Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 8/8: Kim Ngưu khó khăn, Song Tử chậm trễ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Bạch Dương có một nguồn năng lượng tích cực và tinh thần hứng khởi. Những ước mơ, dự định bạn ấp ủ từ lâu giờ đã đến lúc có cơ hội trở thành hiện thực. Khi lòng tin và quyết tâm được đặt đúng chỗ, bạn sẽ thấy mọi việc bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan và đừng ngại học hỏi những điều mới mẻ, chính sự chủ động ấy sẽ đưa bạn đến gần hơn với thành công.

Công việc: Hôm nay là lúc Bạch Dương nên tự tin với năng lực của bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách chính mình.

Tài chính: Một tin vui bất ngờ đến từ thu nhập ngoài dự kiến hoặc kết quả tốt đẹp từ việc đầu tư. Dòng tiền đang có chiều hướng tích cực, tiếp thêm động lực để bạn tiếp tục phát triển.

Tình cảm: Chuyện tình cảm đang trở nên êm đềm và sâu sắc hơn, các cặp đôi nên dành thời gian lắng nghe và trò chuyện nhiều hơn, cùng nhau lên kế hoạch cho những điều tốt đẹp phía trước.

Sức khỏe: Bạch Dương cần chú ý duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và đừng quên vận động nhẹ nhàng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Kim Ngưu nên dành sự chú ý đặc biệt cho các mối quan hệ xung quanh mình. Có những tình huống ban đầu tưởng như đơn giản nhưng khi đào sâu lại xuất hiện nhiều điều không ngờ tới, đặc biệt nếu bạn dễ đặt niềm tin vào người khác mà chưa thực sự hiểu rõ họ.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ thái độ trung lập và quan sát kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Công việc: Hôm nay là lúc Kim Ngưu cần chủ động hơn, lắng nghe góp ý từ người khác là điều tốt nhưng đừng để quan điểm của họ làm lu mờ chính kiến của mình.

Tài chính: Thu nhập ổn định giúp Kim Ngưu tạm yên tâm, tuy nhiên bạn vẫn nên cẩn thận với các khoản chi lớn hoặc đầu tư chưa rõ ràng.

Tình cảm: Trong chuyện yêu đương, bạn cần giữ bình tĩnh và đừng để cảm xúc nhất thời làm cho mọi chuyện trở nên căng thẳng. Những hiểu lầm nhỏ nếu không được giải thích kịp thời sẽ dẫn đến tranh cãi không đáng có.

Sức khỏe: Tâm trạng bị ảnh hưởng bởi áp lực công việc và các mối quan hệ làm cho bạn trở nên mệt mỏi, cáu gắt.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Song Tử có vận trình không được tốt, mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Những áp lực từ nhiều phía đổ dồn làm cho bạn đôi lúc hoang mang, không biết nên tiếp tục cố gắng hay tạm dừng lại để lấy lại tinh thần.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử hãy tập trung vào những gì bạn làm tốt, đừng để bản thân kiệt sức vì cứ mãi bận tâm đến những điều chưa rõ ràng hay nằm ngoài tầm kiểm soát.

Công việc: Một số tình huống phát sinh bất ngờ làm cho công việc của Song Tử bị gián đoạn. Bạn cảm thấy quá tải và thiếu động lực khi mọi thứ không đi đúng quỹ đạo.

Tài chính: Tiền bạc vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc, đây không phải là thời điểm phù hợp để tiêu xài tùy hứng hay mạo hiểm đầu tư.

Tình cảm: Chuyện tình cảm đang ở giai đoạn khá nhạy cảm, những hiểu lầm nhỏ tích tụ cùng áp lực bên ngoài làm cho các cặp đôi rơi vào trạng thái im lặng, xa cách.

Sức khỏe: Tình trạng mất ngủ, đau đầu hoặc mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu cho thấy bạn đang cần được nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Cự Giải có một ngày đầy năng lượng. Bạn làm việc với tất cả sự nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, nhờ đó không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn để lại những dấu ấn rất riêng trong cách bạn thể hiện bản thân.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên dành thời gian để nhìn lại vấn đề của mình, chỉ một chút chủ quan hay quá vội vàng cũng sẽ mang đến những rủi ro đáng tiếc.

Công việc: Sự nghiệp đang trên đà phát triển, Cự Giải gây ấn tượng bằng sự tận tâm và tinh thần cầu tiến.

Tài chính: Hôm nay chưa phải thời điểm phù hợp để mạo hiểm với các khoản đầu tư thiếu rõ ràng hoặc cho vay tiền mà chưa nắm chắc đối tượng. Sự cẩn thận hôm nay sẽ giúp bạn tránh được những phiền phức về sau.

