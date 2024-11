Tự nhận trình độ tiếng Anh đủ 'kết nối 4 phương', sao Kỳ Duyên phải 'né mic'?

(VTC News) -

Là đại diện Việt Nam tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh - Miss Universe, Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả quê nhà. Sau hơn một tuần nhập cuộc, đại diện Việt Nam có phong độ khá ổn định, biết cách gây ấn tượng qua phong cách ăn mặc.

Tuy nhiên điểm khiến khán giả lo lắng nhất cho đại diện Việt Nam chính là khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Trong lần xuất hiện mới đây nhất, Kỳ Duyên gây ấn tượng bởi phong cách menswear cùng kính đen. Ngay khi xuất hiện, đại diện Việt Nam đã được truyền thông quốc tế săn đón và gọi tên.

Kỳ Duyên né tránh câu hỏi phỏng vấn.

Song ngay khi được truyền thông hỏi: "Who is your favourite Miss Universe?” (Hoa hậu Hoàn vũ nào là người bạn yêu thích nhất?), Kỳ Duyên tỏ ra bối rối và tìm cách quay người đi vào trong để từ chối trả lời.

Phản ứng của Kỳ Duyên nhanh chóng nhận phải nhiều tranh cãi của khán giả. Nhiều người thất vọng khi Kỳ Duyên né tránh một câu hỏi đơn giản, điều này cho thấy nàng hậu lộ điểm yếu chính là ở ngoại ngữ.

Tuy nhiên vẫn có nhiều khán giả bênh vực khi cho rằng Kỳ Duyên cố tình không muốn trả lời một câu hỏi có tính chọn lựa như vậy vì dễ gây phản ứng trái chiều. Ngoài ra, nàng hậu cũng đang bị ê-kíp chương trình hối thúc di chuyển theo đoàn nên không đủ thời gian để đứng lại trả lời.

Kỳ Duyên biết cách làm mới phong cách mỗi ngày.

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên gây tranh cãi bởi khả năng nói tiếng Anh tại Miss Universe 2024. Cách đây vài ngày, người đẹp Việt Nam cũng có phần trả lời ấp úng khi được đài truyền hình phỏng vấn.

Khán giả cho rằng Kỳ Duyên có điểm yếu lớn nhất là ngoại ngữ còn chưa lưu loát, tự nhiên. Suốt cuộc thi, cô chỉ nói những câu đơn giản và ngắn gọn, chưa thể hiện rõ cá tính, suy nghĩ của bản thân.

Khi tương tác với các đại diện quốc tế, nàng hậu Việt Nam vẫn để lộ vốn từ vựng khá hạn chế và các câu trả lời thiếu sự đa dạng.

Kỳ Duyên ấp úng khi trả lời trên đài truyền hình.

Trước đó tại buổi chia sẻ trước khi lên đường thi quốc tế, Kỳ Duyên tự tin khẳng định trình độ tiếng Anh của cô "đủ để giao tiếp, kết nối bốn phương với các thí sinh". Tuy nhiên, cô cho biết sẽ ưu tiên dùng tiếng Việt trong những phần thi quan trọng tại Miss Universe 2024.

"Phần phỏng vấn kín hay những lúc cần trả lời ứng xử, tôi sẽ quyết định dùng tiếng mẹ đẻ. Tôi muốn truyền tải được thông điệp một cách rõ ràng, mạnh mẽ nhất. Năng lượng và sức mạnh nội tại bên trong phải được truyền qua ngôn ngữ mẹ đẻ. Tại cuộc thi sẽ luôn có thông dịch viên vì vậy điều này không phải vấn đề lớn. Việc dùng tiếng Anh đôi khi sẽ làm ảnh hưởng tới thần thái của mình", người đẹp khẳng định.

Bước qua một nửa hành trình, đại diện Việt Nam vẫn giữ được tinh thần ổn định. Tuy nhiên, trong bảng đánh giá mới nhất của chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology (có hơn 3,5 triệu người theo dõi), Kỳ Duyên vắng mặt trong top 30. Trước thềm sang Mexico thi đấu, Kỳ Duyên thậm chí được chuyên trang sắc đẹp này đánh giá khá cao ở vị trí thứ 6.

Kỳ Duyên tiết lộ mỗi ngày mình chỉ ngủ được rất ít và luôn phải thức dậy từ lúc 4h sáng tự tay trang điểm, làm tóc. Cô muốn xuất hiện chỉn chu nhất trước truyền thông và các thí sinh. Nàng hậu cũng cho biết luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả và sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng vừa cán mốc 1,8 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Sau vài ngày chinh chiến tại cuộc thi, cô đã tăng hơn 100 nghìn người theo dõi. Con số trên giúp Kỳ Duyên lọt top các người đẹp có lượt người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram tại Miss Universe 2024.

Kỳ Duyên nhận được lượt like cao nhất trên trang chủ.

Trong bức ảnh quảng cáo sản phẩm được cuộc thi đăng tải, Kỳ Duyên là người đang nhận lượt tương tác cao nhất. Ngoài ra, cô cũng được lựa chọn trở thành gương mặt quảng cáo cho các nhãn hàng như Pandora, Vizzano, Tasty Green trong hành trình tham gia cuộc thi.

Khán giả kỳ vọng nếu giữ được nguồn năng lượng và sự chỉn chu này, Kỳ Duyên sẽ tạo được dấu ấn ở những đêm thi quan trọng.

Miss Universe 2024 có tới gần 130 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới xác nhận tham gia. Đây là năm quy tụ đông thí sinh nhất từ trước đến nay.

Theo lịch trình, đêm trình diễn trang phục dân tộc và bán kết sẽ diễn ra vào 14/11. Chung kết dự kiến diễn ra tối 16/11 (sáng 17/11, theo giờ Việt Nam) tại Mexico.