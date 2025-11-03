30 đơn vị đạt giải 'Không gian trưng bày tiêu biểu' tại Hội chợ mùa Thu 2025

(VTC News) -

Tối 3/11, Lễ bế mạc Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ban Tổ chức đã vinh danh 30 đơn vị đạt giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Cụ thể, đó là không gian trưng bày của UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Sơn La, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Tuyên Quang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Trị.

Ngoài ra, gian hàng của 4 đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng được vinh danh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng vinh danh 30 đơn vị đạt giải “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Hội chợ Mùa thu Lần thứ Nhất - năm 2025. (Ảnh: BTC).

Bên cạng đó còn có gian hàng trưng bày, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của ngành Nông nghiệp và Môi trường, khu gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sắc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), khu gian hàng sản phẩm tiêu biểu Autralia, khu gian hàng của Amazon Global Selling Việt Nam.

Các đơn vị đạt giải thưởng “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 còn lại gồm: Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce, Tập đoàn STAVIAN.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức, từ ngày 25/10.

Hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Theo ban tổ chức, hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước.

Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là “sàn giao dịch thực chất”, giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu.

Trong khuôn khổ hội chợ, ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết.

Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại - đầu tư - đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ được ký kết ngay tại Hội chợ mùa Thu không chỉ khẳng định tầm vóc và sức hút của hội chợ mà còn thể hiện rõ vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Đồng thời là minh chứng sinh động cho một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu sức sống. Kết quả này khẳng định thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy triển vọng cho các nhà đầu tư quốc tế trong giai đoạn mới.