Từ dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII đến kỳ vọng nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 của đất nước diễn ra trong bối cảnh thế giới đầy biến động: Đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, xung đột địa chính trị làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và lương thực, cùng với sự dịch chuyển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ.

Trong hoàn cảnh đó, Việt Nam đã không chỉ vượt qua khó khăn, thách thức mà còn đạt được nhiều thành tựu nổi bật, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Để có được thành quả ấy, phải nhắc đến những quyết sách, chiến lược mang tầm vóc lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII

Bình luận vấn đề này, TS Phan Văn Thắng (Học viện Chính trị Khu vực III - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhìn nhận giai đoạn 2021 - 2026 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước.

Thành tựu đạt được không chỉ khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, mà còn cho thấy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc định hướng, tổ chức và thực hiện. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức khởi động kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo TS Thắng, nhiệm kỳ qua, nước ta đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế duy trì tăng trưởng ổn định, chính trị - quản trị có bước đột phá với việc tinh gọn bộ máy, xã hội được cải thiện về an sinh và chất lượng sống, đối ngoại nâng cao vị thế quốc tế. Dấu ấn của Đảng thể hiện rõ trong việc định hướng chiến lược, tổ chức thực hiện quyết liệt, tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân.

TS Thắng phân tích, về kinh tế, trong bối cảnh thế giới biến động mạnh bởi đại dịch COVID-19, xung đột địa chính trị và suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP khá cao, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Chính phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và đầu tư công.

Việt Nam đã xây dựng nền tảng cho kinh tế số, thương mại điện tử phát triển mạnh, góp phần nâng cao năng suất lao động. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ, với nhiều sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD.

Đáng chú ý, các dự án cao tốc Bắc - Nam, sân bay quốc tế Long Thành, và hệ thống cảng biển được triển khai, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.

“Về Chính trị, một trong những thành tựu mang tính “cách mạng” là việc tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền 2 cấp chính thức vận hành tại 34 tỉnh, thành phố, giúp bộ máy quản lý gần dân, sát dân hơn và giảm chồng chéo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai quyết liệt, nhiều vụ án lớn được xử lý, củng cố niềm tin của nhân dân. Ứng dụng công nghệ được đẩy mạnh, qua đó giảm thủ tục rườm rà, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, TS Thắng nói và chia sẻ thêm Đảng và Nhà nước chú trọng chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh và biến động kinh tế.

Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông được triển khai, chú trọng kỹ năng số và hội nhập quốc tế. Hệ thống y tế được củng cố sau đại dịch, năng lực phòng chống dịch bệnh được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

bui-van--2.jpg Ngay từ khi đang tiến hành đại hội XIII, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế. Ông Bùi Văn Tiếng

Nhìn lại chặng đường Đại hội XIII, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng cho biết, ngay từ khi đang tiến hành đại hội, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế, dẫn đến kinh tế phục hồi nhanh sau đại dịch.

Đây cũng là nhiệm kỳ của công cuộc phục hưng văn hoá, khởi đầu từ Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021.

Không có Hội nghị mang tính lịch sử này, văn hoá Việt Nam khó có thể được phục hồi và phát triển như hôm nay.

Một dấu ấn quan trọng khác là đã sớm triển khai việc hợp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc nhiệm vụ của cấp huyện.

Mở ra nhiều kỳ vọng lớn lao trong nhiệm kỳ mới

Theo TS Phan Văn Thắng, trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động, Nhân dân kỳ vọng lãnh đạo nhiệm kỳ mới sẽ giữ vững bản lĩnh và trí tuệ. Tiếp tục thể hiện sự kiên định, sáng suốt trong hoạch định đường lối, chính sách, đưa đất nước vượt qua thách thức toàn cầu.

“Nhân dân kỳ vọng lãnh đạo sẽ gần dân, sát dân hơn. Lắng nghe ý kiến Nhân dân, giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội, tạo niềm tin và sự đồng thuận.

