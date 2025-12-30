Từ tháng 1/2026, TP.HCM hạn chế học sinh dùng điện thoại vào giờ chơi

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó trưởng Phòng Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT TP.HCM) cho biết, từ tháng 10/2025 đến tháng 12/2025, Sở GD&ĐT TP.HCM thí điểm mô hình “Giờ ra chơi hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử” trong trường học. Có 16 cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm.

Trò chơi dân gian là một trong những hoạt động vui chơi được tăng cường trong trường học để giảm thời gian học sinh tiếp xúc với thiết bị điện tử. (Ảnh minh họa)

Sau 2 tháng triển khai, ghi nhận cho thấy giờ ra chơi tại các trường học trở nên sôi nổi, tăng tương tác trực tiếp; học sinh tham gia các hoạt động vận động, vui chơi tập thể, đọc sách, chơi cờ, sinh hoạt câu lạc bộ.

Tình trạng học sinh sử dụng điện thoại di động thụ động, đơn lẻ, tách biệt trong giờ ra chơi giảm rõ rệt; học sinh hình thành thói quen sử dụng điện thoại di động đúng mục đích, đúng thời điểm và không gian quy định.

Qua thống kê, hơn 80% học sinh tham gia ít nhất một hoạt động thay thế trong giờ ra chơi. Tỷ lệ phụ huynh đồng thuận đối với các hoạt động thay thế điện thoại di động lên đến hơn 97%.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM thừa nhận một số khó khăn như: điều kiện cơ sở vật chất, không gian sân trường nhiều nơi còn hạn chế; kinh phí tổ chức hoạt động và vật tư còn khó khăn; hoạt động dễ nhàm chán vì không được làm mới thường xuyên; hầu hết hoạt động phụ thuộc vai trò tổ chức của thầy, cô giáo, chưa chuyển giao mạnh mẽ qua vai trò tự quản của học sinh; sự phối hợp gia đình và nhà trường chưa đồng bộ, một số phụ huynh vẫn cho phép con em sử dụng điện thoại theo nhu cầu cá nhân.

Trước thực tế đó, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị các trường tiếp tục tạo nhiều hoạt động phù hợp sở thích, nhu cầu của học sinh. Việc triển khai các hoạt động cần phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ngoài nhà trường như các hội đoàn, nghệ sĩ, chuyên gia, nghệ nhân, tận dụng nguồn lực từ phụ huynh để đa dạng hoạt động cho học sinh tham gia.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, từ tháng 1/2026, ngành giáo dục và đào tạo TP.HCM triển khai “Giờ ra chơi hạn chế sử dụng điện thoại di động, thiết bị điện tử” tại tất cả các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.