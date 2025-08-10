Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/8: Thiên Bình thuận lợi, Bọ Cạp khó khăn

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Bạch Dương đón một ngày tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân mà còn dễ dàng tìm thấy những cơ hội mới. Đây chính là thời điểm để bạn mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những điều mới và cho mọi người thấy khả năng của mình.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Bạch Dương hãy giữ tinh thần cầu tiến, mở lòng đón nhận điều mới và luôn chân thành trong cách cư xử. Chính sự nhiệt huyết và thái độ cởi mở ấy sẽ giúp bạn thu hút may mắn, đồng thời làm cho những người xung quanh muốn đồng hành lâu dài với bạn.

Sự nghiệp: Công việc tiến triển thuận lợi, Bạch Dương có cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước thăng tiến sắp tới.

Tài lộc: Tài chính khởi sắc, Bạch Dương nhận được tiền thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ những dự án đã hoàn thành trước đây.

Tình duyên: Bạch Dương độc thân sẽ tình cờ gặp một người đặc biệt trong các buổi tụ tập bạn bè. Với những ai đang trong mối quan hệ, tình cảm sẽ thêm gắn bó và thấu hiểu.

Sức khỏe: Sức khỏe khá tốt, Bạch Dương cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Kim Ngưu sẽ gặp một số thử thách. Bạn cảm thấy bối rối và khó chịu khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên tạm gác lại những tham vọng hay kế hoạch dài hạn, dành thời gian để làm dịu tâm trí và lấy lại cảm hứng.

Sự nghiệp: Khéo léo trong giao tiếp với đồng nghiệp sẽ giúp Kim Ngưu duy trì môi trường làm việc hòa thuận và tích cực hơn.

Tài lộc: Cảm xúc bất ổn làm cho bạn chi tiêu thiếu kiểm soát, dễ bị cuốn vào những khoản mua sắm không cần thiết.

Tình duyên: Tình cảm chưa có nhiều khởi sắc, bạn hãy chân thành chia sẻ và kiên nhẫn lắng nghe để hạn chế xảy ra mâu thuẫn.

Sức khỏe: Kim Ngưu cần chú ý hơn đến bản thân, tránh làm việc quá sức để giữ gìn sức khỏe.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Song Tử sẽ có một ngày rất thuận lợi. Dù trong công việc hay cuộc sống cá nhân, bạn đều cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp và hỗ trợ đúng lúc. Ngoài ra, tinh thần tích cực cùng cách ứng xử nhẹ nhàng, khéo léo giúp bạn dễ dàng kết nối và tạo thiện cảm với mọi người.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Song Tử nên tiếp tục phát huy khả năng lắng nghe và xử lý tình huống một cách tinh tế. Sự mềm mỏng nhưng quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được những kết quả như mong muốn.

Sự nghiệp: Song Tử dễ dàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hôm nay cũng là cơ hội để bạn tạo bước tiến mới.

Tài lộc: Thu nhập có xu hướng tăng lên, giúp Song Tử dần xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc.

Tình duyên: Trong chuyện tình cảm, Song Tử sẽ nhận được nhiều tin vui, các cặp đôi đang yêu sẽ trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào và ý nghĩa.

Sức khỏe: Song Tử hãy chú ý ngủ đủ giấc và duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe.

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/8: Thiên Bình thuận lợi, Bọ Cạp khó khăn

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Cự Giải đón nhận nhiều điều tích cực. Bạn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự kỷ luật và khả năng quản lý công việc một cách ổn thỏa.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Cự Giải nên giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, chính sự nhẫn nại sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được kết quả như ý muốn.

Sự nghiệp: Cự Giải đừng ngại chia sẻ những ý tưởng mới hoặc nhận thêm trách nhiệm, đây chính là thời điểm để bạn tỏa sáng và thể hiện năng lực của mình.

Tài lộc: Tài chính ổn định, Cự Giải hãy tiếp tục xây dựng kế hoạch rõ ràng và tránh chi tiêu theo cảm xúc để giữ vững nguồn thu.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi xảy ra tranh cãi vì sự cố chấp và thiếu lắng nghe từ cả hai bên. Cự Giải hãy chủ động làm hòa, đừng để cái tôi lớn làm mờ đi tình cảm chân thành.

Sức khỏe: Cơ thể bạn đang có dấu hiệu mệt mỏi do làm việc liên tục và căng thẳng.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 10/8/2025 cho thấy Sư Tử phát triển tích cực. Bạn giữ được tinh thần lạc quan, nhẹ nhàng và dễ dàng hòa hợp với mọi người xung quanh.