Đặc biệt, lãnh đạo cần khuyến khích tinh thần sáng tạo trong quản trị, kinh doanh, khoa học - công nghệ, để đất nước bắt kịp xu thế phát triển toàn cầu”, TS Thắng bày tỏ.

TS Thắng kỳ vọng kinh tế không chỉ tăng trưởng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới nền kinh tế xanh, tuần hoàn, và số hóa. Từ đó, đời sống Nhân dân được cải thiện, khoảng cách giàu nghèo thu hẹp, an sinh xã hội được bảo đảm. Hệ thống giáo dục đổi mới toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Nhiệm kỳ mới mở ra nhiều kỳ vọng lớn lao. Đất nước sẽ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu rộng, và nâng cao vị thế quốc tế. Để đạt được điều đó, lãnh đạo nhiệm kỳ mới cần tập trung vào cải cách thể chế, phát triển kinh tế số, xây dựng nền kinh tế xanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Có thể nói, tầm vóc và trách nhiệm của lãnh đạo nhiệm kỳ mới chính là dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của sáng tạo, bền vững và hội nhập toàn cầu”, TS Phan Văn Thắng nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội, chiều 21/1. (Ảnh: TTXVN)

Còn theo nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Bùi Văn Tiếng, Đại hội XIV của Đảng nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức khởi động kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Là một người hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, trước hết ông Tiếng kỳ vọng văn hoá sớm trở thành “hệ điều tiết phát triển đất nước” đúng theo tinh thần Báo cáo Chính trị trình Đại hội nhằm thể hiện rõ nét vai trò định hướng, chi phối, điều hòa hành vi xã hội và sự phát triển kinh tế - chính trị theo những giá trị, chuẩn mực mang tính dân tộc và nhân văn.

“Là người Đà Nẵng, tôi cũng kỳ vọng những mô hình kinh tế mới như khu thương mại tự do hay trung tâm tài chính quốc tế được vận hành một cách hiệu quả, tạo nên động lực phát triển đất nước.

Tôi ấn tượng nhất với yếu tố “hạnh phúc” được đưa vào chủ đề của Đại hội XIV, từ đó rất mong những chủ trương vì hạnh phúc của Nhân dân mà Đại hội XIV đề ra nhanh chóng đi vào cuộc sống một cách thực chất, hướng tới sự đều khắp.

Chẳng hạn như chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước; chủ trương cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh; chủ trương miễn viện phí toàn dân dựa trên nền tảng trụ cột là bảo hiểm y tế…”, ông Tiếng chia sẻ.

Trong căn nhà cấp 4 ở phường Đồng Hới (Quảng Trị), ở tuổi 82, ông Phan Văn Đắc (SN 1943, cựu chiến binh Binh đoàn 559) vẫn minh mẫn, chăm chú nghe đài, theo dõi tin tức bên thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với nhiều kỳ vọng. Qua việc nắm bắt thông tin trên các phương tiện truyền thông, ông Đắc đánh giá, Đại hội XIV lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lộ trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ông Phan Văn Đắc. “Từng theo dõi nhiều kỳ Đại hội của Đảng nhưng tôi đánh giá, kỳ Đại hội lần này là bước chuyển mình từ giai đoạn "đổi mới" sang giai đoạn "bứt phá" của dân tộc như lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Cũng như mọi người dân, ông Đắc rất quan tâm về công tác cán bộ và sự kế thừa trong kỳ đại hội lần này. Theo ông, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ta phải lựa chọn những người thực sự có tâm, có tầm và giữ vững bản lĩnh chính trị, đưa đất nước vào giai đoạn bứt phá. “Cái gốc của cán bộ theo tôi là đạo đức, cán bộ phải là những người thực sự liêm chính, đặt lợi ích của Đảng, của người dân lên trên hết, nhất là trong bối cảnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đang được thực hiện rất quyết liệt. Còn cái tầm là tư duy, tầm nhìn cùng sự dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh phức tạp như hiện nay”, ông Đắc cho biết.

