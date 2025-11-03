Từ thành công Hội chợ mùa Thu, Thủ tướng đề xuất tổ chức Hội chợ mùa Xuân 2026

(VTC News) -

Theo Thủ tướng, Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 khép lại bằng những con số ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo động lực và hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở kết quả của hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ mùa Thu thường niên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án để tổ chức thành công Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất - năm 2026.

Nói về Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, đây là bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại - đầu tư - văn hóa quốc gia, mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng cũng khẳng định đây là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất và xuất, nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các “động lực tăng trưởng truyền thống”, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hội chợ đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan; hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp Việt Nam ngoài nước; với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng.

“Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho Nhân dân’’, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định hội chợ đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo và văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội và con người”.

Không chỉ dừng lại ở các giao dịch thương mại, hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại “hòa quyện” cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, hội chợ chính là một hành trình trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam, đối với đông đảo du khách tham quan và người dân.

Nhiều sản phẩm, thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước “phủ sóng” thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tâm huyết và sáng tạo của các Bộ, ngành Trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước, Thủ tướng cho rằng thành công của hội chợ chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển, mà còn là một “điểm đến” an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tiếp nhận hơn 300 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Tại Lễ bế mạc, Thủ tướng nhắc lại lời kêu gọi tại Lễ khai mạc hội chợ về việc chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa Thu hy vọng".

Với tinh thần "phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội", đến nay, các hoạt động quyên góp, ủng hộ đã tiếp nhận được 316 tỷ đồng. Thủ tướng khẳng định tinh thần nhân ái này chính là biểu hiện cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" của dân tộc ta, là nền tảng và là sức mạnh nội sinh để đất nước tiến xa và vững chắc hơn trên con đường phát triển.

Các doanh nghiệp và tổ chức quyên góp, ủng hộ cho người dân đang chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.

Theo Thủ tướng, những ngày qua, đồng bào các tỉnh miền Trung nước ta đã phải gồng mình, chống chọi lại với thiên tai, bão lũ, gây ra thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản; sắp tới lại tiếp tục phải đối phó với cơn bão số 13 đang mạnh lên ngoài Biển Đông.

Với truyền thống "tương thân, tương ái", "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" và tinh thần "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, thuận lợi ở đâu thì giúp ở đó", Thủ tướng tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào và chiến sỹ cả nước tiếp tục đồng hành, chung tay ủng hộ, chia sẻ mất mát, tiếp thêm động lực để người dân vùng thiên tai, bão lũ kiên cường, vững vàng trước khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ mùa Thu 2025 chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam; thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo và hướng đến tương lai.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế xã hộ của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão lũ.