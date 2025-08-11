Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/8: Song Tử khởi sắc, Cự Giải tiêu cực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Bạch Dương phải đối mặt với một số thử thách làm cho bạn cảm thấy bối rối và phân vân khi xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh. Tuy nhiên, nếu bạn giữ được sự bình tĩnh, chắc chắn bạn sẽ tìm ra cách giải quyết hợp lý, giúp mọi việc dần trở nên thuận lợi hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy cẩn thận đừng để những tranh cãi không đáng có làm hao tổn năng lượng và ảnh hưởng đến tâm trạng.

Sự nghiệp: Mặc dù có khó khăn nhưng đây cũng chính là cơ hội để Bạch Dương chứng minh khả năng và sự linh hoạt trong cách giải quyết vấn đề, từ đó xây dựng uy tín và niềm tin.

Tài lộc: Tình hình tài chính hiện vẫn còn khá nhạy cảm, vì thế Bạch Dương nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu, tránh những quyết định vội vàng.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi xảy ra hiểu lầm hoặc chịu tác động từ những áp lực bên ngoài, làm cho mối quan hệ có chút căng thẳng.

Sức khỏe: Bạch Dương đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, điều này sẽ giúp bạn giữ vững năng lượng để vượt qua những thử thách phía trước.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Kim Ngưu phải đối mặt với một số thử thách. Những kỳ vọng mà bạn tự đặt ra cho mình quá cao làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên, thay vì trách móc bản thân, bạn nên học cách bao dung và nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu hãy cho phép bản thân linh hoạt hơn, đừng quá gò bó trong những tiêu chuẩn khắt khe mà bạn tự đặt ra.

Sự nghiệp: Công việc trong ngày mang đến nhiều áp lực, Kim Ngưu cảm thấy quá tải hoặc khó tập trung vào nhiệm vụ.

Tài lộc: Trước khi quyết định đầu tư, Kim Ngưu nên dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, tránh để cảm xúc chi phối quá nhiều đến lựa chọn của mình.

Tình duyên: Với những Kim Ngưu độc thân, đây là thời điểm tốt để mở lòng đón nhận những cơ hội mới, một mối quan hệ đầy hứa hẹn đang đến rất gần.

Sức khỏe: Đừng để bản thân bị cuốn vào công việc hay căng thẳng kéo dài. Những hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, tập yoga hay nghe nhạc sẽ giúp bạn cân bằng lại năng lượng và giữ tinh thần thoải mái hơn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Song Tử bắt đầu ngày mới với tinh thần phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực. Sự lạc quan cùng với thái độ chủ động giúp bạn dễ dàng thích nghi và xử lý mọi tình huống một cách linh hoạt.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử đừng ngần ngại mở lời khi cần sự giúp đỡ. Khi biết cách hợp tác và tận dụng tốt nguồn lực xung quanh, bạn không chỉ giảm bớt áp lực mà còn mở rộng thêm nhiều cơ hội phát triển.

Sự nghiệp: Nhờ tư duy nhanh nhạy và khả năng nắm bắt tình huống tốt, Song Tử hoàn thành công việc nhanh chóng, thậm chí còn vượt trên cả mong đợi.

Tài lộc: Sự quyết đoán kết hợp với nhạy bén khi nắm bắt cơ hội sẽ giúp Song Tử cải thiện thu nhập, mang lại cảm giác hài lòng với những thành quả đạt được.

Tình duyên: Song Tử hãy dành thời gian trò chuyện và chia sẻ với nửa kia những suy nghĩ chân thành để cùng nhau vun đắp và phát triển mối quan hệ.

Sức khỏe: Song Tử đừng quên chăm sóc bản thân bằng cách duy trì chế độ ăn uống khoa học và kết hợp những hoạt động nhẹ nhàng.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/8: Song Tử khởi sắc, Cự Giải tiêu cực

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Cự Giải sẽ trải qua một ngày đầy thử thách. Một số vấn đề phát sinh không dễ giải quyết, đòi hỏi bạn phải thật kiên nhẫn và giữ tập trung cao độ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải hãy dành thời gian suy nghĩ thấu đáo thay vì nóng vội hành động theo cảm xúc nhất thời.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay yêu cầu Cự Giải lên kế hoạch thật chi tiết và nên tập trung làm từng bước một thay vì hấp tấp giải quyết mọi việc.

