Thi Miss Universe, Kỳ Duyên phải dậy từ 4h sáng để tự trang điểm và làm tóc

(VTC News) -

Là đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss Universe, mọi hoạt động của Kỳ Duyên nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Bước vào cuộc thi được 3 ngày, song Kỳ Duyên đã gây được ấn tượng, đặc biệt là ở phong cách thời trang.

Trong lần xuất hiện mới nhất, nàng hậu diện chiếc váy màu vàng ôm sát, thiết kế này giúp Kỳ Duyên phô diễn lợi thế body, đặc biệt là đôi chân dài. Đọ sắc cùng các đối thủ, Kỳ Duyên không bị lấn át.

Kỳ Duyên tự trang điểm và làm tóc chỉn chu.

Tiết lộ trên sóng livestream, đại diện Việt Nam cho biết cô đã phải dậy từ 4h sáng để tự trang điểm và làm tóc. Kỳ Duyên muốn lúc nào cũng phải xuất hiện thật chỉn chu trước mọi người.

Kỳ Duyên giao lưu cùng dàn thí sinh quốc tế.

Kỳ Duyên cũng cho biết đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của ban tổ chức về các công đoạn chuẩn bị cho cuộc thi. Người đẹp nhận được lời khen từ ê-kíp vì là một trong số những thí sinh hoàn thành sớm nhất.

Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng luôn biết cách chủ động kết nối với các thí sinh. Cô còn hướng dẫn các đại diện khác nói tiếng Việt.

Kỳ Duyên tạo được ấn tượng bởi gu thời trang.

Trước đó trong ngày thứ 2 tại Miss Universe 2024, Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trong chiếc váy crop-top trắng trễ vai, khéo léo khoe vòng eo quyến rũ và phong thái tự tin.

Trong cuộc gặp mặt với bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip - chủ tịch cuộc thi, Kỳ Duyên cũng nhanh chóng tạo được ấn tượng. Vị chủ tịch tỏ ra bất ngờ và liên tục trầm trồ trước ngoại hình của đại diện Việt Nam. Bà Anne còn chủ động ôm và nắm tay Kỳ Duyên trong lúc nói chuyện.

Kỳ Duyên tạo được sức hút nổi bật giữa dàn thí sinh quốc tế.

Kỳ Duyên đang có sự thể hiện tự tin, giữ phong độ tốt tại cuộc thi. Khán giả kỳ vọng nếu giữ được nguồn năng lượng và sự chỉn chu này, Kỳ Duyên sẽ lọt vào mắt xanh của BTC.

Song khán giả cho rằng Kỳ Duyên vẫn còn một hạn chế khi ngoại ngữ còn chưa lưu loát, tự nhiên. Trong những cuộc phỏng vấn ngắn, cô chỉ nói những câu đơn giản và ngắn gọn, chưa thể hiện rõ cá tính, suy nghĩ của bản thân. Năm nay, dàn thí sinh tại Miss Universe được đánh giá rất mạnh và tài năng, vì vậy Kỳ Duyên cần phải nỗ lực hơn nhiều.

Kỳ Duyên gửi lời chào bằng tiếng Anh.

Trước khi đến với Miss Universe 2024, Kỳ Duyên đã có hơn 1 tháng chuẩn bị các kỹ năng như catwalk, giao tiếp, ứng xử và kiến thức cho đấu trường nhan sắc này. Kỳ Duyên thừa nhận cô cũng chịu áp lực rất lớn từ công chúng trong nước nhưng đây là ước mơ thanh xuân và là cơ hội để chứng minh tài năng và bản lĩnh của mình trên trường quốc tế.

Thời gian qua, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế liên tục cập nhật thông tin về cuộc thi Miss Universe.

Chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Missosology dự đoán đại diện Việt Nam xếp ở vị trí thứ 6. Trong khi đó, chuyên trang Sash Factor đặt Kỳ Duyên đứng vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng. Các người đẹp được chú ý và luôn đứng đầu danh sách gồm Thái Lan, Peru, Venezuela, Đan Mạch, Cộng hòa Dominica...

Miss Universe 2024 có tới gần 130 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới xác nhận tham gia. Đây là năm quy tụ đông thí sinh nhất từ trước đến nay.

Theo lịch trình của BTC Miss Universe, đêm trình diễn trang phục dân tộc và bán kết sẽ diễn ra vào 14/11, chung kết dự kiến diễn ra tối 16/11 (sáng 17/11, theo giờ Việt Nam).

Kỳ Duyên đang nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả quê nhà.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Nam Định. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Người đẹp cao 1,76m với số đo 3 vòng 86-60-94cm.

So với thời điểm mới đăng quang, Kỳ Duyên ở hiện tại có sự thay đổi đáng kể về diện mạo. Người đẹp có vóc dáng cân đối nhờ chế độ ăn uống, luyện tập đều đặn.

Hiện Kỳ Duyên hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.