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Sư Tử nên tiếp tục duy trì tinh thần học hỏi và đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá những điều mới mẻ.

Sự nghiệp: Công việc diễn ra thuận lợi, Sư Tử hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, ghi điểm với cấp trên nhờ thái độ chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.

Tài lộc: Sư Tử hãy cẩn trọng và xây dựng chiến lược quản lý thu chi rõ ràng. Việc tạo quỹ dự phòng hoặc tìm hiểu thêm về đầu tư sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng tài chính vững chắc trong tương lai.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tiến triển tốt, Sư Tử và nửa kia dễ dàng chia sẻ cảm xúc, thấu hiểu nhau hơn và cùng nhau hướng đến những kế hoạch dài lâu.

Sức khỏe: Sức khỏe của bạn khá ổn, tuy nhiên bạn hãy luôn dành thời gian chăm sóc bản thân.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Xử Nữ sẽ có một ngày đầy may mắn. Với sự tự tin và tinh thần chủ động, bạn dễ dàng nắm bắt những cơ hội quý giá để phát triển bản thân.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên mạnh dạn tiến bước, không ngần ngại mở rộng các mối quan hệ và thử sức với những điều mới mẻ.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm lý tưởng để Xử Nữ khởi động các kế hoạch mới, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.

Tài lộc: Thu nhập có sự khởi sắc rõ rệt nhưng bạn vẫn cần xây dựng chiến lược phát triển rõ ràng để giữ vững sự ổn định lâu dài.

Tình duyên: Xử Nữ độc thân có cơ hội gặp gỡ người làm cho tim bạn rung động, mở ra một mối quan hệ mới đầy hứa hẹn.

Sức khỏe: Sức khỏe ổn định, Xử Nữ cảm thấy tràn đầy năng lượng và thoải mái hơn để tận hưởng ngày mới.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Thiên Bình khá thuận lợi với nhiều dấu hiệu tích cực. Sự nhạy bén, khả năng tổ chức và tư duy chiến lược của bạn đang phát huy tốt, giúp biến những ý tưởng tưởng chừng xa vời thành những bước đi rõ ràng và khả thi.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Thiên Bình hãy tin vào lựa chọn của mình và hành động dứt khoát.

Sự nghiệp: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng giúp Thiên Bình giải quyết công việc nhanh gọn và hiệu quả, đồng thời giúp bạn gây ấn tượng mạnh với đồng nghiệp và cấp trên.

Tài lộc: Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư hoặc triển khai dự án mới thì đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu. Thiên Bình sẽ nhận được một khoản lợi nhuận nhỏ bất ngờ, giúp cải thiện tài chính.

Tình duyên: một số vướng mắc trong chuyện tình cảm làm cho bạn vẫn còn chần chừ, chưa thật sự mở lòng. Những ký ức cũ dường như vẫn níu chân bạn, làm cho hiện tại khó có cơ hội bước vào.

Sức khỏe: Áp lực công việc và cảm xúc dao động làm cho Thiên Bình rơi vào trạng thái căng thẳng.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Bọ Cạp gặp phải không ít thử thách. Một số hiểu lầm nhỏ bị đẩy đi quá xa nếu bạn không khéo léo kiểm soát lời nói và cảm xúc của mình.

Tử vi hôm nay 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Bọ Cạp hãy lắng nghe và lựa chọn thời điểm thích hợp để chia sẻ quan điểm. Sự bình tĩnh và tinh tế sẽ giúp bạn tránh được những rắc rối không cần thiết.

Sự nghiệp: Công việc hôm nay phát sinh mâu thuẫn, Bọ Cạp hãy hạn chế tranh luận gay gắt và lựa chọn cách diễn đạt mềm mỏng để giữ được hòa khí và hình ảnh chuyên nghiệp.

Tài lộc: Tài chính duy trì ở mức ổn định, hôm nay là thời điểm thích hợp để Bọ Cạp tập trung tiết kiệm hoặc xây dựng kế hoạch chi tiêu dài hạn.