Tài lộc: Cự Giải cần cẩn thận, tránh những khoản đầu tư mang nhiều rủi ro vì sự ổn định tài chính là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Tình duyên: Hôm nay là thời điểm để Cự Giải dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu cảm xúc của đối phương. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp cả hai thêm gắn kết và vun đắp mối quan hệ.

Sức khỏe: Cự Giải hãy chú ý nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để giữ gìn sức khỏe.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 11/8/2025 cho thấy Sư Tử sẽ có chút hoài niệm về quá khứ. Những ký ức cũ bất chợt ùa về, làm cho bạn cảm thấy buồn bã và đôi chút tiếc nuối.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy nhìn nhận mọi việc bằng một góc nhìn tích cực hơn. Dù quá khứ có nhiều trắc trở nhưng bạn vẫn luôn có quyền lựa chọn con đường tiến về phía trước.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay khá bận rộn và tạo cảm giác căng thẳng, vì vậy Sư Tử cần cân nhắc kỹ càng, xem xét mọi yếu tố liên quan trước khi quyết định hành động.

Tài lộc: Tài chính hiện ổn định, đây là thời điểm thích hợp để bạn ưu tiên thanh toán các khoản nợ và dành ra một khoản tiết kiệm phòng trường hợp khẩn cấp.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có dấu hiệu khởi sắc khi các cặp đôi có nhiều cơ hội để thấu hiểu và đồng điệu với nhau hơn.

Sức khỏe: Sư Tử hãy dành thời gian thư giãn bằng các hoạt động yêu thích như đọc sách, nghe nhạc hoặc tập thể dục nhẹ nhàng.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Xử Nữ sẽ có một ngày khá thuận lợi. Mọi công việc bạn đảm nhận đều được thực hiện tỉ mỉ, chính xác và hiệu quả, làm cho những người xung quanh không khỏi ấn tượng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ hãy tiếp tục duy trì tinh thần trách nhiệm cùng thái độ làm việc nghiêm túc như hiện tại.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, đồng nghiệp và cấp trên đều đánh giá cao sự tận tâm và chuyên nghiệp của bạn trong từng nhiệm vụ.

Tài lộc: Tài chính khá ổn định, hôm nay là thời điểm lý tưởng để bạn dành một phần thu nhập cho việc tiết kiệm hoặc đầu tư dài hạn.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình nên mở lòng hơn và chia sẻ cảm xúc với đối phương để gắn kết tình cảm.

Sức khỏe: Sức khỏe đang có dấu hiệu giảm sút, Xử Nữ cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Thiên Bình sẽ tràn đầy năng lượng và dễ dàng vượt qua những thử thách, đồng thời đạt được những bước tiến quan trọng trong công việc.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và đừng ngần ngại nắm bắt mọi cơ hội mới.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thích hợp để Thiên Bình thể hiện năng lực và gây ấn tượng với cấp trên nhờ khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Tài lộc: Tình hình tài chính khá ổn định, giúp Thiên Bình thoải mái hơn trong chi tiêu và tự tin lên kế hoạch cho những dự định mới trong tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, Thiên Bình hãy tận hưởng những khoảnh khắc bên nửa kia và đừng ngần ngại chia sẻ cảm xúc thật lòng với đối phương.

Sức khỏe: Để duy trì nguồn năng lượng dồi dào, Thiên Bình cần chú ý hơn đến chế độ ăn uống và duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Bọ Cạp vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Một số nhiệm vụ mà bạn đang đảm nhận gặp phải sự chậm trễ hoặc chưa đạt được tiến độ như kỳ vọng, điều này làm cho bạn cảm thấy áp lực và không khỏi lo lắng.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp đừng ngại thay đổi, chính sự linh hoạt mới là chìa khóa giúp bạn tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm Bọ Cạp cần nghiêm túc lập kế hoạch và phân chia công việc một cách khoa học. Việc chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành từng phần sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát và hoàn thành mọi thứ một cách hiệu quả hơn.

Tài lộc: Tài chính hiện tại đòi hỏi bạn phải xem xét thật kỹ lưỡng, bạn nên tránh những khoản chi tiêu không cần thiết và lập kế hoạch phát triển rõ ràng.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Bọ Cạp cần dành nhiều thời gian hơn cho những cuộc trò chuyện chân thành để tháo gỡ những khúc mắc giữa hai người.