Tình cảm: Chuyện tình cảm khá êm đềm, sự quan tâm, thấu hiểu từ đối phương mang lại cho Cự Giải cảm giác an tâm.

Sức khỏe: Cự Giải đừng quên chăm sóc bản thân, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 8/8/2025 cho thấy Sư Tử khá bận rộn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết đoán và sự nhiệt huyết vốn có, bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi thử thách và hoàn thành tốt những nhiệm vụ.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử hãy tiếp tục nỗ lực và tự tin thể hiện năng lực của mình. Đây chính là lúc để bạn chứng minh bản thân và tiến xa hơn.

Công việc: Sư Tử sẽ phải làm thêm giờ hoặc đảm nhận nhiều việc hơn dự kiến. Thay vì cảm thấy áp lực, bạn hãy xem đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh.

Tài chính: Tài chính vẫn duy trì ổn định, đây là thời điểm thích hợp để Sư Tử bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm dài hạn hoặc tìm hiểu các kênh đầu tư mới.

Tình cảm: Một số vấn đề làm cho Sư Tử cảm thấy hơi bối rối và hụt hẫng trong chuyện tình cảm. Thay vì giữ im lặng hay tỏ ra xa cách, bạn hãy chủ động chia sẻ suy nghĩ và lắng nghe đối phương, điều đó sẽ giúp cả hai hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Sư Tử cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt khi cảm thấy mệt mỏi hoặc chán ăn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Xử Nữ có một nguồn năng lượng ổn định và khá dễ chịu. Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, tuy nhiên chính sự êm đềm đó đôi khi lại làm cho bạn chậm lại mà không nhận ra.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ đừng quá an yên trong vùng an toàn. Sự thoải mái nếu kéo dài quá lâu sẽ làm cho bạn lỡ mất những cơ hội bứt phá.

Công việc: Xử Nữ hãy thử thách mình bằng cách tiếp cận một dự án mới, học hỏi thêm từ những người xung quanh hoặc làm một việc bạn chưa từng thử.

Tài chính: Thu nhập hiện tại khá ổn định, đủ để Xử Nữ duy trì lối sống như mong muốn. Tuy nhiên, nếu muốn tiến xa hơn, bạn đừng quên lên kế hoạch lâu dài và tìm thêm cơ hội để phát triển nguồn thu.

Tình cảm: Chuyện tình cảm đang có những bước tiến tích cực, sự tin tưởng, lắng nghe và cùng nhau chia sẻ sẽ giúp các cặp đôi ngày càng gắn bó hơn.

Sức khỏe: Vấn đề đáng lưu tâm hôm nay là tình trạng lười vận động, ngồi yên quá lâu sẽ làm cho bạn trở nên uể oải, thiếu sức sống.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Thiên Bình có vận trình khá tốt. Sau những ngày bận rộn với công việc và trách nhiệm, đây là lúc lý tưởng để bạn cho phép bản thân được nghỉ ngơi, nhìn lại những gì đã trải qua.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình đừng mãi quay cuồng trong công việc, bạn hãy dành thời gian thư giãn để nạp lại năng lượng.

Công việc: Hôm nay là khoảng thời gian để Thiên Bình chậm lại một nhịp, nhìn lại chặng đường đã đi và cân nhắc cho những mục tiêu lâu dài phía trước.

Tài chính: Tình hình tài chính ổn định cho phép Thiên Bình tự thưởng cho mình như một món quà khích lệ sau những ngày nỗ lực không ngừng.

Tình cảm: Chuyện tình yêu hôm nay mang màu sắc nhẹ nhàng, dễ chịu. Nếu bạn đang ở trong một mối quan hệ, một điều bất ngờ nhỏ như một lời nhắn yêu thương cũng đủ làm cho đối phương cảm thấy ấm lòng.

Sức khỏe: Thiên Bình hãy chú ý chăm sóc bản thân, ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Bọ Cạp cần chú ý hơn trong cách giao tiếp. Việc lựa chọn lời nói tinh tế, nhẹ nhàng sẽ là chìa khóa giúp bạn tránh được những rắc rối đáng tiếc, đồng thời duy trì được hòa khí trong các mối quan hệ.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên suy nghĩ kỹ càng trước khi nói và luôn đặt mình vào vị trí người nghe để cân nhắc cảm xúc của họ.

Công việc: Thay vì lãng phí thời gian vào những cuộc tranh luận không cần thiết, Bọ Cạp hãy tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tài chính: Tình hình tài chính hiện khá ổn định, cho phép Bọ Cạp thoải mái chi tiêu hơn và dành dụm cho những kế hoạch dài hạn trong tương lai.

