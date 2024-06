Từ chiều nay, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn diện rộng

(VTC News) -

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ với vùng hội tụ gió phát triển từ mặt đất lên tới độ cao 3.000m, từ chiều tối và đêm 4/6 đến 6/6, Bắc Bộ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-120mm, cục bộ có nơi mưa to trên 200mm.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng, điểm mưa to cục bộ này khả năng cao xảy ra ở trung du, vùng núi phía Bắc cũng như khu vực phía Tây của Bắc Bộ.

Sau đó, rãnh áp thấp này tiếp tục có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, khoảng cuối tuần sẽ hoạt động mạnh trở lại. Miền Bắc trong các ngày 8-10/6 có thể tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng.

Với diện mưa kéo dài như vậy, từ nay đến hết tuần, miền Bắc ít khả năng xảy ra nắng nóng.

Cuối tuần này, mưa to diện rộng khả năng xuất hiện trở lại ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Trong khi đó, Trung Bộ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn gây ra bởi gió Tây Nam, nên trong 2-3 ngày gần đây, khu vực này thường xuyên xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng.

Nhiệt độ lúc 13h hôm nay phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: TP Vinh (Nghệ An) 37,2 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,6 độ C, TP Đà Nẵng 37,2 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,3 độ C, Sơn Hòa (Phú Yên) 39 độ C.

Dự báo trong các ngày 5-6/6, các tỉnh, thành từ Nghệ An đến Bình Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng ở khu vực trên khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam chưa hoạt động mạnh nên mưa dông chưa nhiều. Trong đó, Nam Bộ từ nay đến khoảng 7/6 vẫn xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ C.

Từ 8/6 trở đi, gió mùa Tây Nam xu hướng hoạt động mạnh hơn, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to.