhìn chung không gặp trở ngại quá lớn nhưng bạn cần đề phòng những thị phi liên quan đến đồng nghiệp và đối tác để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch dài hạn.

Tài lộc: Tài chính khá ổn định, bạn thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân như mua sắm trang phục mới hoặc thưởng thức những bữa ăn bên bạn bè.

Tình duyên: Một số căng thẳng xuất hiện trong chuyện tình cảm, Xử Nữ hãy quan tâm và lắng nghe đối phương nhiều hơn.

Sức khỏe: Xử Nữ đừng quên nghỉ ngơi đầy đủ và tránh để căng thẳng kéo dài.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Thiên Bình có một vận trình khá thuận lợi. Đây là thời điểm lý tưởng để mở rộng quy mô kinh doanh, khởi công dự án mới hoặc tiến hành các hoạt động quan trọng như khai trương.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên nhanh chóng nắm bắt các cơ hội mới và hành động dứt khoát để đạt được kết quả mong muốn.

Sự nghiệp: Thiên Bình cần lập kế hoạch chi tiết và thực hiện từng bước một cách cẩn thận, tránh bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào.

Tài lộc: Vận tài lộc có sự khởi sắc, các hoạt động kinh doanh sẽ mang lại lợi nhuận và giúp cải thiện nguồn thu nhập.

Tình duyên: Thiên Bình hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, tránh nóng giận tạo khoảng cách với nửa kia.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt nhưng bạn vẫn nên nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì năng lượng và tinh thần minh mẫn.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Bọ Cạp sẽ trải qua một ngày khá thử thách. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày làm cho bạn bị kích động và khó kiểm soát bản thân.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên cố gắng kiềm chế cảm xúc, tránh để những căng thẳng nhất thời ảnh hưởng đến công việc và các quyết định quan trọng.

Sự nghiệp: Quá trình làm việc hôm nay không được thuận lợi, bạn cần giữ bình tĩnh và kiên nhẫn khi xử lý các tình huống khó khăn.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng Bọ Cạp hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các quyết định quan trọng để tránh hối hận sau này.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có những dấu hiệu tích cực, Bọ Cạp sẽ cảm nhận được sự quan tâm và động viên từ nửa kia.

Sức khỏe: Bọ Cạp hãy chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, đừng để tham vọng hay áp lực công việc làm cho bạn kiệt sức và mệt mỏi.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Nhân Mã có chút trầm lắng khi những ký ức cũ bất ngờ ùa về, làm cho tâm trạng bạn nhạy cảm và dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Điều này đôi lúc còn dẫn bạn đến những suy nghĩ bi quan, khó giữ được sự thoải mái vốn có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên cố gắng buông bỏ những muộn phiền đã qua và nhìn về phía trước với sự tự tin cùng tinh thần lạc quan hơn.

Sự nghiệp: Hôm nay khối lượng công việc khá nhiều, do đó Nhân Mã cần lên kế hoạch rõ ràng, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý để hoàn thành trọn vẹn mà không cảm thấy quá tải.

Tài lộc: Ngày mới mang đến cho bạn những cơ hội đáng giá, vừa giúp tinh thần thoải mái hơn, vừa tạo tiền đề cho sự ổn định tài chính trong tương lai.

Tình duyên: Do tâm trạng thất thường, bạn dễ cáu gắt và khó gần với nửa kia. Hãy cố gắng tiết chế cảm xúc, mở lòng lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn để hàn gắn sự xa cách hiện tại.

Sức khỏe: Áp lực từ công việc và những lo nghĩ làm cho bạn mệt mỏi, uể oải.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Ma Kết phải đối diện với một số thử thách. Những tin đồn thiếu căn cứ ảnh hưởng đến uy tín, tuy nhiên đây cũng là dịp để bạn chứng minh bản lĩnh và khả năng xử lý tình huống của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết hãy giữ bình tĩnh, đừng để cảm xúc bốc đồng ảnh hưởng đến hành động.

Sự nghiệp: Áp lực trong ngày không đến từ khối lượng công việc mà chủ yếu xuất phát từ sự đố kỵ, với sự kiên định và bản lĩnh vốn có, bạn hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa.

Tài lộc: Tài chính hôm nay khá ổn định, không có nhiều biến động. Điều quan trọng là bạn nên bám sát kế hoạch đã đặt ra, tránh nóng vội thay đổi để giữ vững sự cân bằng.

Tình duyên: Sự chân thành và nét duyên dáng giúp bạn dễ dàng xây dựng thiện cảm với người khác, mở ra cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sức khỏe: Đừng bỏ qua những tín hiệu nhỏ từ cơ thể, Ma Kết hãy cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi để duy trì nguồn năng lượng dồi dào.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Bảo Bình cần giữ vững quan điểm của mình và cẩn thận trước những lời khuyên từ bên ngoài. Đây chưa phải lúc thích hợp để đặt quá nhiều niềm tin vào ý kiến người khác bởi chúng thiếu khách quan hoặc không thực sự mang lại lợi ích như bạn mong đợi.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình hãy tin tưởng hơn vào trực giác của mình, sự tự chủ cùng khả năng đánh giá độc lập sẽ giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp nhất.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay không thật sự thuận lợi, bạn nên cẩn thận khi chia sẻ thông tin và suy xét kỹ lưỡng trước khi quyết định hợp tác.

Tài lộc: Tình hình tài chính ổn định nhưng đây chưa phải thời điểm để Bảo Bình thực hiện giao dịch lớn hoặc đầu tư vào những cơ hội mạo hiểm.

Tình duyên: Chuyện tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, hôm nay không thích hợp để đưa ra quyết định quan trọng về tình yêu.

Sức khỏe: Áp lực từ công việc cùng những vấn đề xung quanh làm cho bạn rơi vào trạng thái mệt mỏi, lo lắng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày khá thuận lợi khi cả công việc lẫn tài chính đều ổn định. Tuy nhiên, sự hài lòng với hiện tại đôi lúc lại làm cho bạn rơi vào trạng thái an phận, thiếu động lực để tiến xa hơn.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 18/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy chủ động tìm kiếm nguồn cảm hứng mới, mạnh dạn khám phá và trải nghiệm để mở rộng giới hạn của bản thân.

Sự nghiệp: Đây là thời điểm thích hợp để bạn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dài hạn cho sự nghiệp.

Tài lộc: Tài chính duy trì sự ổn định, tuy nhiên bạn nên chủ động tìm kiếm các dự án mới để cải thiện thu nhập và tạo bước đệm vững chắc cho tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có sự khởi sắc, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn, mang lại cảm giác bình yên và gắn kết.

Sức khỏe: Duy trì lối sống lành mạnh sẽ giúp bạn giữ vững năng lượng, kết hợp thêm các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ hay yoga sẽ mang lại kết quả tích cực cho sức khỏe.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 18/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.