Tình cảm: Hôm nay là khoảng thời gian thích hợp để Bọ Cạp lắng nghe nửa kia, những cuộc trò chuyện chân thành sẽ giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Sức khỏe: Bọ Cạp đừng quên dành thời gian để thư giãn, những phút giây bình yên này sẽ giúp bạn nạp lại năng lượng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Nhân Mã gặp phải không ít thử thách. Sự lo lắng, vội vàng cùng mong muốn kiểm soát mọi thứ quá mức làm cho bạn đưa ra những quyết định thiếu suy xét, kéo theo đó là những sai lầm không đáng có.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên dành thời gian hít thở sâu, lùi lại một bước và nhìn nhận mọi việc một cách khách quan hơn.

Công việc: Áp lực dồn dập làm cho bạn có cảm giác như đang lạc trong một mê cung, nơi mọi ngả đường đều mơ hồ và khó lựa chọn.

Tài chính: Tình hình tài chính không biến động nhiều nhưng tâm trạng bất ổn làm cho Nhân Mã chi tiêu thiếu kiểm soát và ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách cá nhân.

Tình cảm: Mối quan hệ không được như bạn kỳ vọng, dẫn đến cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Đây cũng là lúc bạn cần cân nhắc lại những mong muốn và cách thể hiện bản thân trong tình cảm.

Sức khỏe: Nhân Mã đừng quên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân để lấy lại nguồn năng lượng tích cực.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Ma Kết gặp phải không ít căng thẳng và thử thách. Những tình huống bất ngờ xảy ra làm cho bạn cảm thấy bối rối, dễ bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực và mất đi sự bình tĩnh cần thiết.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết đừng để những khó khăn trước mắt làm mờ đi mục tiêu dài hạn. Giữ được sự cân bằng giữa lý trí và cảm xúc chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn này một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

Công việc: Ma Kết sẽ gặp phải một số vấn đề, làm cho bạn mất phương hướng. Thay vì phản ứng vội vàng, bạn hãy dành thời gian lắng nghe, suy xét kỹ lưỡng và bình tĩnh tìm cách giải quyết.

Tài chính: Tình hình tài chính có dấu hiệu hao hụt do các khoản chi bất ngờ, đây không phải lúc thích hợp để ký kết hợp đồng hay đưa ra những quyết định quan trọng.

Tình cảm: Khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa hơn, áp lực từ công việc và tiền bạc làm cho bạn trở nên trầm lặng, cáu gắt và khó mở lòng hơn với nửa kia.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe không được tốt khi căng thẳng kéo dài gây ra mất ngủ, đau đầu và mệt mỏi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực. Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn bạn nghĩ và dường như luôn có người sẵn lòng giúp đỡ.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình đừng để nỗi sợ hay sự do dự níu chân mình lại,chỉ cần bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Công việc: Công việc đang tiến triển tích cực, Bảo Bình hoàn thành tốt những gì được giao và có khả năng sẽ được mời tham gia một dự án mới.

Tài chính: Bảo Bình nhận được một khoản tiền bất ngờ như thưởng thêm, lợi nhuận từ công việc phụ hoặc một đề nghị đầu tư có tiềm năng sinh lời.

Tình cảm: Với những Bảo Bình độc thân, đây là ngày thích hợp để mở lòng. Một cuộc gặp gỡ tình cờ hay một lời giới thiệu từ bạn bè sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định và tinh thần hứng khởi giúp Bảo Bình tràn đầy năng lượng.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 cho thấy Song Ngư có một ngày tràn đầy may mắn và năng lượng tích cực. Những nỗ lực của bạn sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Bạn sẽ cảm nhận rõ sự chuyển biến tích cực trong công việc lẫn các mối quan hệ xung quanh.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày thứ Sáu 8/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư hãy chú ý cẩn thận, đặc biệt trong những quyết định liên quan đến công việc hay tài chính.

Công việc: Những cơ hội mới đang gõ cửa, Song Ngư đừng ngần ngại nắm bắt vì chúng sẽ đưa bạn đến gần hơn với mục tiêu mình đã ấp ủ.

Tài chính: Tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc, đây là thời điểm lý tưởng để Song Ngư mở rộng kế hoạch đầu tư hoặc khám phá thêm những thị trường tiềm năng.

Tình cảm: Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng hoặc một buổi hẹn bất ngờ sẽ giúp Song Ngư và nửa kia rút ngắn khoảng cách đang tồn tại.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt nhưng bạn vẫn nên dành thời gian nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 8/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.