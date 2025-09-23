5 dự án khởi nghiệp gọi vốn thành công tại sự kiện Demo Day - Đại học Trà Vinh

(VTC News) -

Trong đó 5 dự án khởi nghiệp gọi vốn thành công gồm: 2 dự án được đầu tư vốn trực tiếp, lần lượt là 1 tỷ đồng và 400 triệu đồng; 1 dự án kêu gọi 350 triệu đồng - trong quá trình thương lượng với Founder tăng % cổ phần cho nhà đầu tư; Dự án bò ký gửi được hỗ trợ đầu tư 100 con bò vỗ béo; 1 Founder quyết định bán doanh nghiệp cho nhà đầu tư với 1,3 tỷ đồng nhưng vẫn giữ 30% cổ phần và quyền điều hành. Còn lại 2 doanh nghiệp đang tiếp tục gọi vốn.

Đây là lần đầu tiên một Vườn ươm doanh nghiệp trực thuộc trường ĐH ở ĐBSCL làm được việc này và đạt được kết quả ấn tượng. Tuy số vốn gọi được còn khiêm tốn nhưng đó là chỉ dấu cho định hướng, hoạt động đúng hướng của nhà trường trong phát triển hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Thành tựu nhỏ nhưng khích lệ to trong bối cảnh thực hiện của NQ 57 và 68…..

Từ ý tưởng/mô hình đến thuyết phục nhà đầu tư bỏ tiền là một hành trình dài và không dễ dàng. Tất cả những việc TVU làm về ĐMST&KN thời gian qua đều hướng đến đầu ra là thành lập doanh nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư phát triển và hướng đến thành công. Bước đầu tín hiệu rất đáng mừng! TVU đã đạt cột mốc quan trọng thứ 2. Nếu TVU tiếp tục phát huy mạnh hai khâu đầu thì tương lai các DN khởi nghiệp thành công qua hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của TVU là không xa.

Kết quả này cho thấy các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và Học viện Khởi nghiệp của Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thuộc trường ĐH Trà Vinh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được niềm tin và sự đánh giá cao từ phía nhà đầu tư.

Được biết, ngày 20/9/2025, tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long thuộc trường Đại học Trà Vinh diễn ra thành công Sự kiện Demo Day - Lễ tốt nghiệp Học viện Khởi nghiệp (Khóa V), tổng kết chương trình đào tạo, ghi nhận thành quả, và tạo cơ hội kết nối cho các học viên với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, và cộng đồng khởi nghiệp.

Sau gần 4 tháng đào tạo, các học viên trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự tin trình bày mô hình kinh doanh của mình trước các nhà đầu tư, đối tác và chuyên gia. Kết quả, Ban tổ chức chương trình trao chứng nhận tốt nghiệp cho 15/20 học viên hoàn thành chương trình đào tạo và 8 học viên có thành tích nổi bậc trong toàn Chương trình đào tạo.

Đại diện học viên khoá V, bà Trần Thị Thu Ba – Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Sao Kim VFG - cho biết: “Khóa học không chỉ giúp các doanh nghiệp tích lũy kiến thức và kỹ năng mà còn rèn luyện sự tự tin để trình bày mô hình kinh doanh trước các nhà đầu tư. Nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ các chuyên gia, mentor, những dự án khởi nghiệp đã được định hình, phát triển và vận hành doanh nghiệp của mình một cách bền vững.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ, đưa doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng khởi nghiệp."

Đại diện Hội đồng tư vấn - Hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia phía Nam, ThS. Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cho biết: “Chương trình diễn ra thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của các doanh nghiệp đang ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, góp phần mở ra cơ hội kinh doanh mới và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng khởi nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để đạt được những kết quả này chính là nhờ công lao giảng dạy của quý chuyên gia và sự nỗ lực không ngừng của các học viên. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút thêm nguồn lực đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.”

Tại chương trình, 7 học viên tiến hành kêu gọi vốn trước nhà đầu tư với kết quả 5/7 dự án được nhà đầu tư rót vốn với nhiều hình thức khác nhau. Tổng số vốn đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt cho các dự án thành công là 1,4 tỷ đồng, bao gồm một dự án được đầu tư 1 tỷ đồng và một dự án 400 triệu đồng.

Bên cạnh đó dự án về “bò ký gửi 360” nhận được đầu tư bằng hiện vật là 100 con bò, có 1 dự án Fouder quyết định bán cả dự án của mình cho nhà đầu tư với 1,3 tỷ đồng nhưng vẫn giữ 30% cổ phần và quyền điều hành. Một dự án khởi nghiệp khác đang trong quá trình thương lượng với số vốn kêu gọi 350 triệu đồng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức vinh danh và tri ân các Mentor, chuyên gia đã đồng hành cùng các Học viện Khởi nghiệp Khóa V trong Chương trình Mentoring 1:1.

Tính đến tháng 8/2025, TVU có tổng cộng 27 chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế, bao gồm FIBAA (châu Âu), AUN-QA (Đông Nam Á), và ABET (Hoa Kỳ), góp phần đưa trường Đại học Trà Vinh vào nhóm các trường đại học có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN, FIBAA, ABET. Trong đó, 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu); 12 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á); 4 chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ). Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định uy tín quốc tế của trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho sinh viên như: bằng cấp được công nhận rộng rãi, tăng cơ hội tham gia trao đổi học tập, thực tập quốc tế và đặc biệt tạo lợi thế cạnh tranh khi các em bước vào thị trường lao động toàn cầu. Bên cạnh đó, 6 năm liên tiếp thăng hạng trong Top 100 trường đổi mới sáng tạo và có ảnh hưởng, đóng góp cho xã hội - Wuri Ranking. Đặc biệt, năm 2025, TVU xếp hạng 29 trong Top 400 trường, tăng 13 bậc so với năm 2024. Nhiều năm liền trường Đại học Trà Vinh nằm trong Top 200 trường đại học có môi trường giáo dục xanh và phát triển bền vững theo UI GreenMetric Ranking; ba năm liền (2022, 2023, 2024) đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc.