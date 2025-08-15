Tự bơi vào bờ, một công nhân sửa chữa cầu Đà Rằng ở Đắk Lắk mất tích

(VTC News) -

Đến 14h ngày 15/8, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm một công nhân mất tích nghi đuối nước mất tích xảy ra tại khu vực cầu Đà Rằng (phường Tuy Hòa)

Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, khoảng 8h cùng ngày, anh Nguyễn Bá H. (SN 1993, quê Thanh Hóa), là công nhân thuộc một công ty đang thi công sửa chữa cầu Đà Rằng. Sau khi cùng đồng nghiệp hoàn thành hạng mục lắp đặt hệ sàn đạo, thang kiểm tra gối trụ tại trụ cầu T3, anh H. không sử dụng thuyền hoặc phương tiện hỗ trợ mà tự bơi vào bờ.

Vị trí xảy ra đuối nước.

Khi vừa rời khỏi vị trí trụ cầu, anh chới với, bị cuốn theo dòng nước và chìm xuống sông. Các công nhân làm việc gần đó hô hoán tìm cách cứu nhưng không kịp.

Đội PCCC và CNCH khu vực 8 đang triển khai tìm kiếm.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm dọc khu vực sông. Công tác tìm kiếm gặp khó khăn do nước sâu, dòng chảy mạnh và phạm vi rộng.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sử dụng cano tìm kiếm nạn nhân.

Theo lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa, bước đầu xác định, sau khi hoàn thành công việc thì công nhân này nhảy xuống nước và bơi vào bờ. "Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc đang chờ điều tra thêm" - vị này nói.

Cầu Đà Rằng bắc qua sông Ba được khánh thành năm 2004 và do Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý. Sau hơn 20 năm sử dụng, một số hạng mục của cầu đã xuống cấp, hiện đang được sửa chữa, gia cố.