Tình duyên: Nếu để hiểu lầm tồn tại quá lâu, khoảng cách giữa Bọ Cạp và nửa kia sẽ ngày càng lớn. Bạn hãy chủ động chia sẻ, giải thích và lắng nghe nhau để giúp mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Sức khỏe: Bọ Cạp nên dành thời gian nghỉ ngơi và hạn chế suy nghĩ tiêu cực.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Nhân Mã sẽ gặp phải một số tình huống khá nhạy cảm. Với tính cách thẳng thắn, hài hước, bạn đôi khi vô tình nói ra những lời làm cho người khác cảm thấy tổn thương dù bạn không có ý xấu.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên chú ý kiểm soát năng lượng của bản thân. Thay vì ôm đồm quá nhiều việc, bạn hãy ưu tiên tập trung vào những lĩnh vực mà mình hiểu rõ để đạt kết quả tốt nhất.

Sự nghiệp: Có khá nhiều cơ hội để Nhân Mã thể hiện năng lực, tuy nhiên bạn cần cẩn thận lựa chọn công việc phù hợp để không bị phân tâm.

Tài lộc: Khi cải thiện tài chính, Nhân Mã hãy thật thận trọng, tránh để lòng tham chi phối và dẫn đến những quyết định nóng vội.

Tình duyên: Mối quan hệ cần được quan tâm nhiều hơn, sự vô tư sẽ gây tổn thương nếu bạn không để ý đến cảm xúc của nửa kia.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe không được tốt, Nhân Mã nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Ma Kết đón nhận nhiều điều tích cực và hứa hẹn. Bạn dễ dàng nhận ra những cơ hội mới và xử lý mọi việc một cách rất tự tin, hiệu quả.

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Ma Kết đừng quên dành thời gian bên gia đình, nơi đó sẽ tiếp thêm năng lượng và mang lại cho bạn sự bình yên.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm thích hợp để Ma Kết mở rộng kinh doanh, thử sức với dự án mới hoặc tiến hành những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu.

Tài lộc: Ma Kết hãy chú ý kiểm soát các khoản chi tiêu, tránh mua sắm những thứ không thật sự cần thiết để giữ tài chính ổn định.

Tình duyên: Chuyện tình cảm tiến triển thuận lợi, sự quan tâm và sẻ chia đúng lúc giúp tình cảm của hai bạn ngày càng gắn kết sâu sắc hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, Ma Kết đừng quên dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Bảo Bình đón nhận nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Bạn tràn đầy cảm hứng sáng tạo, tư duy linh hoạt và dễ dàng ghi điểm với mọi người nhờ sự chân thành, cởi mở trong cách ứng xử.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên suy xét kỹ càng và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước khi đưa ra các quyết định quan trọng.

Sự nghiệp: Nguồn năng lượng tích cực cùng khả năng giao tiếp khéo léo giúp Bảo Bình làm việc hiệu quả và tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp.

Tài lộc: Bảo Bình nên cẩn trọng với các khoản đầu tư rủi ro cao, tránh để cảm xúc nhất thời dẫn dắt quyết định của mình.

Tình duyên: Chuyện tình cảm có sự tiến triển tích cực, những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp các cặp đôi thêm thấu hiểu và gắn bó hơn.

Sức khỏe: Tinh thần phấn khởi và sức khỏe ổn định giúp bạn duy trì năng lượng, sẵn sàng chinh phục những kế hoạch phía trước.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 cho thấy Song Ngư sẽ trải qua một ngày khá thuận lợi. Năng lượng tích cực, tinh thần nhiệt huyết cùng sự quyết đoán giúp bạn dễ dàng vượt qua những thử thách.

Tử vi vui 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày Chủ Nhật 10/8/2025 dành lời khuyên cho Song Ngư đừng quá mải mê công việc mà quên chăm sóc cảm xúc và nhu cầu bản thân.

Sự nghiệp: Hôm nay là thời điểm tuyệt vời để Song Ngư khẳng định vị thế và theo đuổi những mục tiêu lớn. Sự chủ động và năng lực lãnh đạo của bạn được cấp trên đánh giá cao, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Tài lộc: Song Ngư hãy tiếp tục duy trì tinh thần làm việc chăm chỉ và xây dựng kế hoạch quản lý chi tiêu rõ ràng.

Tình duyên: Giữa các cặp đôi xảy ra một số mâu thuẫn, Song Ngư nên thử đặt mình vào vị trí của đối phương, lắng nghe một cách bình tĩnh để cả hai hiểu nhau hơn.

Sức khỏe: Tình trạng sức khỏe không được ổn định, Song Ngư cần chú ý đến những thay đổi của cơ thể để kịp thời điều chỉnh.

Trên đây là tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay ngày 10/8/2025 của 12 cung hoàng đạo, hãy lên cho mình kế hoạch tốt nhất cho ngày mới nhé.

(*) Thông tin về bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.