Sức khỏe: Sức khỏe khá ổn định, giúp bạn tràn đầy năng lượng để tiếp tục vượt qua những thử thách phía trước.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Nhân Mã cảm thấy bất an và căng thẳng trước những thử thách trong công việc. Một số vấn đề phát sinh bất ngờ làm cho bạn gặp khó khăn khi xử lý. Tuy nhiên, đây không phải lúc để bạn lùi bước hay từ bỏ, bởi chính những khó khăn này lại là cơ hội để bạn thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã hãy tin tưởng vào chính mình và kiên trì với những mục tiêu đã đề ra, đừng để những thử thách làm bạn chùn bước.

Sự nghiệp: Mặc dù công việc có trở ngại nhưng Nhân Mã nên xem đây là dịp để rèn luyện sự kiên nhẫn và tích lũy thêm kinh nghiệm quý giá cho bản thân.

Tài lộc: Tình hình tài chính hiện vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực, vì thế Nhân Mã cần hết sức cẩn thận khi quản lý chi tiêu.

Tình duyên: Bạn sẽ nhận thấy những tín hiệu tích cực trong mối quan hệ, sự gắn kết giữa bạn và nửa kia ngày càng sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Áp lực và căng thẳng trong công việc đang ảnh hưởng đến sức khỏe, Nhân Mã đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để hồi phục năng lượng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Ma Kết sẽ đón nhận nhiều điều tích cực. Hôm nay là thời điểm rất thuận lợi để bạn mở rộng các mối quan hệ và khám phá những cơ hội mới.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết đừng ngần ngại theo đuổi mục tiêu của mình và hãy chủ động học hỏi thêm những điều mới mẻ.

Sự nghiệp: Những cơ hội hợp tác mới đang xuất hiện, mở ra nhiều tiềm năng phát triển đáng giá cho bạn.

Tài lộc: Các kế hoạch bạn đã chuẩn bị từ trước sẽ bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Một số khoản lợi nhuận đến sớm hơn dự kiến, giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục đầu tư và mở rộng dự án trong tương lai.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn và nửa kia hâm nóng mối quan hệ. Cả hai hãy dành thời gian bên nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa và tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, Ma Kết đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Bảo Bình sẽ trải qua một ngày khá thuận lợi với nhiều cơ hội mới. Nhờ sự kiên trì và khả năng linh hoạt trong cách xử lý tình huống, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những kết quả ấn tượng.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên cẩn thận và không chia sẻ quá nhiều về các kế hoạch của mình với người khác.

Sự nghiệp: Với khả năng phân tích sắc bén và tầm nhìn đa chiều, Bảo Bình sẽ dễ dàng vượt qua mọi thử thách trong công việc.

Tài lộc: Trước khi quyết định đầu tư hay rót vốn, Bảo Bình nên dành thời gian nghiên cứu kỹ càng và đánh giá cẩn thận các rủi ro xảy ra.

Tình duyên: Chuyện tình cảm đang có những bước tiến tích cực khi bạn và nửa kia ngày càng gắn bó hơn. Tuy nhiên, đừng quên dành thời gian lắng nghe và thấu hiểu để tình cảm thêm bền chặt.

Sức khỏe: Sức khỏe hiện khá ổn định nhưng bạn vẫn cần chú ý giữ chế độ nghỉ ngơi để duy trì năng lượng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 cho thấy Song Ngư cần cẩn thận hơn trong cách cư xử và giao tiếp. Tính thẳng thắn của bạn đôi khi vô tình làm cho người khác cảm thấy tổn thương hoặc gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Hai 11/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư nên tiếp cận mọi vấn đề với thái độ nhẹ nhàng và linh hoạt hơn.

Sự nghiệp: Đừng ôm đồm làm hết mọi việc, Song Ngư hãy ưu tiên tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng và phù hợp với điểm mạnh của bản thân.

Tài lộc: Tình hình tài chính vẫn tương đối ổn định nhưng Song Ngư nên tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ lĩnh vực nào mà mình chưa có đủ hiểu biết.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Song Ngư cần chủ động hơn và tránh giữ im lặng khi có mâu thuẫn xảy ra.

Sức khỏe: Bạn nên quan tâm hơn đến sức khỏe, đừng bỏ qua những dấu hiệu như mất ngủ, đau đầu hay mệt mỏi kéo dài.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 11/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.